新华社拉各斯6月10日电（记者郭骏）中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建的尼日利亚拉伊铁路10日在拉各斯举行通车仪式。尼日利亚总统布哈里、尼政府多名部长和州长，以及中国驻尼大使崔建春等数百人出席仪式。

布哈里在通车仪式上致辞说，拉伊铁路的开通是尼日利亚政府振兴铁路系统的又一个“里程碑”，对于尼经济发展意义重大。拉伊铁路不仅便利民众出行，也有助于提升港口与内陆货物运输效率，加快尼工业和经济活动提质升级。

崔建春在致辞中表示，拉伊铁路顺利通车运营体现了中国对尼日利亚经济和社会发展的支持，也证明尼日利亚政府和人民深化与中国合作的远见。中国将继续秉持“真实亲诚”的理念，推进与尼日利亚合作，共同演奏好“一带一路”合作的交响乐。

尼日利亚交通部长阿马埃奇在接受新华社记者采访时说，尼日利亚基础设施建设获得中国的大力支持，尼政府对此表示感谢，并期待未来与中方有更加深入的合作。

据中土集团尼日利亚有限公司执行董事姜义高说，自拉伊铁路2017年3月开工以来，中尼参建员工克服工期紧张、施工环境复杂、施工资源有限、新冠疫情冲击等诸多困难和挑战，最终顺利实现铁路通车运营，有力推动了中非共建“一带一路”实践在西非地区不断走深走实。

据介绍，拉伊铁路是中土集团承建的尼日利亚铁路现代化项目的第二标段，连接尼日利亚经济中心拉各斯和西南部工业重镇伊巴丹，干线全长约157公里，支线长约7公里，采用现代化铁路标准，设计时速150公里。中土集团承建的尼铁路现代化项目第一标段是2016年7月正式运营的首都阿布贾至北部城市卡杜纳的阿卡铁路。

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