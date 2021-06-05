本报记者 高 乔

■ 中国社科院美国研究所副所长 袁 征

■ 广东国际战略研究院高级研究员 周方银

■ 中国国际问题研究院美国研究所副所长 苏晓晖

近来，美国政府又在“新冠病毒溯源”问题上做起文章。美国总统5月26日发表声明说，已指示情报机构调查新冠病毒起源，确认病毒是否从实验室泄漏，并在90天内向他汇报。在美国政府提出的所谓“新冠病毒从中国实验室泄漏”阴谋论的引导下，某些西方国家政客和媒体频频在“病毒溯源”问题上向中国泼脏水，带节奏。《华尔街日报》在报道中援引所谓“情报部门报告”称，武汉病毒研究所3名科研人员2019年11月患病住院。报道据此鼓噪对中国进行调查。

美国再次炒作“病毒溯源”问题有何图谋？美国为何对本国存在的病毒泄露疑点视而不见？在当前全球抗疫形势依然十分严峻的情况下，比起“病毒溯源”，美国更应在哪些方面有所作为？本期报道邀请3名专家共同探讨。

再炒“病毒溯源”有何图谋？

俄罗斯叶卡捷琳堡病毒感染科学研究院院长谢苗诺夫在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，美国无休止指责新冠病毒起源于中国实验室的推断没有根据，但美国再度将罪名强加给中国的做法完全在意料之中：“新冠肺炎疫情的流行过程牵扯了很多政治因素……美国上届政府一直对中国持敌对态度。看来，美国现任政府与其前任在新冠病毒起源问题上也并没有什么不同。”

英国《金融时报》报道分析，拜登政府重提“实验室泄漏”说，重要原因之一是迫于国内政治压力需要在涉华问题上展现强硬立场，而美国情报机构目前掌握的信息根本无法支持他们得出任何确定性结论。

袁征：美国趁世界卫生大会召开之机，再次提出“病毒溯源”问题，一定程度代表了美国国内政治的意见倾向。美国国内某些政客和部分民众在反华议题上较为活跃，美国政府对华强硬的态度为其国内政治表现加分。此外，美国炒作“病毒溯源”问题，对其加强与盟友伙伴关系有一定推动作用。美国希望通过在“病毒溯源”上针对中国，来达成盟友内部的团结，加强盟友间的利益联系，加深盟友间的纽带。值得注意的是，美国通过在“病毒溯源”问题上的主动出击，迫使中国采取相对防御的姿态应对，增加美国在与中国博弈时的砝码，这也是美国炒作这一议题的深层原因之一。总而言之，美国政府炒作“病毒溯源”带有明显的政治动机，无论是出于国内政治的考量，还是出于加强与盟友协作的目的，美国不愿放弃“病毒溯源”这张牌，企图利用它向中国施压。

苏晓晖：美国选择在这个时期再次炒作“病毒溯源”问题，是受国内外双重因素影响的结果。国内方面，尽管美国政府的抗疫努力取得了一定成果，美国新增确诊病例逐渐减少，但美国国内民众对疫情的反感、对现任政府的不满以及部分民众的反华情绪仍在发酵，比如一些特朗普的支持者迷信“反智主义”，频频发表“疫情与中国相关”等非理性言论。拜登政府为安抚国内各方情绪，转移民众视线，选择将矛头指向中国，这是出于国内政治考虑所作的一种政治选择。国际方面，拜登政府近来频频开展外交活动，企图借“病毒溯源”等涉华议题与欧洲等盟友结成反华阵线，在孤立中国的同时，巩固与盟友的关系。

周方银：美国此时炒作“病毒溯源”问题，一方面是希望通过“实验室泄露论”抹黑中国，在国际社会中抵消中国在国内疫情防控中的表现，在疫苗研发、生产、接种和援助方面的作为以及对全球抗疫合作的贡献。另一方面，美国现任政府希望提高美国全球形象，重建世界领导力，并将中国视为其主要的竞争对手。白宫在“病毒溯源”问题上用捕风捉影、毫无根据的阴谋论抹黑中国，搅浑全球抗疫合作的政治气候，试图通过打压中国达成美国领导力迅速提升的效果。

为何对本国疑点视而不见？

在新冠病毒溯源问题上，美国自身疑点重重。被美国媒体称作美国政府“最黑暗的实验中心”的美国德特里克堡生物基地疑云重重，美国2019年秋季大流感与新冠肺炎疫情之间的关系目前尚未定论，美国在海外设立200多个生物实验室的目的引人猜疑。

据《纽约时报》等媒体报道，2019年7月，德特里克堡生物基地被美国疾病控制和预防中心要求暂停对高致病性病原体的研究工作，理由是“没有足够有效的系统来净化从这个最高安全级别实验室排出的废水”。但疾控中心以“国家安全”为由，拒绝公布其他信息。几乎在同一时段，弗吉尼亚州一个退休人员社区暴发呼吸系统疾病，54人出现发烧、咳嗽和全身无力等症状，2人死亡。当时有舆论怀疑实验室存在病毒泄漏。

周方银：美国在渲染针对中国的“实验室泄露论”的同时，对本国存在的病毒泄露疑点视而不见，是典型的“双重标准”。美国一边大肆炒作“新冠病毒由武汉病毒研究所泄漏”，一边在德特里克堡生物基地等同样有病毒泄露疑点的本国问题上装聋作哑。如若美国真是本着公正科学、开放透明的态度，认为新冠病毒有从实验室泄露的可能性，那么美国应当在国际范围内“一碗水端平”，对包括德特里克堡生物基地在内存在疑点的地方都进行科学调查。如若美国想在其炒作的“病毒溯源”问题上做到无可指摘，就应当本着科学的态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，这样才能更好地“自证清白”。然而，美国并不愿意“病毒溯源”问题波及本国，这更暴露出其利用“病毒溯源”问题向中国施压的真正意图。

病毒溯源是个科学问题，科学的事情应当交给科学界评判，严肃的科学溯源应当是全面、透明、以证据为基础，由权威国际机构，比如世卫组织，进行的国际调查。美国企图动用情报力量来搞所谓“调查”，是对科学研究机构学术性和专业性的蔑视，世卫组织的一些专家对此也十分不满。美国在科学问题上不讲科学，违背“应由第三方机构独立通过科学调查开展病毒溯源”的基本共识，暴露了其炒作“病毒溯源”问题的政治目的。

袁征：中国是最早向世卫组织报告新冠肺炎疫情的国家，但病毒的起源问题目前尚未定论。是否有国家在中国报告疫情前已经发现新冠病毒？是否有国家隐瞒新冠病毒最早发现的情况？2019年7月，美国弗吉尼亚州北部出现不明原因呼吸系统疾病，威斯康星州大规模暴发“电子烟疾病”，其中是否有与新冠病毒相关的病例？如若进行新冠病毒溯源，这些问题都值得探讨，不应只针对中国，而应该对美国等有病毒流行迹象的国家都展开科学调查，这才是科学溯源应有的样子。中国一直强调，病毒溯源是科学问题而非政治工具，应由全球科学家合作开展有关工作，而不是动用情报人员，或者由一些政客指手画脚。

苏晓晖：今年3月，世卫组织正式发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告中已经阐明，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。美国此时继续纠缠所谓的“调查”，是想在病毒溯源问题上对中国进行有罪推定。美国对世卫组织施压、拉盟友站队，其借“病毒溯源”问题反华的目的昭然若揭。尽管国际社会普遍认为科学不能被政治绑架，但也不能排除少数国家为了自身政治利益，在美国的挑动下，就“病毒溯源”问题对中国进行攻击，炮制一些诸如“实验室泄露论”的反科学议题，来达到其对华施压的政治目的。比如，英国、澳大利亚等美国盟友在此问题上已出现与美国合流的趋势，这是一种危险动向。

美国该为全球抗疫做些什么？

早在疫情暴发之初，国际权威医学期刊《柳叶刀》就曾刊登过一封27名全球顶尖公共卫生领域科学家签署的联合声明，强烈谴责关于新冠病毒的阴谋论。声明警告，阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见以及损害全球共同抗击疫情的努力外，别无他用。英国《自然》杂志日前刊文指出，美国力推“实验室泄漏”说的做法令人不安，可能阻碍病毒溯源工作，这些有毒言论也加剧了对敢于直言的科学家的在线欺凌和对亚裔的歧视。

苏晓晖：当下，全球抗疫的当务之急仍是形成抗疫合力，尤其在疫苗供应问题上，许多发展中国家仍处于疫苗供应洼地。美国炒作“病毒溯源”问题的做法，在国际社会掀起一股妖风。作为全球大国，美国在疫苗供应问题上始终“口惠而实不至”，却纠缠于“病毒溯源”问题，这种不关注全球抗疫进程，不支持世卫组织，为一己私利企图带偏全球抗疫方向的做法，令人非常不齿。

袁征：目前，疫情仍在许多国家肆虐。美国没有把精力放在全球合作抗击疫情的行动上，反而在“病毒溯源”问题上挑起事端，这是对全球团结抗疫努力的破坏。美国自诩为全球领导者，若要真正担负起领导角色，应该团结全球各国，采取联合性、协调性的合作举措，在疫苗供应等核心问题上有所作为，而非在美国国内囤积疫苗，在疫苗分配问题上奉行“美国优先”。在援助全球抗疫的实际贡献上没有太多作为，反而在“病毒溯源”问题上打政治牌，这不是一个大国应有的担当和作为。

周方银：美国在“病毒溯源”问题上抹黑中国的做法，正在毒化全球抗疫合作的风气，对未来国际合作非常不利。美国一方面希望在抗疫问题上主导国际舆论场，一方面在实际行动上优先国内疫苗接种，并偏袒疫苗研发企业的商业利益，对包括盟友伙伴在内的其他国家，出口疫苗和援助力度十分有限。这样的作为和格局实在难当美国自诩的“领导者”大任。

值得强调的是，在美国鼓噪的这种风气下，中国仍然坚持团结全球抗疫合作的态度，在疫苗援助和出口等抗疫合作方面不断作出切实行动。可以说，中国的作为和担当，全球有目共睹。

(责编：胡永秋、杨光宇)