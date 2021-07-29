谢卉

一段时间以来，美国政府把其所谓的“多边主义”挂在嘴边，四处游说、拉帮结派，企图“以实力地位”施压中国就范。近日，正在印度和科威特访问的美国国务卿布林肯在印度大谈“四方安全对话”（QUAD）机制，在科威特会见世卫组织总干事谭德塞时也不忘强调对以多边方式更广泛地处理全球卫生安全问题的支持。

美国的“多边主义”剧本善于堆砌华藻。美国常务副国务卿舍曼开启亚洲行前，美国国务院高级官员在发布会中屡屡提到，“美国致力于与我们的盟友和伙伴并肩站在一起，应对紧迫的全球挑战”“我们与盟友和伙伴合作，不是寻求反华联盟，而是寻求多边合作，维护国际规则秩序”……但这些回避不了一些基本事实，大搞“小圈子”和集团政治不是真正的多边主义，其盟友也不甘心被绑定在美国预设的战略轨道上。

首先，美国企图以“价值观外交”扩容“小圈子”，但自身却面临一系列困境。一项由美国广播公司（ABC）和美国民调机构益普索进行的最新民调显示，在美国总统拜登执政满半年之际，美国人对于自己国家前途的信心不仅没有好转，反而暴跌近20%。有55%的受访者对未来12个月国家的发展方向感到悲观。新冠疫情充分暴露了美国内部贫富差距、治理无能、种族矛盾等多重问题。美国自身问题重重，却大谈利用民主制度优势创建价值观同盟，难以让人信服。此外，何为民主也不能只靠美国一张嘴。维也纳人文科学研究所研究员伊万·克拉斯捷夫日前在《纽约时报》撰文指出，民主国家和非民主国家之间边界日益模糊，如果拜登政府以意识形态划线，那就会面临一个两难选择，或者假装印度和土耳其等国是民主国家以便遏制中国，或者在言辞上把遏制中国和俄罗斯的努力与恢复全球民主的努力脱钩。因此，拜登政府把意识形态对抗作为美中竞争的核心议题，必将面临诸多内外挑战，并加大维系联盟体系的成本和难度。

第二，盟友并不甘心对美“一边倒”，美国盟友体系面临许多深层次矛盾。特朗普政府执政4 年期间，美欧在政治、安全、全球治理方面都暴露出深层次的矛盾。智库欧洲对外关系委员会进行的一项新调查显示，只有19%的受访者认为美国是一个与他们拥有共同“价值观和利益”的盟友，大多数受访者认为美国的政治制度已经失灵；日本和韩国在看待中美关系上有不同的利益和诉求，两国之间历史矛盾也难以消解；印度即使在军事防务上成为了美国盟友，但表态难认同盟友“名分”，甚至仍坚称其“战略自主”；东盟等国家也是在对美安全需求与对中国的经济依赖之间努力寻求平衡；墨西哥等拉美国家更是经常被美国右翼舆论吐槽为犯罪、非法移民等，都成为诸多美内政问题的根源。可见，即使拜登努力向盟友保证要建立在共同价值观基础上的盟友关系，但这中间的问题清单依然很长。

第三，美国在处理对华关系上的“障眼法”引发其盟友不安。美国盟友希望中美能合作，共同应对如气候变化、疫情等全球性挑战，但是美国却屡屡使用障眼法，对外宣称“竞争、合作和对抗”三分法，事实上却在国际上升级对华舆论战，其“对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱”的意图明显。许多国家已经逐步认清美国的这一战略实质，旨在从行动上与美国拉开距离。6月，七国集团峰会和北约峰会后，许多欧洲国家纷纷做出稀释公报涉华内容的表态，强调中国不是威胁。7月，德国总理默克尔在访美时强调，德国不会跟从美国采取的“抗中路线”。《华尔街日报》指出，据了解德国总理默克尔想法的官员称，对于在经济全球化背景下与中国经济脱钩的主张，默克尔从根本上持怀疑态度，并且她依然认为，美国和中国随时有可能越过欧洲达成协议，欧洲和德国必须采取自己的对华政策。

澳大利亚前总理陆克文近日在美国《外交政策》杂志撰文表示，坦率地说美国不可能在与中国的战略竞争中获胜，除非它向亚洲、欧洲和其他地区全面、对等地开放市场，为当前和未来的伙伴和盟友提供一个替代中国市场的选择。这就是为什么世界上很多国家没有追随华盛顿对中国态度的原因。

新加坡国立大学教授马凯硕指出 ，21世纪的世界是丰富而复杂的：多元文明、多极化、多边。而美国把意识形态竞争放在首位，这是不明智的。十年内，大多数国家与中国的贸易量将超过美国。几乎没有国家愿意加入美国孤立中国的行动。相反，美国很可能会发现自己被孤立了。

当今世界，合作共赢的时代潮流浩浩荡荡。 中国的发展改变了自己，也改变了世界，中国经济增长为全球带来巨大机遇。目前中国已成为世界上开放程度最高的国家之一，是全球120多个国家和地区的最大贸易伙伴。

一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。若美国仍处处自持“代表盟友”，抱着“美国回来了，盟友跟我走”的心态，行“美国优先”的霸权主义之实，其拉盟结派的“美式多边主义”注定会遭遇尴尬和失败。

（作者为中国国际问题研究院美国研究所助理研究员）

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