人民网北京6月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

总台国广记者：今天是上海合作组织成立20周年纪念日。请问中方如何评价上合组织成立20年来取得的成就？是否将举办庆祝活动？

赵立坚：今天是上合组织成立20周年纪念日。20年来，上合组织经历国际风云变幻，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路，为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥了重要建设性作用，也为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要实践探索。主要成就可以概括为以下几点：

一是提出了先进合作理念。上合组织顺应和平、发展的时代潮流，创造性提出以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为内容的“上海精神”，形成了不同社会制度和发展道路国家和睦相处的全新合作模式。

二是促进了双边关系发展。成员国奉行不结盟、不对抗、不针对第三方原则，不断增进政治互信和睦邻友好。各方利用上合组织峰会等场合密集开展高层交往，在重大国际和地区问题上密切沟通协调，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，以实际行动诠释了命运与共的深刻内涵。

三是维护了地区安全稳定。上合组织始终将安全合作置于优先地位，批准了反恐怖主义公约、反极端主义公约等重量级法律文件，全面推进反恐、禁毒、边防、信息安全等领域合作，定期举行联合反恐演习，通过“上合组织—阿富汗联络组”推动阿富汗和平和解进程，为地区国家营造了和平稳定的发展环境。

四是推动了各国共同发展。上合组织建立了经贸、交通、金融、农业、地方等合作机制，推进共建“一带一路”倡议同各国发展战略和区域合作倡议对接，打造了文化、教育、旅游、环保、青年、妇女等领域一大批接地气、惠民生的合作项目，为促进各国发展振兴注入了强大动力。

五是树立了多边主义标杆。上合组织坚定维护国际公平正义，就捍卫多边主义、反对单边主义和保护主义发出响亮的“上合声音”，就推动团结抗疫、反对将疫情政治化阐明“上合立场”，就政治解决地区热点问题提出“上合方案”，同观察员国和对话伙伴密切沟通协调，同联合国、东盟、独联体等国际和地区组织开展广泛合作，共同推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展。

今年是上合组织成立20周年，在上合组织发展史上具有里程碑意义。今晚，中国人民对外友好协会和上合组织秘书处将共同举办“上合组织日”招待会，王毅国务委员兼外长届时将发表视频致辞，总结回顾上合组织20年不平凡的发展历程，展望上合组织未来发展的美好愿景。

此外，上合组织各成员国年内都将举行不同形式活动，纪念上合组织成立20周年。中方不久前主办了上合组织民间友好论坛，下阶段还将围绕治国理政、数字经济、传统医学、妇女教育及减贫等主题举办一系列活动，欢迎各方届时积极参与。

总台央视记者：6月13日，七国集团峰会闭幕并发表联合公报，在新疆、香港等问题上对中国横加指责。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到七国集团峰会联合公报提及涉华议题，就涉港、涉疆、台湾、涉海等问题对中方蓄意污蔑，干涉中国内政。此举严重违背联合国宪章宗旨和原则，违背和平、发展、合作、共赢的时代潮流，暴露出美国等少数国家人为制造对立隔阂、扩大分歧矛盾的不良用心。中方对此强烈不满、坚决反对。

涉疆、涉港、台湾事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

我想强调，世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流。一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。当前形势下，国际社会比以往任何时候更需要加强团结合作，践行真正的多边主义，而不应基于“小圈子”利益搞“集团政治”，不应以意识形态划线打压不同发展模式，更不应混淆是非、转嫁责任。美国病了，病得不轻。七国集团还是给美国把把脉，开药方吧。

法新社记者：据CNN报道，中国台山核电站存在安全问题。过去几周，美国政府都在评估一份有关该电站的安全报告。请问该核电站运行面临什么问题？中方对此有何回应？

赵立坚：中国高度重视核安全，建立了接轨国际、符合国情的核安全监管体系。同时，国家核安全局与相关核能国家核安全监管机构密切合作，并在国际原子能机构、《核安全公约》等多边机制下开展沟通交流。迄今为止，中国核电站保持着良好的运行记录，未发生影响环境和公众健康的事件。

据向主管部门了解，目前台山核电站的有关状况满足技术规格书的要求，核电站周边辐射环境水平未见异常，安全是有保障的。有关具体技术问题，请向中方核安全主管部门了解。据我所知，中广核也已就此事对外发布了声明。

《人民日报》记者：6月11日，王毅国务委员兼外长在日内瓦裁军谈判会议发表了视频讲话。这是中国外长时隔12年再次在裁谈会致辞。你可否介绍讲话有关情况？中方对未来国际军控、裁军与防扩散进程有何期待？

赵立坚：当前，百年变局和世纪疫情叠加共振，国际安全形势复杂深刻演变，新问题新挑战新威胁不断涌现，亟需全球性解决之道。在此形势下，日内瓦裁军谈判会议作为唯一多边裁军谈判机构的地位和作用更加突显。

今年是中国恢复联合国合法席位50周年，也是中国参与裁谈会工作的第41年。几十年来，中国积极参与国际军控和裁军进程，全面深入参与裁谈会工作，并发挥了建设性作用。此次王毅国务委员兼外长在裁谈会发表讲话，介绍了中方对当前国际安全形势的看法，进一步阐释了共同、综合、合作、可持续的新安全观，并重点就如何推进国际军控与防扩散进程提出了中国倡议和中国主张。

中国作为裁谈会大家庭负责任的一员，愿与各方一道，不断推进国际军控与防扩散进程，坚持合作共赢，反对零和博弈；坚持公平正义，反对政治操弄，为构建持久和平、普遍安全的世界作出新的贡献。

路透社记者：北约峰会在布鲁塞尔举行并发表公报称，中国对国际秩序以及和北约安全相关领域构成“系统性挑战”。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个体系、一种秩序，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。搞“小圈子”和集团政治，搞意识形态站队，强迫别的国家在阵营之间选边，违背和平、发展、合作的历史潮流，注定不得人心，也不会得逞。

北约一方面呼吁其成员国加大军费开支，要求成员国军费达到或超过GDP2%的水平，另一方面对中国正常的国防和军队现代化建设说三道四，这是典型的双重标准。事实上，中国国防GDP占比约为1.3%，远不及北约自己的“及格线”。中国人均军费开支低于全球均值，不及北约的五分之一。

北约历史上劣迹斑斑，自己欠账累累，多次给世界带来战争与动荡。国际社会不会忘记，北约未经联合国批准，对南斯拉夫进行长达78天的狂轰滥炸。美国、英国等北约国家仅用一袋洗衣粉和摆拍视频作为“证据”，就对伊拉克、叙利亚等主权国家发动战争。我们中国人更不会忘记中国驻南斯拉夫使馆被炸的历史惨案，这是北约欠中国人民的一笔血债。中国不对任何人形成“系统性挑战”。我们将坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。

深圳卫视记者：俄罗斯总统普京接受美国全国广播公司采访时表示，俄方对俄中关系达到前所未有的高水平感到满意，对双方在政治、经济、科技等领域保持高度互信与合作表示赞赏。普京总统还就涉疆、台湾等问题表达对中方的支持，对企图破坏中俄关系的尝试予以驳斥。中方对此有何评论？

赵立坚：我们高度赞赏普京总统对中俄关系所作的积极表态。的确，中俄团结如山，友谊牢不可破。在习近平主席和普京总统的战略引领下，两国关系经受住了国际风云变幻考验，树立了新型大国关系的典范。两国在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，政治互信和战略协作水平持续巩固和提升。今年前5个月，双边经贸额大幅上升23.6%，为艰难复苏的世界经济注入强劲动力和信心。双方共同抵制“政治病毒”，维护二战胜利成果和国际公平正义，坚决捍卫真正的多边主义和国际公平正义，成为动荡世界中的重要稳定力量。可以说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系是全方位的，也是全天候的。中俄合作上不封顶，下接地气。我们对双边关系发展充满信心。

再过一个月，我们将迎来《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，这对两国关系具有十分特殊的意义。双方将围绕这一主线，全面落实两国元首达成的各项共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更高起点、更大范围、更深层次上推进中俄合作，为全球战略稳定和世界经济复苏注入中俄动力。

“真金不怕火炼”。我们也奉劝那些千方百计离间分化中俄关系的人，任何企图破坏中俄关系的图谋都注定不会得逞。希望他们不要在零和博弈、集团政治对抗的歧路上越走越远，而是回归到构建人类命运共同体的正道上来，为维护世界和平、稳定与发展发挥建设性作用。

法新社记者：第一个问题，美国总统拜登周二访问了欧盟总部，就如何应对中国崛起寻求欧方支持。中方有何评论？第二个问题，有评论称，是欧盟方面阻止了北约在其公报涉华部分使用更强硬的措辞。中国是否认为欧盟和美国在如何对待中国的问题上存在分歧？

赵立坚：你的两个问题主要是关于美国、欧盟和中国之间的关系，我一并回答。

中方对欧盟的政策一直保持着连续性和稳定性，一直将欧盟视为全面战略合作伙伴，始终坚定支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结自强，支持欧盟在国际事务中发挥更大的作用。中方认为，中欧是全面战略合作伙伴，不是制度性对手。中欧之间的合作远大于竞争，共识远多于分歧。中欧合作是优势互补、互利共赢的，为双方人民带来了实实在在的好处。我们也一直希望欧方同中方相向而行，秉持相互尊重、平等相待、互利共赢的精神，共同推动中欧关系健康稳定发展。

至于美国试图以意识形态划线，搞针对中国的小圈子，我想强调的是，中欧代表着多极世界两支重要力量。我们相信欧盟会不断增强战略自主，不会被别国错误的对华政策绑架。

《北京青年报》记者：6月12日是世界无童工日。我们注意到，美国雇佣童工问题在第109届国际劳工大会上遭到与会各方广泛批评。中方对此有何评论？

赵立坚：美国是世界上唯一一个没有批准《联合国儿童权利公约》的国家，在国际劳工组织8个核心公约中，美国仅批准2个，是批准公约数量最少的国家之一。不管是历史上，还是现在，美国的童工问题都触目惊心。最近，美国摄影师路易斯·海因100多年前拍摄的美国童工照片再度引发关注，从危险的矿井到烟草农场，美国童工无不过着悲惨的生活。根据有关机构统计，当前美国仍约有50万童工从事农业劳作，烟草行业雇佣童工也极为普遍。除了雇佣童工问题外，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10多万人。过去5年，美国所有50州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案。

多年来，国际劳工组织多次对美国童工问题表示关切，敦促美国政府解决强迫劳动问题。美方对自身问题充耳不闻，反而对他国进行诬蔑抹黑。我们注意到，七国集团峰会联合公报中表示要共同努力剥离全球供应链中的强迫劳动行为，希望美方切实剥离自身烟草业等行业存在的雇佣童工及强迫劳动现象，切实保障儿童等脆弱群体的合法权益。

《环球时报》记者：据报道，美国退役海军陆战队员，目前任职于美国国防部的弗朗茨·盖尔因此前在《环球时报》上发表文章反对美国在台湾问题上与中国公开对峙，而遭到美国军方反情报调查，可能会提前失去公职。中方对此有何评论？

赵立坚：我想很多人都会有这样的疑问：美国不是一向标榜所谓的“言论自由”，自诩公理正义化身吗？因为发表两篇与美国政府立场不一致的文章就遭调查，难道偌大美国，连两篇清楚标注仅代表作者个人观点的文章都容不下吗？

事实上，类似情况在美国俯拾皆是。新冠肺炎疫情期间，我们看到对美国内疫情“吹哨”的朱海伦医生、恳请卫生部门为疑似病人检测的麦卡锡医生、写信呼吁撤离罗斯福号航母舰上官兵的克罗泽尔舰长等许多人向美国政府谏言。他们仅仅因为说了真话、发出同政府不一致的声音，就遭到噤声或被调查撤职。美方在谈论言论自由时应该多照照镜子，而不是整天拿着放大镜去看别人。

《中国日报》记者：据报道，慕尼黑安全会议发布慕尼黑安全指数和报告，通过对12个国家一万多民众的风险感知情况进行调查，将中国描述为“泰然自若的国家”（unperturbed country）。报告分析称，中国民众对风险的感知指数较低，体现出中国人民对国家实力的信任。中国民众坚信，国家已经做好了应对风险的准备。中方对此有何评论？

赵立坚：慕尼黑安全会议有关报告展现了中国人民对政府的信心。中国政府始终致力于确保国家安全、民族和谐、人民安宁、社会公平正义、经济发展繁荣、生态环境美丽，让中国人民都能享有看得见、摸得着、感受得到的幸福感、安全感。经过70多年的不懈努力，14亿中国人民摆脱了绝对贫困，不再遭受战乱、贫困、饥饿之苦。中国人民对中国政府的满意度和支持率连年超过90%。

我还注意到，该报告称中国民众对于“新冠肺炎疫情”和“一场未来流行病”的风险感知指数都远低于其他国家。我想，主要原因在于面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府坚持人民至上，生命至上，采取了“最硬核”的疫情防控措施，率先控制住疫情，让广大人民率先享受了安全和正常生产生活秩序。加拿大约克大学去年一项调查显示，新冠肺炎疫情之后，中国民众对政府的信任度升至98%。

当然，我们也清醒地认识到，在中国前进的道路上还面临许多风险挑战。我们要继续居安思危，增强忧患意识，努力防范化解各种风险挑战，让中国人民未来享有更多的获得感、幸福感和安全感。

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