本报驻比利时记者 郑 彬

丹麦广播公司日前推出特别报道，称美国国家安全局通过丹麦情报机构监听欧洲盟国领导人。欧洲多国对此高度关注，认为如此事属实，其性质恶劣、不可接受，并敦促丹麦、美国尽快作出解释。分析认为，这一事件可能对欧美关系产生新的冲击。

报道援引一项针对丹麦国防情报局的内部调查报告说，2012年至2014年间，美国国家安全局在丹麦国防情报局的支持下接入丹麦互联网，并利用分析软件获取相关数据信息，对包括德国总理默克尔在内的德国、法国、瑞典、挪威等欧洲盟国领导人和高级官员的语音及文字通信信息实施全面监控。

法国总统马克龙和德国总理默克尔5月31日在法德两国部长视频会议上，要求美国和丹麦就监听一事作出解释。马克龙说：“如果这一消息被证实，这在盟国之间是不可接受的。”默克尔在发言中支持马克龙的表态。德国联邦议会负责调查此前美国监听事件的委员会负责人森斯堡表示，监听事件背后的驱动力“不是友谊，也不是道德，而是对利益的追逐”。

挪威首相索尔贝格对挪威国家广播电台说，美国和丹麦这样的盟友对挪威实施监听是毫无理由和无法接受的，这将在盟友间制造不信任。瑞典首相勒文表示，必须彻查此次监听事件，并说瑞典国防大臣胡尔特奎斯特已就此事与丹麦和挪威官员进行了沟通。

这并不是欧美之间首次曝出监听事件。2013年，美国防务承包商前雇员斯诺登向媒体披露了美国对盟国实施的大规模监听项目，这引发欧盟内部对跨大西洋合作的安全和隐私问题产生巨大争议，并直接导致欧美双方在跨境数据传输等问题上的合作终止。如果此次事件最终得到证实，说明美国对盟国的间谍活动在“斯诺登事件”后并未停止。

按照计划，美国总统拜登将于6月中旬开始就职以来的首次欧洲之行，重建跨大西洋互信与合作是其重要目的之一。欧洲媒体分析认为，此次“监听门”事件曝光，对拜登访欧之行无疑蒙上了阴影，将给双方正在进行的新一轮跨大西洋数据传输协议等谈判增加更大难度和不确定性。

（本报布鲁塞尔6月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 16 版）

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