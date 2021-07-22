深入分析美国疫情应对过程，美方专家也认为，美国疫情应对之所以失败，直接原因是美国一些政客将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这是“美国式失败”的罪魁祸首

新冠病毒溯源是一个科学问题，这是常识。然而，直到今天，美方依然执迷于政治操弄，企图通过抹黑他国，转嫁自身抗疫不力的责任。但这种甩锅行径，丝毫不会改变美国民众因政府不作为、乱作为而付出惨痛代价这一事实。

美国号称拥有世界上最丰富的医疗资源和最强大的医疗护理能力，但在应对新冠肺炎疫情上却表现得一塌糊涂，以致沦为世界上确诊病例和死亡病例最多的国家。深入分析美国疫情应对过程，美方专家也认为，美国疫情应对之所以失败，直接原因是美国一些政客将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这是“美国式失败”的罪魁祸首。如果美国能够秉持科学精神应对疫情，事情本不应如此。美国流行病学家、疾病控制与预防中心原负责人威廉·福格认为，“这是一场屠杀”。

疫情初现之时，时任美国政府领导人不仅无视科学警告，还专注于掩盖疫情信息，甚至发布虚假信息误导民众。从故意称新冠肺炎为“大号流感”，感染病毒的风险和死亡率“非常低”，到宣称疫情会很快“奇迹般地消失”，导致疫情防控“黄金窗口期”被白白浪费。《纽约时报》网站去年4月的报道指出，时任美国政府领导人宁肯相信自己的直觉也不相信科学，错失时机，断送了大量无辜的生命。即便疫情已在美国大范围蔓延，确诊病例和死亡病例升至全球第一，美国政府出于政治算计，依然在佩戴口罩等问题上大做文章。美国政府疫情应对的混乱无序，让本国民众无所适从。去年10月，国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》专门发表社论，批评美国政府无视甚至诋毁专家，几乎每一步都出现失败，最终“将一场危机变成了一场悲剧”。

时至今日，政治层面的利益博弈和党派攻讦，仍在拖累美国疫情防控。近来，美国每日新增确诊病例数、新增住院病例数和新增死亡病例数再次上升，卫生专家认为这与部分政客鼓动民众盲目抵制疫苗接种密切相关。美国一些政客深陷“为反对而反对”的漩涡不能自拔。美国《密尔沃基独立报》网站文章强调，政治斗争把这场疫情应对变成针对反对者的战争，“但这只会浪费生命、拖延抗疫进展并加剧痛苦”。美国有线电视新闻网近日刊发的一篇文章指出，美国政治领导人从这一流行病中榨取政治利益的一贯努力仍在继续，一些政客博眼球的行为，只会加重人们的痛苦。

在抗击这场世纪疫情的大考中，美国一些政客将政治利益、选票利益、资本利益置于民众生命健康之上，充分说明他们所标榜的民主、人权在他们心中无足轻重。这一点，深受其害的美国民众和国际社会看得很清楚，绝不是靠甩锅别国就能掩盖的。加利福尼亚大学洛杉矶分校医学教授戴维·哈耶斯—鲍提斯塔指出，美国其实不应死那么多人，是政府选择了不作为导致悲剧的发生。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心的一项民意调查显示，大多数美国民众认为美国政府需要为美国的疫情危机负责。

罔顾科学搞政治操弄和甩锅游戏，美国一些政客的所作所为已让本国民众饱尝苦果。当前，全球疫情防控形势依然严峻，美国一些政客竟然又故伎重施。如此不负责任，将再造成多少恶果，美国又将何以面对本国人民和国际社会？有一点很明确，丧失良知，终究是免不了自食其果的。

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)