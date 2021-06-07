陈籽

在别有用心的政治操弄下，国际上又有人拿新冠肺炎疫情溯源问题说事了。

近日，美国总统拜登发表声明称，他已要求美情报部门给他一份满意的答案，查明新冠病毒是来自动物感染还是实验室泄露。声明还敦促中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查。

疫情暴发以来，美方借疫情溯源问题进行政治炒作的“剧情”一再上演。这次，也不例外。

中国支持世界卫生组织开展新冠病毒全球溯源研究工作。在国内疫情防控任务十分繁重的情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。双方专家共同进行实地考察，共同分析大量数据，共同发布联合研究报告，得出权威、正式、科学的结论。其中，明确指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。

美方完全无视并急于推翻这些基于科学研究和事实依据得出的结论，试图“自立门户”肆意对他国展开所谓的“调查”，居心何在？

无风不起浪，事出必有因。此时此刻，美方再次叫嚣“实验室泄露阴谋论”，像极了转移视线的伎俩。

多项研究证实，新冠肺炎疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现。在中国-世卫组织联合专家组的科学研究取得有效成果后，国际社会对世卫组织实施疫情溯源第二阶段调查的呼声强烈。

当前，美国新冠肺炎确诊病例和死亡病例数分别超过3300万和60万，居世界首位。早在2019年7月，美国弗吉尼亚州北部就出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州大规模暴发“电子烟疾病”。美国还拥有世界上规模最大、数量最多的生物实验室，德特里克堡生物基地发生泄露事故的消息早被媒体曝光……

美方若真正关心病毒溯源，是否应对这些“巧合”做出详细说明，邀请并配合世卫组织专家赴美进行调查。可现实是，他们将避重就轻、欲盖弥彰进行到底，且一而再、再而三地质疑世卫组织专家得出的权威结论，对科学和事实强加“不满”。

病毒溯源是严肃复杂的科学问题，所有结论都只能建立在尊重科学的基础上，并且任何调查都应该由世卫组织这一世界上唯一的病毒溯源合法调查机构来完成。美方要求本国情报部门根据未公开的“推测”“情报”，以秘密性质的活动来调查病毒源头，这种建立在“传闻”基础上的讨论对科学溯源毫无帮助。

更何况，美国情报部门早已臭名远扬。一瓶“洗衣粉”就可以是他们断定伊拉克拥有大规模杀伤性武器的“证据”，并借此将无辜平民推入战争深渊。前国务卿蓬佩奥也曾自曝真相：“我曾担任中情局局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，我们还有一门课程专门教这些。这才是美国不断进取的荣耀。”美政府要求毫无底线的情报部门来做科学严肃的病毒溯源调查工作，在世人看来，这就是一场政治阴谋。

美方之所以推翻由世卫组织牵头的调查结果，只是因为中国-世卫组织联合专家组目前所得出的科学结论没有如他们所愿。在美国的设想里，疫情“一定”是人祸而非天灾。于是，美国政府、部分媒体和少数专家合力演出一场大戏，进行“有罪推定”。

这一无耻行径就连美国网友和专家都看不下去了，“在没有找到任何新证据的情况下，现在被报道为‘可信’的唯一原因就是很多人被钱收买来推动这件事”“在美国，让中国承担‘责任’比建立防御系统应对疫情更重要”……

《华盛顿日报》刊登世卫专家组成员、动物学家达扎克的观点称，“目前关于武汉实验室的证据带有政治性，它来自一个情报机构且尚未公开。这不科学。”据美国国家公共电台报道，美国杜兰大学微生物学家加里分析新冠病毒基因组后说：“我没有改变主意，比以往任何时候都确信这是一种自然病毒。”《纽约邮报》报道，美国国家卫生研究院院长柯林斯曾在邮件中驳斥新冠病毒起源于“武汉实验室”的说法，批评这是阴谋论。

大疫当前，任何政治操弄都会阻碍国际合作，破坏全球抗疫努力。或许对美国政客来说，政治利益远比厘清真相、拯救生命更重要。但他们高估了自己的造谣能力，也低估了世人的判断能力。在科学与事实面前，阴谋和谎言终将被击碎。

(责编：崔越、常红)