新华社北京6月7日电 7日，国家主席习近平夫人、世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛应邀在世界卫生组织“结束艾滋病人因结核病死亡：提升势头”视频会议开幕式上发表致辞。

彭丽媛表示，近年来，在国际社会共同努力下，全球艾滋病和结核病防治工作卓有成效。中国已逐步建立起艾滋病和结核病防治机构合作机制，艾滋病持续控制在低流行水平，近20年来，结核病发病率下降40%以上，死亡率下降70%以上。这些成果的取得，得益于中国政府的高度重视、医护人员的不懈努力和广大志愿者的默默付出。

彭丽媛表示，大爱无疆，大道无垠。一路走来，我见证了许多感人故事。李晓丹将艾滋病红丝带志愿服务融入到她的生命，用行动诠释了志愿者与受艾滋病影响的儿童“永远在一起”的信念，成为了“彼此生命中的亲人”。徐兴华患结核病痊愈后，成为了一名志愿者，把自己防治结核病的知识分享给其他患者，在新冠肺炎疫情期间，也没有让一名结核病患者中断治疗。在这里，我向世界各地像他们一样，为防治艾滋病结核病默默奉献的人士和志愿者们表示诚挚的敬意。

彭丽媛表示，重大传染性疾病是人类面临的共同挑战，消除艾滋病和结核病威胁是我们的共同心愿。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，给防治艾滋病和结核病带来更多挑战，需要我们共同努力，为爱守护，奋力前行。我呼吁各国各界人士携起手来、积极行动，加强艾滋病和结核病防治工作，让更多防治成果惠及人类健康，为构建人类卫生健康共同体作出努力。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 03 版）

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