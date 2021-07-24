为解决双边关系存在的问题，我们可以敞开大门深入谈。但若有人选择进犯，我们定将坚决反制，奉陪到底

针对美方炮制所谓“香港商业警告”，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，中方从一开始就明确表态“包括香港同胞在内的全体中国人民绝不接受，必将坚决反击”。7月23日晚，中方宣布采取对等反制，根据《中华人民共和国反外国制裁法》对前美商务部长罗斯等7个美方人员和实体实施制裁。事实表明，中方说到做到，决不虚言。

对于中方的回击，美方恐怕并不会感到意外。在中方对等反制的消息发布后不足3小时，美国白宫发言人就公开表示“不会被中国的制裁行动吓住”，以混淆视听的台词，生生要把“主动挑衅者”装扮成“被动受害者”。近几年来，中美之间这样的回合已经多次重现。美方一而再、再而三地严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，幻想中方有一条可伸缩的底线，甚至妄想在事关中国核心利益和重大关切问题上蒙混过关。结果呢？毫无悬念，中国捍卫国家主权、安全、发展利益的意志，始终如铜墙铁壁一般坚不可摧，无惧美方任何挑衅。

美方早就该从幻想和妄想中醒醒神了。美方不要以为这世上任何地方都能容忍美方“长臂管辖”，也不要以为美方拥有单方面定义美中关系“护栏”的特权。美方要明白，当其对香港举起制裁大棒时，《中华人民共和国反外国制裁法》必定是管大用的、是要真发威的；而且，在港经营的约1300家美国企业也不会愿意美国政府肆意胡来，断了它们开拓大市场的机遇。

都还记得，今年3月17日，就在中方即将动身赴美参加中美高层战略对话前夕，美方在涉港问题上再次升级对中国的所谓制裁，中方针锋相对，坚决回击美方嚣张气焰。近来，美方又如法炮制，先后在涉疆问题、涉港问题、台湾问题、人权问题、网络问题等方面造谣、诬蔑、挑事，还在中国周边“踩雷”造势，上演其扮“教师爷”、拉小圈子的丑剧。殊不知，美方仗势压人、傲慢偏见的那一套在中方这里根本行不通，过去如此，现在如此，未来也如此。

美方所谓以“竞争、合作、对抗”处理中美关系，实质上是把中国定义为竞争对手，挑动对抗，遏制打压中国发展。这一做法没有分清中美关系的主流和支流，不符合事实，不符合两国人民根本利益。相互尊重、公平正义、合作共赢才是国与国相处之道，中美关系的历史经验深刻诠释了“合则两利，斗则俱伤”的道理。只有跨越意识形态鸿沟，相互尊重，求同存异，聚焦共同利益，才能让中美关系走上健康发展的轨道。美方理当选择同中方一道坚持中美关系的正确方向，坚持从两国人民和世界人民共同利益出发，走出一条相互尊重、和平共处、合作共赢的新路，而不是开历史倒车。

当前，美方应当彻底放弃把台湾、香港当棋子的欲念，彻底放弃在事关中国核心利益和重大关切问题上无谓地进行踩踏红线的试探。中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民，中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，中方绝不屈服于霸权主义、强权政治。为解决双边关系存在的问题，我们可以敞开大门深入谈。但若有人选择进犯，我们定将坚决反制，奉陪到底。这就是中国态度，说到做到！勿谓言之不预！

(责编：袁勃、常雪梅)