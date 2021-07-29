人民网罗马7月29日电 （记者叶琦）《2021年可持续发展目标进展报告》显示，2020年全球陷入极端贫困的人口从1.19亿增加到1.24亿，这是20多年来全球极端贫困人口首次上升。报告中强调，除非立即采取实质性的政策行动，否则新冠疫情、冲突与战乱、气候变化等三大挑战将无法实现全球到2030年消除贫困的目标。多家联合国机构共同发布的《2021年世界粮食安全和营养状况报告》估计，2020年全球共有7.2亿至8.11亿人面临饥饿威胁，近23.7亿人无法获得充足食物。按此趋势，要在2030年实现零饥饿目标，全球将有近6.6亿人的饥饿问题有待解决。

近日，国际农业发展基金助理副总裁吴国起在接受人民网记者专访时表示，作为实现2030年可持续发展目标“行动十年”倡议的重要活动，联合国秘书长古特雷斯宣布于2021年9月举行联合国粮食体系峰会，无疑将在凝聚国际社会政治共识、通过新的大胆举措实现全球粮食体系转型方面发挥战略引领和推动作用，为实现消除贫困和零饥饿两大目标注入强大动力。“经过半年多的广泛磋商和精心筹备，联合国各成员国政府、发展伙伴、学术机构、私营部门和民间组织等各方面代表于本周齐聚意大利罗马召开预备会，为9月份联合国粮食体系峰会进行了充分的政策准备。”吴国起谈到。

粮食体系是为人类提供食物和营养的所有活动的统称，涵盖粮食生产、收获、加工、运输、营销、消费等各个环节。在吴国起看来，新冠疫情充分暴露了全球粮食体系的脆弱性，也进一步凸显了打造更加公平、更有韧性、更加包容、更可持续的粮食体系的重要性和紧迫性。在联合国粮食体系峰会罗马预备会上，各方普遍认为，实现全球粮食体系转型，亟需多渠道动员各方资金，建立可持续的融资支持体系。

受新冠疫情的持续影响，广大发展中国家，特别是低收入国家经济形势异常严峻。世界银行预计，2022年低收入国家人均国内生产总值增速将比疫情暴发前的预测低4.9%，为20年来最低值。吴国起认为，因财政空间有限、债务负担沉重和贸易投资下滑，低收入国家将无力增加疫苗采购等应对疫情支出，实现2030年可持续发展目标更加依赖官方发展援助、公共和私营部门投资以及侨汇收入。“研究显示，仅为到2030年前实现零饥饿一项目标，年均资金需求就高达330亿美元，远远超过目前140亿美元的实际融资规模。”

国际农业发展基金作为唯一致力于消除农村贫困的联合国专门机构和国际金融组织，积极参与粮食体系峰会的筹备和成果设计，呼吁国际社会加大资金支持力度，推动各方将小规模农户和广大农村民众置于粮食体系转型与实现可持续发展目标的核心地位，运用自身丰富经验和知识积累，为制定全球层面以行动为导向的粮食体系可持续转型承诺贡献智慧。

在国际农业发展基金与有关成员国共同推动的倡议中，全球“公共发展银行联盟”引起了积极反响。吴国起介绍，目前，全球公共发展银行提供的融资占农业领域总投资的三分之二，在全球可持续融资机制中占有举足轻重的地位。继6月底在意大利举行的二十国集团外长和发展部长会议发表《粮食安全、营养与粮食体系马泰拉宣言》对该倡议表示欢迎和肯定之后，粮食体系峰会罗马预备会再次强调了依托各国公共发展银行和国际金融组织，撬动更多私营部门投资的重要性。相信在国际社会共同努力下，联合国粮食体系峰会将成为推动全球粮食体系转型、实现消除贫困和零饥饿目标的新的历史转折点。

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