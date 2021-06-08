覃川

“我们来到美国不是为了‘美国梦’，而是为了‘疫苗梦’。”在美国有线电视新闻网的报道中，一位前往美国接种疫苗的秘鲁公民说道。当前，秘鲁是全球新冠死亡率最高的国家，每10万人就有551人因感染新冠病毒死亡。

面对如此危局，秘鲁并没能获取足够多的新冠疫苗，去外国接种疫苗的“疫苗旅游”成为民众迫不得已的选择，而囤积大量疫苗的美国正是热门“旅游目的地”。秘鲁有官员称，前往国外接种疫苗的秘鲁人估计已达到7万，其中前往美国的人数连月来翻了4倍。由于需求大增，飞往美国的机票价格也翻了数倍。

但，并不是所有人都能承担得起前往美国的“疫苗旅游”。

《纽约时报》文章指出，涌至美国的“疫苗游客”多来自拉丁美洲各国，他们往往是拥有美国旅游签证的富人和中产阶级，穷人则无力支付高昂的旅行费用。泛美卫生组织的数据显示，尽管美洲人口已接种超4亿剂新冠疫苗，但其中大部分都在美国，只有3%的拉丁美洲人完成了疫苗接种。

由此可见，“疫苗旅游”是疫苗分配失衡的畸形产物，不仅对控制疫情弊大于利，也进一步加深了社会撕裂。而美国在他国“一剂难求”之时大量囤积疫苗，无疑在为这场危机推波助澜。

据西方媒体报道，美国已抢购约26亿剂疫苗，占全球四分之一，远超自身所需，上亿剂疫苗正闲置在仓库里。美国阿肯色州州长在与白宫的电话会议上甚至表示，“我们拥有可供分享的疫苗，我们担心这些疫苗会过期。”美国战略与国际问题研究中心全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森则指出，美国将拥有“令人尴尬的”新冠疫苗积压。布鲁金斯学会的一份研究报告预计，到今年年底前，美国或将拥有超过10亿剂剩余疫苗。报告称，“鉴于疫苗分配问题越发敏感，几乎可以肯定，如果此事处理不当，拜登政府的外交和国际经济政策目标将受到冲击。”

令人难以想象的是，世界上还有十几个国家甚至是“疫苗沙漠”，连在一线救治患者的医生都没有接种过一剂新冠疫苗。沃克斯新闻网在文章中指出，“美国疫苗如此巨大的盈余令人震惊，以至于美国不与世界分享，就会在道德上显得不合理。”

与此同时，中美截然不同的做法形成鲜明对照。在自身人口基数巨大，疫苗供应十分紧张的情况下，中方已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，同时中方还同多个发展中国家开展合作生产，迅速推进疫苗的大规模生产。

世卫组织总干事谭德塞曾表示，全球疫苗失衡是一场道德灾难。联合国秘书长古特雷斯也多次批评一些发达国家搞“疫苗民族主义”、囤积疫苗以及与疫苗供应商私下达成交易等诸多行为，指出疫苗分配不公“违背道德”，呼吁推动疫苗的全球公平分配。就在此时，美国仍不断强调，在疫苗分配问题上应坚持“美国第一”“美国优先”，并限制疫苗原材料出口。

“说多做少”或“只说不做”是美国政客的一向做派。但是，疫情面前，让自己的“美国梦”成为别人的“疫苗梦”，无疑是一场道德上的暴行。

(责编：高歌、常红)