高歌 【突尼斯】瓦利德 王晶

“美食像一门艺术，又像一门科学。”

十年来走过中国大江南北，他让越来越多的中国人领略到意大利美食的风采。十年前，是什么吸引了这位意大利美食“专家”，让他选择了中国？离开中国后，又是什么让他去而复返？

近日，北京康莱德酒店行政总厨克劳迪奥·马拉斯接受人民网专访，讲述他与中国的不解之缘。

“从离开的那一刻我就开始想念中国”

北京康莱德酒店行政总厨克劳迪奥·马拉斯。人民网记者 王晶摄

“我选择中国是因为它的神秘感，我总是很想知道中国文化是什么样的。”

克劳迪奥的足迹遍布世界各地，在智利、阿联酋、法国、美国等地都有过生活、学习或工作经历。十年前，随着上海浦东一家酒店开业，克劳迪奥决定抓住机会前往中国。“我对中国感到很好奇，因此这是一个难得的机会，可以去这个我一直想去的国家。”然而短短两年后，克劳迪奥便因为工作变动而离开上海，对此他始终存有遗憾。“从离开中国的那一刻起，我就开始想念中国。我一直认为我在这里还有未完成的事业，我仍然需要更多的时间。”

很快，克劳迪奥便再次得到机会回到中国。去而复返的他，走遍了中国大江南北，对于中国各地美食的风味如数家珍。“在四川，食物通常会又麻又辣；在广东，人们喜欢以更少的调味料突出食材的鲜美；在上海，食物有些偏甜。”如今，克劳迪奥在北京工作了一年，谈到北京烤鸭，他更是滔滔不绝。“你不仅可以品尝鸭肉，还能品尝酥脆的鸭皮、薄饼和清新的黄瓜，一道菜同时包含了新鲜感和焦香味……”

“每当我去到一个新地方，都会为之惊讶，就像发现了不为人知的神秘宝藏。”在中国各地工作的过程中，克劳迪奥努力学习成长，并且受到了广泛的好评。“我在中国非常高兴，并且很享受在这里的时间。”

“美食是一种纽带，将人们联系在一起”

克劳迪奥·马拉斯精心烹制意大利美食。人民网记者 王晶摄

如果说厨师是艺术家，那么他们创造出的美食便是精美的艺术品。而克劳迪奥身上兼具的工匠精神，让他制作美食的过程更像是打造一件件精确到毫厘的精密仪器。“美食对我有很强的吸引力，因为它就像一门艺术，可以呈现出精美的作品。同时，它又像一门科学，比如不同的火候就会产生不同的结果。”

对克劳迪奥来说，烹饪是一种自我表达的过程。“我有点害羞，但是当我烹饪食物的时候，我就能完全放松，表现出自我。”每当走出厨房，看到客人们愉快的表情，就是他最满足的时刻。“客人拍照分享我做的菜肴，令我很开心，因为这是我的作品。”

在克劳迪奥看来，美食也是一种情感的表达和传递。“美味的食物可以表达感情，并且可以通过味道进行传递。每个人都与回忆共生，有时一种味道能够唤起埋藏在心底最深处的儿时回忆。”这便是美食带来幸福感的源泉。

在美食中，不同文化也有其独特的表达方式。中意两国都以制作面食见长，面食的起源则是绕不开的争论话题。对此，克劳迪奥有自己的看法：“有人说是马可·波罗在中国学会了制作面食，将技术带回意大利，而有些人则认为是意大利人自己创造的。其实，意大利面中使用了从世界其他地方传来的食材，中国面食中常用的番茄也是从外国传入的，所以意大利和中国都在不断包容吸收其他国家的饮食文化。”正是两国独特的文化背景，让面食迸发出各具特色的风采。至于面食究竟起源于哪国，克劳迪奥笑着说：“我可不想惹麻烦。”

但是，不论在中国还是意大利，美食都像是一种纽带，将人们联系在一起。“当我在中国时，我发现中国人与食物有着很多联系，特别是在像春节这样的节日里，所有家人团聚在餐桌旁，享受相互陪伴的时光。食物就是一种秘诀，使整个家庭团聚在一起。而意大利人也是如此，和中国人一样，都在厨房、餐桌和食物周围长大。”

“我想留在这里，拥抱并学习这里的文化”

克劳迪奥·马拉斯制作的菜品。人民网记者 王晶摄

“中国菜和意大利菜是世界上最受欢迎的美食。中国菜排第一，意大利菜排第二。”

在克劳迪奥看来，美食有着巨大的潜力，能够在中意文化的交流中发挥意想不到的作用。“中意两国的文化都十分开放，具有很强的亲和力，能够相互学习。因此我们将视线聚焦在餐桌上，用美食来开启更加‘亲密’的联系，或许是更加巧妙的方法。”克劳迪奥说。

近年来，意大利逐渐成为中国人的热门旅游目的地之一，意大利美食也在中国越来越火。在克劳迪奥看来，深层原因便是中国更深层次的开放。“我认为中国人在旅游、经济等各个方面都更加开放，随着文化的发展与交流，他们可以理解和接受更多种多样的食物。因此，意大利美食在这里变得非常受欢迎。”

十年来，克劳迪奥数次往返中国，亲眼见证了中国日新月异的发展。回想最初的记忆，他直言，中国发生了翻天覆地的变化。“如今，中国人越来越愿意去了解其他国家的文化，我对他们眼界的宽广感到惊讶。他们更加开放，能接受更多新鲜事物。”

“在我的家乡，人们会说‘永远不要制定计划，因为事情总是在变化’。”克劳迪奥往往会用随遇而安的态度来面对人生，但是继续留在中国是他坚定的选择。“从十年前到现在，我一直想了解更多。我想继续留在这里，拥抱并学习这里的文化。”

(责编：刘洁妍、常红)