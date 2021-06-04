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探访旅美大熊猫幼崽"小奇迹" 美国大熊猫粉丝排长队

2021年06月04日10:25 | 来源：人民网-国际频道
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图为9个月大的旅美大熊猫幼崽”小奇迹”。人民网记者 李志伟摄
图为9个月大的旅美大熊猫幼崽”小奇迹”。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿6月3日电 （记者李志伟）近日，位于华盛顿的美国史密森学会国家动物园面向公众重新开放。人们可以通过网上预约，一睹旅美大熊猫幼崽“小奇迹”的风采。在现场，记者看到美国民众对于大熊猫的喜爱溢于言表，他们表示通过大熊猫，期待更多了解中国。

日前，记者探访美国国家动物园，看到了美国熊猫粉丝对“小奇迹”的热情。虽然下着雨，但依旧难以阻挡人们去看“小奇迹”的热情。在大熊猫馆前，人们排起了长龙。许多游客都是以家庭为单位来看熊猫，有的小朋友抱着熊猫玩偶，眼神中充满了期待。

进入熊猫馆后，小朋友们迫不及待地欢呼起来，“快看，是熊猫宝宝”。由于外面下雨，“小奇迹”和它的妈妈“美香”待在室内，它们一会爬上爬下，一会儿开始吃竹子。刚有9个月大的“小奇迹”还跟游客玩起了捉迷藏，偶尔探出头来，样子非常可爱，又引起观众们一片惊叹。

此前，由于疫情原因，美国国家动物园闭园近半年时间，人们只能在线上观看大熊猫直播。当地市民萨马妮娜·斯塔普带着两个孩子一起来看大熊猫。她说，这几个月以来，她一直通过动物园的线上直播看大熊猫，现在能够到现场看大熊猫是件“很棒的事情”。她说，她家都是熊猫爱好者，她的儿子还带来了家里的熊猫玩偶，“孩子们非常高兴”。

希林娜和吉努努是一对姐弟，他们在华盛顿旅游，当得知动物园开门了，便第一时间预约了门票。看到大熊猫的时候，吉努努一直在用手机拍摄视频。他说，此前他只在网上看过熊猫，一直想来动物园看看，现在愿望实现了。他拍了很多视频，准备上传到短视频平台，与更多朋友分享他的喜悦。希林娜说，“小奇迹”是一个好名字，中文发音非常好听，她期待以后去中国旅游，“中国在我们未来的旅行计划中”。

当地市民迈克尔·艾伦表示，他带着儿子一起来看大熊猫，因为大熊猫难得一见，能够看“小奇迹”更是让他们激动不已。“这非常酷！我很高兴，它们非常可爱。”艾伦表示，他知道大熊猫是中国借给美国的，这让美国人有机会看到大熊猫，“我去过中国，中国是一个很友好、很美丽的国家，希望有机会再去中国看看”。

“大熊猫幼崽绝对是一个明星景点。”动物园发言人贝克—梅森说，“小奇迹”去年8月出生在美国国家动物园。由于它在疫情期间出生，因此“小奇迹”的名字在网友投票中以高票胜出。

动物园园长史蒂夫·蒙福特说，“小奇迹”是一个“正常、健康而快乐的幼崽”。“熊猫们身心非常健康，也会很高兴欢迎游客们的归来。”他说，“我们和所有中国人一样喜欢大熊猫。”

美国国家动物园1972年首次迎来中国赠送的大熊猫。对双方长达半个世纪的大熊猫保育与研究合作，蒙福特倍感自豪。他说，多年以来，中美两国工作人员始终有着一个共同目标——保护大熊猫并帮助它们在大自然中繁衍生息。中美大熊猫合作充分证明，两国可以携手为人类作出更大贡献。

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(责编：燕勐、常红)

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