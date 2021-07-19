苏菁菁

7月13日，美国中央司令部声明称，美国从阿富汗撤军已完成95%以上。这意味着美国耗时近20年的阿富汗战争终于接近尾声。

阿富汗战争，最初以反恐的名义开启，此后美国深陷泥潭。2020年初，特朗普政府承诺在2021年5月前从阿富汗撤军。拜登政府上台后，将撤军截止时间定在9月11日。美国虽然表面上撤军，但并不会放弃其在阿富汗的影响力。撤军后的美国将以“性价比”更高的方式存在，而阿富汗则有再次陷入动荡之虞。

根据美国广播公司报道，在这场持续20年的战争中，美国2300余名士兵死亡，20000余人受伤。截至2020年底，美国为阿富汗的军事行动花费8000多亿美元。从阿富汗撤军将撤出美国投入的财力与人力，而非撤出影响力。美国政府发布的《美国的中亚战略（2019-2025）》明确提出“鼓励中亚与阿富汗的互联互通”，表明美国将阿富汗视为其扩大中亚乃至南亚影响力的重要跳板。

美国的突然撤军，让阿富汗局势陷入动荡。联合国驻阿富汗援助团4月发布的阿富汗平民伤亡报告显示，今年一季度共有573名平民被杀，1210人受伤，比2020年同期增加了29%。而据《纽约时报》报道，2021年5月阿富汗死亡人数达到自2019年7月的最高值。可以说，阿富汗安全形势的恶化与美国撤军密不可分。

阿富汗的政治生态本就脆弱，安全形势岌岌可危，而美国在重建尚未完成的情况下抽身离开，更牵动各方利益，使阿富汗境内势力分化组合，境内安全形势恶化。

事实上，阿富汗国内专家研究指出，从2001到2021年，阿富汗境内恐怖组织数量从20年前的个位数增加到20多个。反恐战争越反越恐，这种局面与美国的选择性反恐政策有很大关系。

除了恐怖势力增长外，据美联社报道，阿富汗贫困率也从2007年的36%提升到2020年的47%，华盛顿的世纪基金会高级研究员迈克尔·汉纳表示，“我们投入了太多资金，但收效甚微”。喀布尔战争与和平研究所执行主席塔米姆·阿西警告，若阿富汗各方在9月前无法达成政治和解方案，那么阿富汗或面临与叙利亚相似的血腥内战。

2001年，美国以反恐为名攻打阿富汗。20年间，美国扩大战略目标，不断向阿富汗输出美式价值观。20年过去了，今天的阿富汗，恐怖势力与贫困依然顽固，形势更加严峻，重建之路任重道远。在阿富汗战与和、乱与治的关头，美国作为始作俑者留下一片狼藉后转身离开，暴露的是其甩锅卸责的虚伪与罔顾道义、私欲至上的真实嘴脸。

(责编：崔译戈、常红)