新华社北京6月4日电 （记者王宾、董雪）外交部发言人汪文斌4日在例行记者会上回答记者提问时，揭批了美国德特里克堡基地与侵华日军731部队交易的有关情况。

有记者问：有媒体报道称，美国以豁免侵华日军731部队战犯战争责任为条件，获取731部队进行人体实验、细菌实验、细菌战、毒气实验等方面数据进行生物武器研究。德特里克堡基地正是在此基础上快速发展成为美国生物武器研发基地。该基地目前仍保留着美国军方一个P4生物实验室。发言人对此有何评论？

汪文斌说，报道提及，在731部队《炭疽菌实验报告》《鼻疽菌实验报告》《鼠疫菌实验报告》三份人体实验报告封面上，分别写有“马里兰州德特里克堡基地生物战实验室化学部队研究与开发部，此函归还至战后总部档案部”的字样，并盖有“达格威实验基地技术图书馆”的黑色墨印。

他说，二战结束后，美国在几年时间内陆续派德特里克堡基地细菌战专家前往日本，向包括731部队头目石井四郎在内的731部队主要成员了解日本细菌战情况。美国为了得到731部队细菌战数据资料，支付了25万日元。美国甚至向世界隐瞒石井四郎以及731部队的滔天罪行，还让石井四郎成为德特里克堡的生物武器顾问。

汪文斌表示，美国媒体披露，德特里克堡存放着大量严重威胁人类安全的病毒，并且存在许多安全隐患和漏洞。据专家分析，美国遍布全球的200多个实验室分布与近年来一些危险疾病和病毒蔓延始发地分布情况非常相似。

“联系到上述美国军方与731部队互相勾连的历史，我们很想知道，美国在境内外开展生物军事化活动的重重疑云什么时候才能揭开？美国什么时候能够给国际社会一个负责任的交待？”汪文斌说。

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