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6月17日，神舟十二号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，准确进入预定轨道，顺利将3名航天员送上太空。标志着中国在载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务开局胜利，引发国际社会广泛关注。外国媒体高度评价本次任务对中国自主建设空间站和中国载人航天事业的里程碑意义，期待中国未来在航天事业上与国际社会开展更加紧密的合作。

中国空间站建设和载人航天事业的里程碑

全球多家主流媒体第一时间报道神舟十二号发射成功的消息，并高度关注本次发射任务对中国建设自主空间站的历史性意义。

路透社回顾中国载人航天的发展历程，指出此次中国航天员对接中国自主空间站，是一个历史性任务。

路透社报道神舟十二号发射。图片来源：网站截图

美国有线电视新闻网指出，现有的国际空间站将在未来几年内停用，中国神舟十二号载人飞船成功将三名航天员送入太空，使中国距离运营新的空间站，又近了一步。

美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊发布声明祝贺中国航天员与空间站对接成功。纳尔逊在声明中表示, “祝贺中国成功将航天员送入空间站！我期待着未来的科学发现。”

英国广播公司报道说，神舟十二号载人飞船将3名航天员送往天和核心舱，他们成为中国自主建设的常驻空间站的首批“住客”。

英国广播公司报道神舟十二号发射。图片来源：网站截图

法新社也提到，中国空间站建设阶段的首批航天员搭乘载人飞船升空，3名航天员将在太空生活3个月。这是中国近五年来首次载人飞行任务，也是迄今为止持续时间最长的载人航天任务。

意大利媒体AskaNews指出，近年来，中国航天事业取得重大进展。意大利国家广播电视台评论道，这次为期三个月的载人航天任务标志着中国向太空强国又迈进一步。与2016年的载人航天任务相比，此次太空之旅首次进入在建的中国空间站，将为中国带来更高的国际声望。

中国航天事业崛起 期待未来国际合作

神舟十二号发射任务成功后，不少国际媒体聚焦中国航天事业近年来取得的长足发展进步，并期待中国未来进一步与国际社会开展合作、探索太空。

《纽约时报》发表文章称，中国的太空计划是独立进行的，不像美国和俄罗斯合作建成的空间站一样面临着因年限、预算和两国关系紧张所带来的不确定风险。中国媒体对神舟十二号载人飞船发射过程全程直播也充分反映了中国对其太空计划的信心。

葡萄牙《公众报》评论指出，随着中国经济的蓬勃发展，中国以稳健、谨慎的步伐发展其太空探索计划。尽管美国拒绝中国参与国际空间站计划，但中国已自主建设国际空间站，这是一个重要的政治里程碑。

巴西知名杂志《请看》报道指出，中国自2003年以来，已将12名航天员送入太空。“向太空站派遣航天员代表中国太空计划又向前迈进一步。” 3名航天员将完成为期3个月的在轨驻留。报道援引中国载人航天工程办公室主任助理季启明的话表示，预计未来国际合作伙伴将参加中国空间站项目。中国空间站将成为国际太空合作的重要平台。

《俄罗斯报》援引俄罗斯航天局贺电写道：“中国此次航天计划的成功证明中国航天技术发展的突飞猛进。中俄航天合作仍有很大的发展空间。在未来很长一段时间内，俄罗斯和中国将成为太空探索的可靠伙伴。”报道充分肯定中国积极开展国际合作的努力：“早在2018年5月，中国就发出邀请，未来中国空间站将面向所有联合国成员国开放。2019年就已确定，将有17个国家加入联合国/中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目。”

《俄罗斯议会报》援引有关专家观点指出，中国空间站的建设具有深远意义：“空间站的建设和运行证明中国科技、经济和综合实力。空间站的研究成果将有助于许多领域的发展，而不仅限于航空的相关行业。”报道称，中国空间站将为太空探测任务提供便利，为揭示宇宙和整个人类的秘密创造条件。

意大利《晚邮报》评论称，中国空间站是中国在航天领域的又一进步。通过建设国际空间站，中国再次展现了对外开放与合作的态度，并将为其他国家提供使用这一太空实验室的机会。新空间站的建设、载人航天任务的成功以及包括探测火星在内的星际探索，无一不展现了中国的太空强国地位。

各国网友热烈祝贺 声援中国太空探索

神舟十二号发射任务取得圆满成功，外国网友也纷纷热议。一名网友留言道：“今天对中国和太空探索而言, 都是大好日子。”

网友留言评论。图片来源：网站截图

CGTN在外网开设神舟十二号发射现场的直播，吸引了各国网友的广泛关注。美国网友祝贺神舟十二号发射成功，点赞神舟十二号发射升空时的壮观景象。

美国网友留言评论。图片来源：网站截图

澳大利亚网友祝贺神舟十二号的成功发射使中国在建设空间站上跨出重要一步。

澳大利亚网友留言评论。图片来源：网站截图

日本网友表示，看了直播很感动，中国未来自主建设的空间站或将成为世界唯一的空间站，希望中国引领人类太空开发，继续加油。

日本网友留言评论。图片来源：网站截图

葡语国家网友也纷纷在网上留言，祝贺中国成功发射神舟十二号载人飞船。有网友表示：“尽管我不是中国人，但看到中国不断克服科技的局限和挑战，我感到无比自豪。中国和中国人民万岁！”

葡萄牙网友留言评论。图片来源：网站截图

(责编：刘洁妍、刘慧)