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墨西哥农业部长：中国脱贫经验有助于墨农业可持续发展

2021年03月17日20:05 | 来源：新华社
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　　新华社墨西哥城3月16日电（记者吴昊）墨西哥农业部长维克托·比利亚洛沃斯16日表示，中国脱贫经验有助于墨西哥农业可持续发展。

　　中国驻墨西哥大使馆当天举行中国脱贫攻坚成就视频宣介会。比利亚洛沃斯在会上表示，实现脱贫目标不仅要面对技术和基础设施建设等挑战，还要克服财力、物力和人力等问题。中国在脱贫攻坚领域的成就令人印象深刻。

　　比利亚洛沃斯说，了解中国脱贫经验，有助于墨方掌握实现脱贫目标的途径，进而调整相关公共政策与机制，提出符合拉美实际情况的扶贫方案。

　　“中国经验开拓了我们的视野，有助于我们应对农村地区贫困和发展不平等问题。”比利亚洛沃斯说，墨西哥政府重视农村扶贫工作，并努力让小型生产商等群体融入生产链。

　　他表示，墨方努力创造农业和农村地区发展机遇，以推动实现农村可持续发展目标，构建生产链良性循环，进而带动城市社区发展。

　　谈及双边合作，比利亚洛沃斯说，日前举行的第二届中国-拉丁美洲和加勒比农业部长论坛是双边合作和经验交流的具体体现，有助于推动双边技术合作、开展农业创新研究、提升生产力。

(责编：崔越、杨牧)

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