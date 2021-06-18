人民网北京6月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

总台央视记者：联合国人权理事会第47届会议将于6月21日在瑞士举行。据了解，美国、加拿大、英国等少数国家将在会议期间就涉疆问题作共同发言，攻击抹黑中国人权事业。中方对此有何评论？

赵立坚：看来他们执迷不悟，又要上演一场政治闹剧。美国、加拿大、英国等少数国家一贯滥用联合国人权理事会平台，编造传播虚假信息，打着人权的幌子攻击抹黑中国，这是对国际人权对话与合作的干扰和破坏，也是对世界人权进步事业的践踏和亵渎。

将人权问题工具化、搞赤裸裸的政治操弄，是这几个国家的惯用伎俩。他们这样做的目的，就是转移视线，通过污蔑中国，掩盖自身在人权问题上的种种劣迹和累累罪行，欺骗本国民众和世界人民。

事实胜于雄辩。中国共产党和中国政府始终奉行以人民为中心的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要基本人权。中国政府治疆政策光明磊落，对得起人民，对得起历史，得到全国各族人民衷心拥护和支持。包括新疆在内的中国人权事业成就举世瞩目，这是任何人都无法否认的事实。

反观这几个抹黑中国的国家，他们自身的人权罪恶罄竹难书。历史上，这几个国家通过殖民和战争屠杀无辜的生命，对世界人民欠下了累累血债。这几个国家的种族主义、枪支暴力、强迫劳动、雇佣童工等人权问题层出不穷。那些惊现于加拿大寄宿学校原住民儿童的遗骸，那些在美国“无法呼吸”的弗洛伊德们，那些死于枪支暴力的无辜生命，那些在烟草行业忍受强迫劳动的数十万童工，还有那些在英国饱受歧视和不公的少数族裔，他们都在拷问这几个国家政客的良知，呼唤正义的降临。这几个国家对自身人权问题视而不见，却基于虚假信息对中国横加指责。我不知道他们哪里来的底气和勇气？

事实就在那里，公道自在人心。我相信世界上大多数国家都会识破他们的真实目的，拒绝他们的政治操弄，为中国主持正义。这几个国家指望通过编造涉疆谎言欺骗国际社会，破坏新疆繁荣稳定、持续发展的大好局面，遏制中国发展，是螳臂当车，注定以失败告终！

路透社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，美方将考虑安排拜登总统和中方领导人举行会谈。中方能否证实？

赵立坚：我注意到有关报道，目前没有进一步可以提供的消息。

香港中评社记者：国际社会广泛关注神舟十二号成功发射并将三名航天员送入空间站，多国航天部门向中方表示热烈祝贺。各方评论认为此次成功发射代表中国太空探索又迈出重要一步，证明了中国在太空领域日益增长的信心和能力。发言人对此有何评论？

赵立坚：昨天，凝结着中国航天人智慧与汗水的神舟十二号载人飞船，满载着全体中国人民的热切期待成功发射升空，顺利完成与天和核心舱的自主快速交会对接。航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱，这标志着中国航天人首次进入自己的空间站。国际社会同中国一道见证了这一历史时刻，俄罗斯国家航天公司、美国国家航空航天局、欧洲航天局等许多国家航天机构都通过不同方式向中国表示祝贺，世界各地网友们也送来了热情洋溢的祝福。我们对此深表感谢。

探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想，中国也不例外。早在1992年，中国政府就制定了载人航天工程“三步走”发展战略。近30年来，中国载人航天事业一步一个脚印儿，攻坚克难，扎实迈进，从未停歇。此次中国航天员入驻天和核心舱是对中国科技创新成果的检验，开启了中国逐梦空间站的新阶段，迈出了中国太空“长征”的新步伐。中国空间站的建造运营将为人类开展深空探索储备技术、积累经验。我们愿与所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展国际交流与合作，为人类探索宇宙奥秘、和平利用外空、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

路透社记者：美国联邦通信委员会（FCC）昨天投票通过一项禁令，禁止在美国电信网络中使用华为、中兴等中国公司的设备。根据该禁令，FCC还可撤销此前已授权申请。中方有何评论？

赵立坚：昨天我已回答了相关问题。中方对此坚决反对。我想再次强调，时至今日，美方仍在拿不出任何证据的情况下，以所谓“国家安全”为由，滥用国家力量打压中方企业。这是赤裸裸的经济和科技霸凌，是对美方一贯标榜的市场经济原则的公然否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。

我们再次敦促美方停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。中方将继续支持中方相关企业依法维护自己的正当权益。

新华社记者：据报道，17日，赞比亚独立后首任总统、被誉为赞“国父”的肯尼思·卡翁达去世，享年97岁。中方对卡翁达总统有何评价？

赵立坚：卡翁达先生是国际知名的老一辈非洲独立运动领导人、政治家和社会活动家，曾为赞比亚国家独立和南部非洲民族解放运动作出历史性贡献。卡翁达先生是中赞关系的奠基人，长期致力于中赞友好事业，曾创造性提出“全天候朋友”一词，对中赞关系进行了准确而生动的定位。卡翁达先生还是中国人民的老朋友、好朋友，大家熟知的“三个世界”理论就是毛泽东主席1974年在会见卡翁达先生时提出的。

我们对卡翁达先生的逝世表示沉痛哀悼，向赞比亚政府和人民以及卡翁达先生的家属表示诚挚慰问。我们愿同赞方一道，把中赞和中非友好合作事业不断推向前进。

韩国广播公司记者：韩国将从下月起将针对在境外完成新冠疫苗接种的人员实行有条件入境免隔离措施，包括中国疫苗接种者。请问中方是否也会相应地对境外新冠疫苗接种人员在入境时采取有关免除隔离措施？如果有，能否详细介绍一下？

赵立坚：当前，全球疫情仍在蔓延，病毒不断变异。中方将根据疫情形势发展，在科学分析的基础上统筹确定各项防控措施。

路透社记者：据朝鲜媒体报道，金正恩就朝美关系表态称，要做好对话和对抗、特别是对抗的准备。这好像是他本人首次就朝美关系表态。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在半岛局势、朝美关系上的立场是一贯的、明确的。当前半岛形势处于关键阶段，有关各方应该共同努力，多做有助于维护稳定、促进对话的事。朝方的正当合理关切应得到重视和解决。我们鼓励各方积极致力于建立半岛和平机制和实现半岛无核化两大目标，形成可操作的路线图。我们希望朝美双方相向而行，在相互尊重的基础上，切实照顾彼此合理关切，推进半岛问题政治解决进程。

《环球时报》记者：英国媒体近日报道，英国的健康不平等情况因新冠肺炎疫情加剧，少数族裔就医期间遭受歧视现象更为严重。此外，英国有关经济智库报告显示，疫情期间，英少数族裔的失业率攀升。有媒体分析认为，上述情况再次暴露了英国积重难返的种族主义顽疾。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报道。英国的种族问题由来已久，世人皆知。根据联合国消除种族歧视委员会报告，近年来英国种族主义愈演愈烈，针对少数族裔的系统性歧视、暴力挑衅和仇恨犯罪显著上升。疫情发生以来，英国少数族裔就医、就业境况进一步恶化。权威医学期刊《柳叶刀》报告显示，英国少数族裔比白人面临更大的染疫和病亡风险。英国经济智库报告显示，过去一年英国非洲裔、亚裔年轻人失业率攀升至35%和24%，分别为同年龄段白人失业率的近三倍和近两倍。

让人意想不到的是，英方不仅不反躬自省，采取切实措施保护少数族裔人权，还企图偷梁换柱，蒙混过关。今年3月，英方发布有关种族问题报告，称没有充足证据表明英存在系统性、制度性种族歧视。这种掩耳盗铃、欲盖弥彰的做法，遭到英少数族裔强烈抗议和社会各界普遍质疑。联合国人权理事会非洲人后裔专家工作组、当代形式种族主义和种族歧视问题特别报告员发表联合声明，对英方报告歪曲和捏造历史事实，以美化种族等级制度的陈词滥调为“白人至上”主义辩护进行了强烈谴责。

除种族问题外，英国其他人权问题层出不穷，可以说是对内漠视民众生命健康，劣迹斑斑；对外欠下屠杀滥杀血债，罪行累累。英国迄今仍有三分之一5岁以下儿童的家庭生活在贫困之中，许多儿童忍饥挨饿，大量难移民权利遭受严重侵犯。在数百年殖民历史中，英国在世界各地犯下无数屠杀罪行，在南非的世界上第一个集中营就打上了大英帝国的可耻烙印。英国军队在伊拉克、阿富汗等地滥杀无辜，实施酷刑，而肇事者却受到政府包庇，依旧逍遥法外。

英方对自身人权问题视而不见，却热衷于充当“教师爷”，对他国人权状况指手画脚，其虚伪面目和双重标准暴露无遗。英方没有权利打着人权的幌子对他国进行干涉和施压，应当认真检视自身人权劣迹，切实纠正存在的问题，而不是凭空捏造，抹黑攻击他国。

路透社记者：美国务院称，美方强烈谴责香港当局拘捕《苹果日报》有关人员，并呼吁立即释放他们。中方有何评论？

赵立坚：你应该注意到香港特区政府、香港中联办、驻港国安公署已就有关问题作出回应，外交部驻港公署也就个别外国官员的谬语予以批驳澄清。这里我想强调三点：

第一，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权，任何机构都不是法外之地。包括新闻自由在内的任何权利自由都不能突破国家安全的底线。我们坚定支持特区政府和警方依法履职，坚定支持一切为维护国家安全和香港繁荣稳定所作的努力。

第二，香港国安法重点打击严重危害国家安全的一小撮反中乱港分子，保护绝大多数香港居民依法享有的权利自由，包括言论自由。香港国安法实施以来，香港社会重回安定，法治正义得到伸张，香港居民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，这是不容否认的客观事实。

第三，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。我们敦促个别外国政客放下傲慢和偏见，摒弃双重标准，切实尊重特区依法执法，尊重广大香港市民享有稳定社会秩序和正常生活的愿望，尊重香港是中国一个特别行政区的事实，尊重不干涉他国内政这一国际法和国际关系基本准则。

《北京日报》记者：17日，意大利《共和国报》报道，意大利参议院外事委员会主席佩特罗切利在接受采访时表示，他不认为新疆存在“民族迫害”和“种族灭绝”，批评一个被十多亿人所选择的社会主义制度是不正确的。他不相信新疆存在“种族灭绝”，更没有所谓数百万妇女被绝育和“民族清洗”。他希望率领一个议会代表团访问新疆，让代表团的每一个人都通过亲眼所见来作出评判。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，赞赏意大利参议院外事委员会主席勇敢发出这样的客观、真实、正义之声。

当前新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦。新疆各族人民过着安定祥和的幸福生活，享受着前所未有的权利和尊严。这是任何不带偏见的人都有目共睹的事实。少数反华势力基于谣言谎言对新疆的污蔑抹黑就如同泡沫，正在被事实和真相以及国际有识之士无情戳破。

一段时间以来，国际上关于新疆的客观、公正声音越来越多。美国独立新闻网站“灰色地带”“世界报业辛迪加”网站、美独立网站Counterpunch，澳大利亚、巴西、新加坡、瑞典等国媒体、香港《南华早报》，还有挪威弗洛恩市前市长、法国作家维瓦斯等纷纷刊文著书，指出所谓新疆“强迫劳动”“种族灭绝”的说法毫无依据，披露美国等西方国家在反恐问题上的双重标准和“以疆制华”的地缘政治阴谋。

就在上个月，来自非洲、拉美和加勒比地区49个国家和非盟的50多位驻华大使和高级外交官赴新疆参访，他们由衷赞叹新疆展现出的经济跨越发展、社会和谐稳定、民族安定团结、宗教信仰自由、文化蓬勃发展的大好局面。他们表示充分理解支持中国政府在新疆为反恐和去极端化斗争所作努力，积极评价教培中心发挥的重要作用。

关于新疆的事实和真相就摆在这里，绝不是少数反华势力重复几个谣言、导演几出闹剧就能轻易掩盖的。中方欢迎秉持公正、客观立场的外国各界人士到新疆去走一走，看一看，了解一个真实的新疆。我们相信，在事实面前，反华势力炮制的各种谎言和虚假信息必将不攻自破。

彭博社记者：你刚才表示“香港国安法重点打击严重危害国家安全的一小撮反中乱港分子”，是指《苹果日报》有关人员吗？中方是否认为他们的行为破坏了香港社会稳定？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地阐明了立场。有关案件事实清楚、证据确凿，与新闻自由毫不相关。

深圳卫视记者：据报道，日本财务省16日公布的贸易统计显示，5月日本对华进口和出口额均创下1979年以来的同月新高。中国在进出口额中的占比均超过两成，作为日本贸易对象国的重要性仍在不断上升。中方对此有何评论？

赵立坚：中日经济互补性强，是东亚和全球产业链供应链的重要组成部分。中国是日本最大出口对象国，日本也稳居中国第二大贸易伙伴国。尽管面临新冠肺炎疫情严峻挑战，去年中日两国务实合作展现出强劲韧性和巨大潜力。2020年全年，中日贸易额近3175.3亿美元，同比增长0.8%。今年前五个月，中日贸易同比增长23.5%。

我还注意到，中国日本商会近期发布了《2021年版中国经济与日本企业白皮书》。该白皮书指出，疫情背景下，仍有63.5%的在华日资企业实现了盈利，92.8%的在华日企表示没有因疫情或贸易环境变化而调整在华生产的计划，90.4%的日企计划进一步扩大在中国的采购规模。这充分说明，中国政府防控疫情的成果和改善营商环境的努力得到了在华外资企业的高度认可，中国发展被普遍看好。

日本曾经深度参与中国改革开放，为中国和日本自身经济发展带来了巨大利益。中国作为全球最具活力和潜力的大市场，将继续努力为外国投资者营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资营商环境。近来，日本政府配合美方对华经济遏制打压，实施或正在研究一系列政策搞所谓产业链供应链“对华脱钩”，给中日正常经贸合作制造障碍，给两国企业互利合作带来了风险。日本政府应当从维护本国利益和国际秩序出发，尊重市场规律和自由贸易规则，认真聆听企业呼声，顺应时代潮流，提供公平公正、透明、非歧视的营商环境，维护全球产业链、供应链的安全、可靠和稳定，减少对中日经贸合作非市场化人为设限和无谓的政治干扰。

(责编：刘洁妍、刘慧)