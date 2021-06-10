席来旺

日前，美国保守智库哈德逊研究所高级专家David Asher发文，“建议”美国政府要在病毒溯源问题上向中国施加更大压力。目前关于病毒溯源有各种说法，要设法让人相信中国有责任，这是至关重要的。美国必须对此表现出无法容忍的态度。

报告“建议”拜登政府要尽快罗列所谓中国违反世界卫生组织规则的一系列罪名，还“建议”美国国会授权一个独立的、跨党派调查委员会来溯源新冠病毒。最后自豪地宣称，“现在是美国官方对中国政府展开调查的时候了”。

哈德逊研究所位于华盛顿哥伦比亚特区，创立于1961年。美国前副总统彭斯、前国务卿蓬佩奥等极端反华政客任内都曾在该智库发表“反华”演说。2017年，哈德逊研究所曾组团访台；2020年12月，蔡英文通过连线方式在该智库发表演说。作为华盛顿保守主义、非营利性智库，近期之所以出名，还因为美国前国务卿蓬佩奥的入伙。

毫无疑问，哈德逊研究所是一个研究并发布美国政府战略意图的重要平台。日前该所发表的“政策建议”文章，从侧面再次印证，美国重新鼓噪新冠病毒溯源问题的真实目的：病毒溯源是假，借机进一步打压中国以及制造反华仇华国际舆论是真。从策略手法来看，所谓的“建议”再次流露出美国不惜抛开世界卫生组织、充当世界裁判与警察、肆意挥舞制裁大棒的霸凌心态。

众所周知，世界卫生组织不久前发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。然而，美国等少数国家与一些无良媒体、政客很不满意，再次鼓噪所谓新冠肺炎疫情起源“实验室泄漏论”。

对此，多国专家、媒体及国际组织人士指出，病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，“实验室泄漏论”毫无科学依据。国际流行病学家休姆·菲尔德表示，无端质疑不仅无助于确定新冠病毒的起源，也无助于西方科学家与中国科学家之间的持续合作，只会激起怀疑与不信任，从根本上破坏抗击新冠病毒、战胜疫情所需的全球共同努力。

半岛电视台5月29日播视频《美国对新冠病毒溯源调查可能成功吗》，全球化智库副主任高志凯表示，中国不会阻挠病毒溯源研究，但中国更不欢迎别有用心的无端指责。美国应配合世卫接受相关调查。

目前，全球抗疫斗争任务依然艰巨，加强国际抗疫合作任重道远。病毒溯源政治化只会扰乱破坏国际抗疫合作大局，祸患无穷。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长）

(责编：刘叶婷、常红)