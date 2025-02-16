新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议后应约会见以色列外长萨尔。

双方重点就加沙局势交换了看法。萨尔阐述了以方立场。王毅指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，以暴易暴只会带来新的恶性循环，加沙地区的人道灾难必须尽早结束。希望停火安排得到有效执行，在此基础上推动实现全面持久停火。中东问题的根本出路在于落实“两国方案”，最终实现巴以两国和平共处，阿拉伯和犹太两个民族友好交往。中方愿继续主持公道，为全面彻底解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用。

关于中以关系，王毅表示，中华民族和犹太民族交往源远流长。80年前，双方在反法西斯战争中相互同情、相互帮助，人民之间结下友谊。中以建交30多年来，双边关系取得长足发展，各领域务实合作稳步推进。中方始终从长远眼光看待发展中以关系，愿同以方推动中以创新全面伙伴关系向前发展。

萨尔感谢中国人民二战期间收留庇护犹太民族，感谢近年来中国工人克服战事困难为以色列建设作出贡献，表示以方对以中关系抱有期待，将继续坚持一个中国政策，愿同中方保持对话沟通，开展各领域合作。

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