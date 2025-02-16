新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议后应约会见法国外长巴罗。

王毅表示，去年，习近平主席对法国进行里程碑意义访问，共庆两国建交60周年，开启中法关系“新甲子”的新篇章。今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。中法都是联合国安理会常任理事国和有全球影响的大国，两国关系具有超越双边的战略价值和示范意义。中方愿同法方一道，以两国元首重要共识为指引，推动各领域合作持续向前发展。双方要坚持独立自主传统，秉持开放共赢信念，共同做维护国际秩序和促进全球增长的稳定性力量。

王毅说，贸易摩擦是中欧合作进程中的问题。作为全面战略伙伴，相信中法、中欧有智慧、有能力妥善处理。希望欧方坚持开放合作，支持自由贸易，同中方相向而行，照顾彼此合理关切，中方愿继续同欧方就此开展建设性对话。

巴罗表示，法方赞赏中方在慕尼黑安全会议上发出支持多边主义的坚定明确声音，重视中方在全球治理中发挥的稳定锚作用。作为联合国安理会常任理事国，法中应共同发挥引领作用，坚持多边主义、完善国际治理。法方将继续坚持一个中国政策，愿同中方加强高层往来，并充分发挥高级别对话机制作用。法方支持加强法中、欧中强有力的经贸关系，妥善处理贸易分歧，共同抵制保护主义。

双方就人工智能、气变、海洋合作等交换了看法，一致同意加强全球治理合作，推动国际社会团结应对全球性挑战。

双方就乌克兰问题交换了看法。王毅阐述了中方原则立场，表示希望在各方共识基础上，稳步推进和谈，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，最终实现欧洲长治久安。

双方一致同意就加沙冲突加强沟通协调，推动局势降温，重回“两国方案”。

双方还就伊朗核问题等交换了意见。

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