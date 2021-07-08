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漫评美式人权之三：

操弄双重标准 加重人道危机

苏菁菁
2021年07月08日08:33 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

“双标”是美国在人权问题上混淆视听的重要工具。在近期的巴以冲突中，美国不顾加沙人道主义危机“拉偏架”，利益至上偏袒以方，激化双方矛盾，阻挠和平进程。

多位分析人士指出，本轮巴以冲突与美国的中东政策密不可分。特朗普政府时期，美国背弃国际法和对巴以和平的承诺，将美驻以使馆迁至耶路撒冷、承认耶路撒冷为以色列首都、推出降低巴勒斯坦建国标准的“中东和平新计划”……种种举动致使巴方愤恨积聚、以方内乱不断，双方矛盾丛生，战争一触即发。

在本轮巴以冲突中，面对密集的火箭弹、加沙地带儿童的死伤、巴方被轰炸的媒体大楼、变成残砖碎瓦的新冠病毒检测点，拜登政府不仅称“支持以色列的自卫权”，还三次阻挠安理会通过呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明。

摇着所谓的“人权大旗”却罔顾巴方人道主义危机，激化双方矛盾，在“穆斯林民众的命也是命”面前，美国在操弄人权双重标准上再添一笔恶行。

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(责编：崔越、常红)

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