人民网开罗6月17日电 （记者周輖）中建埃及分公司17日举办“非洲第一高楼”——埃及新行政首都CBD项目标志塔封顶仪式。埃及住房部长埃萨姆·加扎尔、埃及新行政首都机构主席谢里夫·谢尔比尼、中建埃及分公司总经理常伟才等出席活动。

当天上午，中埃嘉宾首先在标志塔78层共同完成最后一方混凝土浇筑。随后在标志塔52层举行的鎏金流沙仪式上，两国嘉宾同时将杯中金沙慢慢往下倾倒，印有“非洲之巅 喜封金顶”字样的展牌缓缓呈现。

“今天，我们共同见证CBD项目标志塔封顶，这不仅是中埃两国交流互鉴、合作共赢的重要成果，更是埃及引进现代技术、实现新时代建筑发展的里程碑。”埃萨姆在致辞中向CBD项目所取得的成果表示祝贺，向中埃两国员工的辛勤付出表达感谢。他希望中埃各方继续努力、相互配合，期待今后与中国企业开展更多合作。

常伟才指出，2020年以来，面对新冠疫情危机，中建埃及积极配合埃及政府保民生、稳就业、促生产，与埃及伙伴并肩战斗、互帮互助，维护中埃产能合作，助力埃及经济恢复发展，中埃友谊在这次疫情大考中得到淬炼和升华。他表示，2021年是中埃两国建交65周年，中建埃及将以本次标志塔封顶为新的起点，继续致力与各方精诚合作、携手共行，确保CBD项目平稳健康推进，全力实现CBD项目按期竣工，为实现埃及“2030年愿景”、将CBD项目打造为中东北非地区最美的都市天际线贡献力量。

DAR监理公司总经理艾哈迈德·阿齐姆对全体中埃员工在特殊时期展现出的努力与团结表示称赞，他希望与中建公司继续深化合作，发挥各自管理优势，加快推进施工进度和工程形象，实现CBD项目按期竣工。

标志塔项目执行总经理魏建勋向相关各方表达了敬意和感谢。他介绍了标志塔项目的基本情况和工程技术亮点。他表示，标志塔封顶是项目部全体中埃员工团结一致、克服诸多困难而取得的宝贵成果，在常态化防疫的基础上，项目部将科学组织、文明施工，严把安全质量关，推进钢结构、幕墙、机电等后续施工建设，全力打造精品工程，早日实现标志塔完美履约。

CBD项目标志塔于2018年5月2日动工，是一个集办公、酒店、商业、观光等功能于一体的复合业态超高层建筑，总占地面积6.5万平方米，建筑面积26.2万平方米，地下2层，地上78层。其结构高度373.2米、塔冠最高点385.8米，均超过埃及和非洲现有最高建筑的高度。

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