作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，美国非但没有在境内控制住疫情，导致迄今本国近3500万人确诊新冠肺炎，超过61万人失去生命，还造成病毒向境外扩散，成为名副其实的病毒扩散国。这样的美国，哪里表现出一点责任心？又何曾真正关心过生命？

一段时间以来，美方到处煽风点火，不断加大对新冠病毒溯源的政治操弄，貌似对疫情溯源十分上心，实则没有做任何对科学溯源和全球团结抗疫有益的事。然而，美国政府一些人士在借病毒溯源抹黑中国时，竟大言不惭地大谈“责任”和“拯救生命”。人们不禁要问，和中国在短时间内取得抗疫的重大战略成果相比，美国作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，非但没有在境内控制住疫情，导致迄今本国近3500万人确诊新冠肺炎，超过61万人失去生命，还造成病毒向境外扩散，成为名副其实的病毒扩散国。这样的美国，哪里表现出一点责任心？又何曾真正关心过生命？

美国国内抗疫失败，且未采取实质有效的出境控制措施，加剧了疫情全球扩散。根据美国国家旅游办公室发布的数据，2020年4月至2021年3月，美国公民累计经空港、陆地出国2319.5万人次。2020年11月至2021年1月系美国疫情高峰期，日均新增确诊病例18.6万例，同期美国公民日均出国8.7万人次，达到阶段峰值。美方的不负责任，导致多国出现自美输入病例。以色列特拉维夫大学2020年5月研究结果显示，该国约70%确诊病例感染的病毒毒株来自美国。韩国媒体今年2月25日报道，该国7000例输入病例中，35%来自美国。新西兰媒体报道，2020年2月至2021年1月初，自美输入病例达182例，位居第二位。澳大利亚卫生部2020年5月公布，该国6000多例确诊病例中，14%自美输入。美国无视科学、自行其是的做法，严重威胁他国民众的生命健康。

美国不顾国际社会反对，丝毫不讲国际道义，大规模遣返非法移民，造成拉美国家疫情加剧。据美国有线电视新闻网援引美国国土安全部边境巡逻部门消息，2020年3月至9月，美国共遣返16万非法移民。美国媒体报道指出，许多中美洲非法移民在避难所生存条件差，在被遣返前既未隔离，也未接受新冠病毒检测。危地马拉、牙买加、墨西哥、海地等国均报道自美遣返人员中发现大量确诊病例。危地马拉卫生部长2020年4月表示，50%—75%的自美遣返人员被确诊，占该国确诊人员总数的19%，其中仅4月13日一架载有76名自美遣返人员的航班中，就有71人核酸检测阳性。2020年4月8日，美国华盛顿拉丁美洲研究所等60多家机构发表联合声明，谴责美国在全球旅行受到限制且各地都执行严格管控政策之时加紧遣返非法移民，将全球置于危险之中。《纽约时报》发表评论直言，美国将成千上万可能已感染新冠病毒的人遣返回没有能力应对这一病毒的贫穷国家，这一行为无异于“输出病毒”。

美国驻外人员视他人健康为儿戏，不遵守当地防疫规定造成病毒扩散。2020年7月初，日本冲绳县知事召开新闻发布会说，驻日美军基地数十名士兵确诊，但美军拒绝采取隔离措施，大批士兵离开基地在外狂欢。2021年5月31日，大量驻韩美军人员休假外出，在釜山海云台海滩聚集且拒不佩戴口罩，引发当地民众不满。有美国媒体指出，五角大楼的这一做法，简直就像是在“四处放毒”。

大量事实表明，美国是全球抗疫进程中最大的绊脚石。美方种种不负责任的政策无异于向全世界投毒，一些发展中国家更是深受其害。如今，美方一面将病毒溯源这一严肃的科学问题政治化，一面却努力想装出一副负责任的样子，企图通过虚伪的表演，继续蒙骗国际社会，以达到其不可告人的政治目的。

行胜于言。真正的责任感必须也只能体现在行动上。美国自己的最新实时统计数据显示，7月23日，美国日增确诊病例近12万，为5个多月来最高。在切实控制住本国疫情、在停止“抗疫利己主义”、在真正展现透明度回应国际社会质疑之前，美国根本没有资格奢谈“责任”和“拯救生命”这样的词汇。

《 人民日报 》（ 2021年07月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、燕勐)