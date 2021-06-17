中新网6月16日电 当地时间15日，英国《卫报》发文称，为了实现接种目标，中国加强了新冠疫苗生产和分发网络。得益于此，中国疫苗接种有望在本周末达10亿剂次。

云南昆明，移动疫苗接种车助力新冠疫苗接种。6月15日，市民在车外排队进行预检。 中新社记者 刘冉阳 摄

《卫报》指出，最近几周，中国的单日疫苗接种量已增至约2000万剂次。

文章援引6月15日中国国家卫健委发布的数据显示，中国新冠疫苗接种突破9亿剂次，覆盖超过6亿人，疫苗接种剂次和覆盖人群数量，都居于全球首位。

文章还援引《纽约时报》的疫苗追踪数据显示，中国每100人接种的疫苗数量，已与大多数欧洲国家相当。

从1亿剂次到超过2亿剂次，用时25天；从2亿到突破3亿剂次，用时16天；从3亿剂次到超4亿剂次，用时9天……而从8亿剂次到9亿剂次，中国只用了6天。疫苗接种，是如何跑出“中国速度”的？

6月9日，广东省广州市祈福医院新冠疫苗接种点，工作人员为市民接种疫苗。中新社记者 陈骥旻 摄

此前在3月，中国疫情防控专家钟南山曾表示，2021年6月，中国新冠疫苗接种率计划达到40%。为了实现这一接种目标，中国“加强了新冠疫苗生产和分发网络”。

《卫报》提到，中国有关部门一直鼓励民众在自愿的前提下，免费接种新冠疫苗。

此外，在中国，人们接种的主要是国药和科兴疫苗。而这两款疫苗，已被列入世卫组织紧急使用清单，充分证明其安全性和有效性。

对此，文章援引台湾大学公共卫生学院教授的话说，中国大规模疫苗接种的努力“确实令人印象极为深刻”，“这将对他们正在建立的群体免疫力产生重大影响。”

《卫报》最后还注意到，中国的疫苗已分发或捐赠给世界上许多国家，包括巴林、阿联酋和塞舌尔等。

日前，中国外交部表示，中方尽己所能向80多个急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。迄今，已向国际合作伙伴供应了3.5亿剂疫苗。

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