□ 林子涵

最近，日本和澳大利亚公然搞起了反华小圈子。6月13日，在英国参加G7领导人峰会的日本首相菅义伟和澳大利亚总理莫里森举行会晤时，声称要实现“自由且开放的印太”，并决定推动被广泛认为是针对中国的美日澳印“四国框架”。他们还就反对所谓“经济胁迫”达成一致，话里话外指向中国。

近年，日澳在对华问题上没少勾连。在新冠病毒溯源问题上，日澳均紧跟美国，将矛头指向中国；在东海问题上，日本拉来美国、法国和澳大利亚等域外国家举行联合军演，意在寻找“志同道合”者对抗中国；日澳两国外长防长“2+2”视频会议联合声明，对台海问题妄加指责，并对新疆和香港相关问题说三道四，横加干涉。

频频对华挑衅，日澳摆明了要做美国的“跟班”。作为遏华政策的始作俑者，美国近年来频借“印太战略”拉帮结派，挑动集团对立，妄图“围堵”中国。日澳追捧的“四国框架”，本质即是对美国“印太战略”的积极迎合。

在对华问题上，澳大利亚早已迷失自我，沦为美国反华集团的“急先锋”。澳不仅多次在涉台、涉港、涉疆问题上大放厥词，还否定和限制中澳经贸、人文等领域的合作项目，反复践踏中澳友好发展的既有成果，极大损害了中澳关系。面对澳大利亚的多次无理挑衅，中国理所应当地进行反制，澳大利亚却又大泼脏水，炒作中国搞“经济胁迫”，全然忘了最擅长、最惯常以“经济胁迫”手段威逼他国的，正是自己的美国“大哥”！

可以说，澳大利亚政客罔顾国内要求改善对华关系的强烈呼声，在反华的道路上越走越远。与中国一衣带水的日本，当前正面临疫情控制、经济复苏和东京奥运会三大难题，自顾不暇，却还要跟澳大利亚同流合污，到底有什么图谋？为了政治上的一己私利，向美国纳“投名状”，恐怕是日本政客敢于打断来之不易的中日关系缓和进程，频频对中国发起挑衅的真实意图。

中国是日本搬不走的邻居。日本想必清楚，中国已经取代美国成为日本最大的出口市场，中日经贸关系是当前日本最重要的经贸关系。作为近邻，中国从未对日本构成威胁；相反，中国的崛起始终在向日本溢出红利。如今，日本想要走澳大利亚“吃饭砸锅”的老路，抱美国的“大腿”，只能进一步暴露出日本根本没有独立外交政策的窘境。

现如今，跟着美国混，一点好处也捞不到。这个道理，世人皆知。澳大利亚早已吃尽了挑衅中国的苦果。对此，美国除了“抢占”澳企的市场，就剩下动动嘴皮子。至于日本，其国内的三大难题，能指望美国帮忙解决吗？

美国不是“救命稻草”。日澳扭曲的对华心态不合时宜。如何面对快速发展的中国，日澳真该好好想想了。

(责编：岳弘彬、郝江震)