美国总统拜登9日签署一项行政令，撤销了此前针对中国互联网短视频社交平台TikTok、移动应用程序微信等多款中国应用程序的禁令。新的行政令要求美商务部对与“外国对手”相关的应用程序进行评估，并“酌情采取行动”。

白宫9日发布的一份简报说，该行政令旨在提供一份标准，用以识别和评估可能对美国国家安全和敏感数据安全构成风险的应用程序。应用程序可能造成个人身份信息和基因信息等敏感数据泄露给包括中国在内的外国对手，对美国数据隐私和国家安全构成风险。

根据这项行政令，拜登指示商务部在行政令签署后的120天和180天内分别向白宫提交两份报告，就具体行动及额外的行政和立法措施提出建议。

2020年8月6日，时任美国总统特朗普签署行政令，称将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。

中方回应

针对美国政府对TikTok等应用程序的无理打压，中国外交部发言人汪文斌说：“我注意到有关的报道，具体情况你可以向主管部门和有关的企业了解。作为原则，我可以告诉大家的是，中方始终敦促美方切实尊重市场经济原则和国际经贸规则，停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量无理打压中国科技企业的行径，公平、公正、非歧视性地对待中国企业。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。”

就美方撤销了此前针对中国TikTok、微信等多款应用程序的禁令，商务部新闻发言人高峰6月10日说，这是朝着正确方向迈出的积极一步。

“我们注意到美方撤销了上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令”，高峰说，但美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查。“希望美方公平公正地对待中国企业，避免将经贸问题政治化。”

本组文/新华社

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