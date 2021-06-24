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赵立坚：大国应拥抱合作，而不应计较“谁才是第一”

2021年06月24日18:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月24日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，《北京日报》记者提问：德国前副总理兼外长菲舍尔撰文指出，将西方和中国的关系类比为冷战时期美苏关系具有误导性。考虑到中国与世界经济的相互依存关系，那些认为可以将中国孤立起来的想法是荒谬的。中方对此有何评论？

赵立坚：我们赞同菲舍尔先生的客观理性评价。

冷战已经终结30多年，全球政治经济形势今非昔比，各国利益深度交融，零和博弈、冷战思维注定要被历史所淘汰。诚如菲舍尔先生所言，二十一世纪全球性挑战要求大国拥抱合作，而不应计较“谁才是第一”。

合作是历史潮流，共赢是人心所向。以冷战模式遏制孤立任何一个国家都是不切实际的幻想。中国始终坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，始终推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。我们希望那些至今还沉浸在冷战迷梦中的人尽快清醒过来，多倾听有识之士的真知灼见，多做有利于增进国家间互信合作、符合全人类共同发展利益的事。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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