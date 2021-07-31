在全球抗疫最吃紧、世卫组织资金需求最紧迫的关头，美国悍然断供退群，甚至扬言“不排除组建替代机构”。回顾一年多来美国的所作所为，可以清晰看出其对世卫组织所谓“关心”“支持”的虚伪性和险恶居心

近来，在论及世卫组织时，美国动辄使用“关心”“支持”等话语，与其长期以来对全球抗疫漠不关心、关键时刻断供退群形成鲜明对比。人们不禁要问：美国是痛改前非、开始真心支持世卫组织工作了吗？实则不然。美国所支持的，不过是世卫组织秘书处日前提出的丢失科学客观原则、缺乏合作精神的第二阶段溯源工作计划。这份计划呼应了美国反复炒作的“实验室泄漏论”，本身就是美国企图在某些重要议题和项目上操控世卫组织的典型例证。

病毒溯源调查应当基于证据、专家主导、不受干涉，这是国际社会一致认可的原则，但美方明显言行不一。美方声称溯源调查要基于证据，但在它诬蔑中方实验室泄漏、造谣所谓3名武汉病毒研究所员工患病时，却拿不出丝毫证据，连这3个人的名字都说不出来；美方声称溯源要专家主导，但它却公然动用情报部门搞溯源调查，排挤打压客观理性的科学专业人士；美方声称溯源要不受干涉，但美国国立卫生研究院在2020年1月初采集的美国国内血液样本中检测出新冠病毒抗体后，美国政府高官以“干扰对华溯源工作，对美国国家安全不利”为由叫停该溯源调查项目，封存2020年1月2日以前的血液样本不再检测。美国说一套、做一套，暴露出的不仅是其在国际事务中一贯秉持的“双标”立场，更是其政治操弄病毒溯源、甩锅抹黑中国的险恶居心。

回顾一年多来美国的所作所为，可以清晰看出美国对世卫组织所谓“关心”“支持”的虚伪性。疫情发生初期，美国对世卫组织及时发出的疫情预警信号无动于衷，直到预警过去40多天后才宣布进入“国家紧急状态”。在美国疫情确诊人数突破百万的危急时刻，美国政客竟将炮口对准协调国际抗疫合作的世卫组织，诋毁世卫组织的疫情防控是“失败的”。在全球抗疫最吃紧、世卫组织资金需求最紧迫的关头，美国悍然“断供”并退出世卫组织，甚至扬言“不排除组建替代机构”。国际权威医学杂志《柳叶刀》主编霍顿怒斥：美国政府的行为是“对全人类的犯罪”。

美国现政府虽然重新加入世卫组织，并高调宣称“支持多边主义”，但其行为从未放弃“美国优先”和“抗疫利己主义”。世卫组织呼吁发达国家向发展中国家提供疫苗支持，美国却在忙着囤积疫苗、限制原料出口；世卫组织希望加强全球抗疫合作，美国却在大搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，在撕裂国际社会；世卫组织强调隔离“政治病毒”，指出“将疫情政治化无异于火中取栗”，美国却自行其是，让情报机构主导病毒溯源，到处输出“政治病毒”。俄罗斯媒体指出，美国甩锅中国，是企图把危险的病毒变成一种国际勒索的手段。

真正支持世卫组织，不是口头上喊得漂亮，而是体现在行动上。疫情发生后，采取最严格、最全面、最彻底的防控措施，尽快控制住疫情，才是对在全球抗疫中发挥专业领导作用的世卫组织的真正支持。中国是这么做的，而且做到了。谭德塞总干事称赞中国“行动速度之快、规模之大，世所罕见”，“毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆”。在世卫组织急需资金、物资和疫苗时，及时提供帮助，才是对世卫组织的真正支持。中国先后两次向世卫组织捐款总计5000万美元，为国际社会提供大量医疗防护物资，最早承诺新冠疫苗研发并投入使用后作为全球公共产品，迄今已向国际社会提供超过7亿剂疫苗。在病毒溯源问题上，中国始终坚持科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，得出科学结论，这才是对世卫组织的真正支持。

“中国人民为尽量减轻新冠肺炎疫情造成的负面影响，实施严格的防控措施，以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献。”联合国秘书长古特雷斯去年2月高度评价中国贡献。如今，美方却妄想通过政治操弄，在某些重要议题和项目上胁迫世卫组织，从而达到将“实验室泄漏论”的帽子强加到中国头上的目的。这是对付出巨大牺牲和做出巨大贡献的中国人民的极大不公，也是人类文明史上的耻辱一页。发展起来的中国绝对不可能接受。科学就是科学，公道自在人心。无论美方如何把“胁迫”包装成“关心”“支持”，其将病毒溯源问题政治化的图谋，其抹黑、打压、遏制中国的祸心，只会让世人看得越来越清楚。

《 人民日报 》（ 2021年07月31日 03 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)