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国际观察：警惕美国政客病毒溯源阴招

蓟平
2021年06月11日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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自5月26日美国总统拜登下令中情局限期拿出证明中国所谓 “隐瞒”疫情和新冠病毒“实验室泄漏”的报告以来，西方媒体又刮起一股针对中国的妖风，虽是陈词滥调，但更加蛮不讲理。事实证明，在病毒溯源问题上，拜登政府的手段更加阴毒。

首先，病毒溯源是极其复杂的科学课题，只能也必须由具有专业知识、态度严谨的科学家在完全不受政治干扰的情况下，经过长期调查、考证、试验才能完成。而中情局是什么？他们一不懂科学，二不讲科学，三是常常反科学。美国前国务卿蓬佩奥曾公开表示，中情局的工作指南是欺骗、撒谎和偷窃，是为美国政府及其背后垄断财团服务的特务机构和政治工具。让这样一个与科学完全对立的机构负责调查科学问题，纯属政治操弄。可以预见，根本用不了90天，该机构一定会不负总统“厚望”，交出一份令其满意的答卷。

其次，拜登政府罔顾世界卫生组织公布的国际专家组中国之行的调查报告，继续玩弄“有罪推定”，把“毒源”帽子强扣到中国头上，对国际社会日益高涨的“调查美国”正义呼声充耳不闻。中国防疫抗疫的成绩有目共睹。美国作为全球确诊及死亡病例数“双冠”的国家，不主动接受国际调查，反而将矛头指向中国。“公正透明”“人权卫士”早弃之九宵云外！

再次，政、军、党、媒一起炮轰中国，是拜登政府掀起本轮“病毒溯源”黑浪的特色。拜登给中情局的命令刚下，美三军参谋长联席会议主席米利上将率先迎合指责中国“缺乏透明度，故意隐瞒信息”，支持拜登关于“尽快启动对中国调查”的主张。媒体认为美军方对此事如此积极，或是为了转移国际社会对美军数百个、特别是对德特里克堡“生物实验室”的关注。美国国会不甘示弱。5月28日，众院209名共和党籍议员要求通过决议，叫嚣中国必须“对60万新冠肺炎死去的美国人负责”，并重弹向中国“索赔”老调。媒体和舆论界自不待言，指向划一，煽乎其词！

最后，美国“小兄弟们”亦积极鼓噪病毒溯源政治化。日本、澳大利亚首先响应，英国、加拿大继而发声，甚至被疫情困扰、中国已经向其伸出援手的印度也加入其中，可见美国“拉拢”盟友之效。

面对欺骗，就连美国媒体也看不下去了。《福布斯》6月3日评论道，新冠病毒让我们知道 ，疫情将继续自然地出现，我们应鼓励一线研究人员研究这些潜在疫病，毫无根据的指责和欺骗，会让恐惧及阴谋论影响我们的判断。

拜登政府在病毒溯源问题上的这些阴招是其对华“竞争、合作、对抗”战略的具体运用，意向鲜明。中国必将高度警惕！

(责编：燕勐、常红)

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