中国驻越南大使熊波就“春苗行动”在越正式启动接受媒体采访。人民网记者 杨晔摄

人民网河内7月15日电 （记者刘刚、杨晔）7月15日，为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”在越南正式启动。当天，首批约2650名符合接种条件的中国公民在河内和北江省接种了疫苗。中国驻越南大使熊波前往河内接种点看望接种中国公民。

熊波大使同接种公民亲切交谈，表示，今天“春苗行动”正式在越启动，实现了广大在越中国公民期盼已久的愿望。“春苗行动”承载了中国党和政府对海外中国公民的关心关爱，也是中国同世界各国加强抗疫合作的重要举措，二者紧密关联，高度统一。驻越使馆深入贯彻“外交为民”宗旨理念，将实施“春苗行动”作为当前“为群众办实事”的首要内容，克服种种困难，积极协调越南有关部门和地方尽快在越南启动“春苗行动”，这有利于维护在越中国公民的健康安全，也有利于越南早日控制疫情，实现统筹疫情防控和经济复苏的双重目标。

熊波大使感谢来自在越中资企业的志愿者们义务为接种工作提供服务保障，提醒中国公民接种疫苗后不能放松警惕，仍需做好个人防护，严格遵守防疫规定，确保在越工作生活平安顺利。

参加接种人员在志愿者协调指引下，有序完成疫苗接种。大家纷纷表示，在当前越南疫情形势复杂严峻背景下，为能够及时、免费接种来自祖国的新冠疫苗感到十分高兴和自豪，衷心感谢祖国、感谢党和政府对海外公民的关怀，感谢驻越使馆所做工作。大家将把祖国的关爱转化为努力工作的动力，继续在各自岗位上为祖国的繁荣富强和中越友好事业作出应有贡献。

根据中越双方共识，继河内、北江之后，“春苗行动”将陆续在越南广宁、岘港、胡志明市等27个省市开展，为在越5万余名中国公民接种疫苗。

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