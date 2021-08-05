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《中国农村发展报告（2021）》——

中国将实现由农业大国向农业强国转变

2021年08月05日09:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  近日，中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社、中国社会科学院城乡发展一体化智库在北京联合举行了《中国农村发展报告（2021）》发布会暨面向2035年的农业农村现代化学术研讨会。

《中国农村发展报告（2021）——面向2035年的农业农村现代化》，是由中国社会科学院农村发展研究所组织编撰的年度研究报告，由中国社会科学出版社出版，今年出版的是第6本。本书包括主报告和综合篇、产业发展篇、乡村建设篇、农民生活篇等4篇研究专题。

主报告对农业农村现代化的内涵进行了界定，总结了我国农业农村现代化的成就；对2035年农业农村现代化的实现程度进行了预测；提出了加快推进农业强国建设及2035年基本实现农业农村现代化的战略重点和政策举措。

主报告指出，农业农村现代化具有丰富的科学内涵，它既非农业现代化的简单延伸，也不是农业现代化和农村现代化的简单相加，而是二者有机耦合而成的既相互联系、相互促进又相互交融的整体，具有丰富的科学内涵。农业农村现代化既包括“物”的现代化，也包括“人”的现代化，是农村产业现代化、农村生态现代化、农村文化现代化、乡村治理现代化和农民生活现代化“五位一体”的现代化，全面覆盖农业农村发展的方方面面。

主报告提出，加快建设农业强国，实现由农业大国向农业强国转变，既是新发展阶段推进农业农村现代化的核心任务，更是全面建设社会主义现代化强国的必然要求和重要举措。农业强国以“四强一高”为基本特征，即农业供给保障能力强、农业竞争力强、农业科技创新能力强、农业可持续发展能力强和农业发展水平高。预计中国最有可能在2040年前后跨越农业强国门槛。

(责编：李婷(实习生)、常红)
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