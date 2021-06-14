本报记者 张 红

1971年4月26日的《时代》周刊封面，美国乒乓球运动员在长城的合影。中美双方从乒乓外交开始了一个新的“Game”。

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1984年4月30日的《时代》周刊封面，一个普通中国人手拿可口可乐。标题为“中国的新面貌，里根将会看到什么？”

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2020年3月19日，《时代》封面发布抗疫群像，来自中国的外卖骑手高治晓作为唯一的华人面孔登上封面。

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开栏的话

2021年，中国共产党迎来百年华诞。中国共产党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。中国共产党曾被安哥拉通讯社称为“地球上最大的政治奇迹之一”。中国共产党从一个成立时仅有50多名党员的政党，发展为拥有9100多万党员的世界最大政党；连续执政72年且全球影响力不断增长；带领一个积贫积弱的中国实现从站起来、富起来、到强起来的伟大飞跃。中国共产党取得如此斐然成就，到底有什么秘诀？这成为一段时间以来外媒热烈讨论的焦点话题。自今日起，本报推出系列报道“外媒眼中的中共成功秘诀”。

自诞生之日起，中国共产党就受到国际社会的关注。因为意识形态、地缘政治等种种原因，掌握国际话语权的美西方主流媒体看待中国共产党一直戴着有色眼镜。随着中国实行改革开放，美西方主流媒体的报道虽仍然充满意识形态色彩，但总算开始变得相对理性客观，中国共产党在西方世界的形象慢慢丰满起来。进入新时代，中国共产党带领中国人民取得的伟大成就引起举世瞩目，美西方主流媒体的报道虽然不断抹黑、污名化，流露出典型的酸葡萄心理，却也不得不承认：对于中国，中国共产党的重要性无与伦比；对于世界，中国共产党创造了一个名副其实的“奇迹”。

从《时代》封面故事说起

1923年创刊的《时代》周刊，是美国最影响力的新闻周刊之一。梳理《时代》与中国相关的封面故事，可以清晰地看到，在包括《时代》在内的美西方主流媒体眼中，中国和中国共产党的形象在发生变化。

中国实行改革开放之后，《时代》封面故事开始显露出国际社会对中国的好奇与试探。比如，1984年4月30日的封面上，一个头戴鸭舌帽、身穿军大衣的普通年轻中国人脸上绽放着朴实而灿烂的笑容、手里拿着可口可乐、身后是长城一角。“中国的新面貌，里根将会看到什么？”大大的标题显示，这是对时任美国总统里根访华的一篇报道。

之后，随着中国的快速发展，《时代》对中国和中国共产党的报道逐渐多元起来。中国的科学家、企业家、娱乐明星以及工人等开始进入《时代》的视野。比如，在全球饱受金融危机困扰、中国经济一枝独秀的2009年，《时代》在年度人物的亚军位置写道：“谁应该值得赞誉？是背井离乡的数千万工人，他们告别家人来到中国迅速发展的沿海城市的工厂中……”

在《时代》的对华报道中，意识形态色彩依然占据主流，但也开始正视中国共产党带领中国人民取得的巨大成就。

2007年1月22日出版的《时代》，发表了《时代》驻北京、曼谷、巴黎甚至包括非洲多个国家共12名记者的联合采访报道，为读者勾勒出了“中国世纪来临”的画面：中国的经济和外交实力持续上升，海外投资和对全球天然资源的需求左右了世界经济，外交上也积极进取，而美国的相对力量则在下滑，因此21世纪是中国的世纪。

进入新时代，尤其是中共十九大召开以来，中国在各领域取得的伟大成就举世瞩目，中国共产党的治国理政成就引发关注。包括《时代》在内的美西方媒体的报道，尽管不乏唱衰声音和警惕意味，但也不得不承认中国的成就。

2017年11月13日，除美国本土版外，《时代》封面都用中文和英文两种语言写上“中国赢了”（China Won）。据封面文章作者伊恩·布雷默介绍，这是《时代》周刊封面第一次出现两种语言。在《中国经济是如何赢得未来的》一文中，布雷默指出，如今，中国政治经济体系比二战结束以来主导国际体系的美国模式，更具备可行性、可持续性。文章结尾写道，如果要押注哪个国家未来更具影响力，那么中国会是比美国更明智的选择。

2020年，突如其来的世纪疫情肆虐全球，中国的表现成为国际舆论的关注焦点。尽管心有不甘，但美西方媒体无法否认中国取得的实实在在的成绩。这段时间的《时代》也报道了令人眼前一亮的中国故事。

2020年3月19日，《时代》封面发布抗疫群像，来自中国的外卖骑手高治晓作为唯一的华人面孔登上封面。这本杂志这么介绍他：“高治晓，32岁，一个外卖员，当病毒在中国传播时，他坚持工作。”文中称赞，中国骑手们具有“非凡的使命感”，成为新冠肺炎疫情中的生命线。

对中国的重要性无与伦比

经济社会发展成果是影响政党形象的重要因素。中国改革开放40多年来，特别是中共十八大以来取得的突破性成就，使国际社会对中国共产党的形象认知越来越积极正面。

“中国共产党无疑是过去100年中最成功的政党。”英国剑桥大学高级研究员、复旦大学中国研究院高级研究员马丁·雅克认为，“中国共产党的非凡成就在于其能够在100年的历史中，找到一种将巨大改革能力与中国社会和文化深刻结合的方法。可以说，中国在经历2000多年的中央集权制度之后，自1949年中华人民共和国建立以来，中国共产党对中国的重要性无与伦比。”

西班牙圣巴勃罗大学教授、外贸专家恩里克·凡胡尔最近在西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站发表题为《中国共产党的100年》的文章称，今年，中国共产党将庆祝建党100周年。中国共产党在中国历史上功不可没，主要有两大突出成就。第一，随着中华人民共和国的成立，中共终结了中国长期的危机和衰落。中国曾遭受外来侵略，还经历了人民解放战争。随着1949年中华人民共和国成立，中共让中国重新获得国家统一，使中国得以克服自19世纪中叶以来一直持续的长期危机，并转变为国际社会中令人敬畏的大国。第二项重要成就与最近40年的改革进程有关。中共领导了一个伟大的经济转型进程，极大改善了人民生活条件。得益于上世纪70年代末确定的新方向，中国开启了人类历史上最宏大的经济革命，从来没有这么多人在如此短时间内经历了如此巨大的生活水平提升。

俄罗斯滨海媒体网发表俄罗斯远东联邦大学政治学教授弗拉基米尔·佩切里察的一篇题为《中国共产党建党百年：中国人民取得胜利的主要组织者》的文章指出，从最初的马克思主义小组到拥有9100多万党员的世界第一大党，中国共产党走过了光辉之路。2021年7月1日是一个对于中国共产党乃至世界共产主义运动都非常重要的日子，即中国共产党成立100周年。在世界历史长河中，这段时光如白驹过隙，但它却使中国人民的生活发生翻天覆地的变化，令中国人民接近实现中华民族伟大复兴的中国梦。在这百年间，中国实现了从木犁和锄头到登月成功、从一穷二白到强大的社会文化飞跃。中国共产党的领导和中国人民的勤劳乐观是取得这些成就的最重要因素。

中国共产党领导的中国政府的“得民心”程度，更是让美西方望尘莫及。西班牙中国政策观察网站最近文章引用的数据极具说服力：皮尤研究中心2013年公布的一组数据显示，85%的中国人对政府的治理感到满意；而与此同时，对政府感到满意的美国人的比例仅为35%。欧洲国家政府的得分和美国政府差不多。2018年1月，旨在衡量公民对其政府信任程度的《爱德曼全球信任度调查报告》指出，中国有84%的人对政府治理感到满意，而对政府满意的美国人比例为33%。2020年5月疫情最严重的时候，加利福尼亚大学的数据报告指出，88%的中国人更倾向于本国的政治制度。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理和创新中心2020年发表了一份题为《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》的研究报告，这一具有代表性的报告，凸显了中国公民对其政府满意度的持续性，尤其是对中央政府的满意度从2003年的86.1%上升到2016年的93.1%。

中国的领路人和设计者

当今世界面临着百年未有之大变局和新冠肺炎疫情的叠加冲击，中国的表现尤为引人瞩目。尽管出现了一些别有用心的唱衰、抹黑中国的声音，国际主流舆论对中国共产党及其领导的中国依然信心十足。

中国海关总署最新数据显示，中国5月份进口总值同比增长51.1%，增幅为2011年1月以来的最高纪录。德新社称，“欧美从中国对外贸易持续增长中受益匪浅”，德国经济尤其受到其最重要的贸易伙伴中国强劲复苏的推动。德国《慕尼黑水星报》称，中国已经超过美国成为欧盟最大的贸易伙伴。同样，中国也成为世界大部分国家和地区的最大贸易国。对世界来说，除了靠近中国之外别无选择——无论是采购市场还是销售市场。

美国五角大楼智囊机构“国防优先”的研究员理查德·哈纳尼亚撰文指出，现在，中国不仅已成为席卷全球的新冠肺炎疫情大流行中的最大“绿洲”，还是全球最大的市场和经济复苏的“火车头”。

法国《快报》周刊网站刊发文章指出，中国是去年唯一保持经济正增长的主要经济体。中国国内生产总值2020年比上年增长2.3%，而同时期美国经济萎缩3.4%，欧元区经济重挫6.8%。国际货币基金组织预计，今年中国经济的增长率将超过8%，明年将达到5.6%。英国经济与商业研究中心估算，照此节奏发展，中国在2028年就将超越美国成为全球最大经济体。世界将会不断听到中国的成就。

俄罗斯伊兹博尔斯克俱乐部网站近日发表俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基的一篇题为《红色巨人》的文章。文章指出，世界经济制度进入了“新时代中国特色社会主义”阶段。这种制度将中央的战略计划与市场竞争、社会主义意识形态与创造性的个人自我实现结合在一起。新制度的最重要组成部分是执政党的领导地位。党是各阶层及团体的利益公分母，是服务于全民族利益的生产和社会关系协调者。中国共产党历经残酷失败和辉煌胜利，“摸着石头过河”，制订出了最适合中国的发展道路。文章还指出，中共十八大以来，中国不断用具体内容充实自己的长期计划：经济上的“新常态”和“双循环”概念、社会生活中的构建法治国家和推进反腐制度化战略、外交方面的“一带一路”倡议和“构建人类命运共同体”理念……各种理论和实践创新在中共迈向目标的过程中层出不穷。如今，中国正在从当前与美国的冲突中走出来，尽管遭受了损失，但有着坚不可摧的战斗精神和对伟大复兴方针正确性的信念。

“基于过往的成绩、治理能力和变革能力，中国共产党仍将是中国的领路人和设计者。”马丁·雅克对中国共产党充满信心。

(责编：岳弘彬、郝江震)