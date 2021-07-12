徐祥丽

“强迫劳动”是西方扣在新疆头上的一顶帽子。新疆的棉花种植、光伏产业，是否真的像西方记者所说一样存在“强迫劳动”？新疆的各族棉农和工人生活得怎么样？人民网“看见中国”中外记者团队走进新疆，记述他们的生活。

“现在你看，我像不像个农民？”

5月下旬，库尔勒尉犁县的阳光已经非常炎热，照在地里让人睁不开眼睛。吐玉洪·吾吉家的棉田里，无人机正在给棉苗喷洒农药。绿色的棉苗在无人机起飞带起的风里一阵摇曳。

“现在犁地用大马力拖拉机，无人驾驶、卫星定位；过两天开始浇水，水肥一体，开关一按，管子就直接出水；9月采棉的时候用采棉机，我这些地一两天就采完了。”一个人管理200亩棉田，吐玉洪游刃有余。

吐玉洪家的小院里，葡萄架绿叶成荫，十分舒适。谈起2015年开始的种棉机械化对生活的改变，他很感慨，“以前人工干活压力大，现在你看，我像不像个农民？”

吐玉洪（左）在自家的棉田里。人民网 刘宁摄

每年，吐玉洪种棉花收入20多万。从地里解放出人手之后，吐玉洪在2018年开起了民宿，有空的时候就自己下厨给客人做大盘鸡。“客人给我取了个外号叫‘兰博’”，吐玉洪开心地说。他鼻梁高耸、眉目深邃、身材矫健，确实有些像美国大片《第一滴血》的主人公。

棉花产业是新疆的支柱产业。在新疆，约50%的农户从事棉花生产。吐玉洪的邻居艾合买提·阿不力米提也是位种棉老手了。他从20年前就开始种棉花，家里有棉花地491亩。2014年，他的棉田开始机械化种植。2020年，他将土地承包了出去。

“现在每亩地光是流转的收入也有300块。”土地自己会“赚钱”了，艾合买提也没闲着。他养了400多只羊，弄了个小型养殖场，还承包了60多亩香梨园，加上棉田，每年的总收入将近30万块。妻子沙尼亚·艾买提也做起了微商，卖化妆品，“因为我爱美，现在也有更多时间打扮自己了。”

艾合买提夫妇坐在自家的沙发上。人民网记者 寇杰摄

艾合买提家院子里的凉床。人民网 徐祥丽摄

棉花田的重头工作是捡棉花。每年9月下旬，白花花的棉花静静躺在田里。机械化之前，艾合买提每年要从市场雇人捡棉花。捡棉花的工人有的来自新疆本地，有的是四川等地过来的。“每人每天的工资是三四百块，干上三十五天到四十天。一个月赚上万把块，吃住都在工地。”艾合买提说，“年年不愁招人，他们喜欢来，因为挣钱多啊，条件也好。有许多捡棉工都是今年留了电话，第二年还来。”

“新疆棉花这么好，怎么能说不用呢”

如今，捡棉花的人少了。一是人工贵了，二是机器多了。2020年新疆棉花产量达516.1万吨，占全国棉花总产量的87.3%。这些棉花里，70%是用机器采摘的。

“你看这垄，这个就是北斗导航播种机播的，看！直不直！直吧！”

“看到那边的房子了吧，那就是泵房，它一抽水，水就进地了。”

“采棉花用采棉机，90多亩地四五个小时就结了。有采棉机经营户，谁的价格好，服务质量优就用谁的。”

说起从整地到播种、除草、打药、浇水、掐顶、采棉的整个过程，侯雪东始终离不开“机器”两个字。

侯雪东是石河子新疆生产建设兵团8师143团的职工，家里种了92亩棉田。保守地说，他家一年要卖40多吨棉花。去年的棉花市价是每公斤7块1到7块3，侯雪东一亩地纯收入就将近1500元。“去年产量高，因为大旱，棉花是大旱大丰收。”

在侯雪东的棉田里，停着一辆大疆无人机。它的几个黑色大喷杆像腿一样抓在地上，肚子上带着一桶药水，像个大蜘蛛，身上还沾着泥土。

胡新亮和他的无人机。人民网记者 寇杰摄

“这机器是今年换的新款，我一年要打2万亩地。”无人机的主人胡新亮告诉记者。他也住在附近，买这台无人机花了6.5万。“主要就是植保，打虫子，蚜虫、红蜘蛛等等，附近哪个农户打电话叫我，我就过去。”

胡新亮说，一年两万亩地打下来，不算投资的话，可以赚10万块。“操作简单，摇杆一拉就起飞，这个机器的喷幅是8米，到地头横移到下一条航线，卫星定位可以精确到厘米级别。我已经开了三四年，反正挺轻松，早上干干、下午干干，中午热了就不干了。”

新疆棉花种植历史悠久，种植管理经验丰富，这里日照足、棉花雪白、绒长、品质好。放眼望去，成片的棉花苗迎着阳光齐齐站立，长势喜人。

在新疆的棉田里，棉农们不可避免地提起了另一件事：“强迫劳动”这顶西方强扣给新疆棉花的帽子，成了他们心里的阴影。

“我跟你说，听到这个真的很生气。”一说起这个，棉农陈建华就提高了嗓门，“说什么强迫劳动，种植机械化随处可见，有必要吗？我希望相信这话的人，你们悄悄地过来看，身正不怕影子歪，随时可以来看，不需要大张旗鼓，你自己哪天悄悄走过来看看，有没有这样的情况？”

“棉花是重要物资。新疆棉花品质这么好，（有些企业）怎么能说不用呢。”

“我们这行的工人常被戏称为‘跷腿工’”

除了棉花，另一个在“强迫劳动”的指责中受到影响的是新疆的硅料生产公司。

多晶硅是光伏电池板的基础原材料，以硅料为基底的电池板能把光能转化成电能，这就是光伏发电的基本原理。中国的多晶硅产能占全球85%以上，其中新疆硅料占全国57%。

位于石河子的大全新能源有限公司，就是一家多晶硅生产企业。就在6月23日，大全被美国商务部列入了实体清单，理由是“强迫维吾尔族劳动”。

大全新能源股份有限公司常务副总经理曹伟介绍，大全一共有员工2053人，其中有少数民族员工19人，包括满族4人、藏族3人、回族3人、苗族3人、土家族2人、壮族2人、土族1人、蒙古族1人。

曹伟说，大全完全不是劳动力密集型企业，而是技术、资金密集型。在大全的中控室里，几十名员工用计算机控制着10万个仪表点位。哪个出了问题，屏幕上会显示红色，中控就立刻派人去检修。

大全公司的中控室。人民网 徐祥丽摄

“我们炉子一盖上，所有的工作流程都靠写好的计算机程序，逻辑、流程都是既定的。”曹伟说，“我们这行的工人常被戏称为‘跷腿工’，到现场转一圈，看看设备没什么问题，就回去‘跷二郎腿’”。

曹伟介绍，大全公司实行5天工作制，工作日7点下班，10点上班，中间1小时吃饭。国家法定假日和古尔邦节、肉孜节，公司都会放假。食堂的厨师服务员都是公司自己招聘，蔬菜采购都选用口碑好的供应商。“员工只需要付食材的钱，早上一块五，中午男同志六到七块钱，有14个菜可以选。宿舍拎包入住。公司为员工缴纳五险一金，普通员工每年拿到手的纯收入有八万五千元。”

居住在乌鲁木齐的维族小伙子买买提·马合木提的收入也跟大全的员工相仿。在乌鲁木齐的新研股份有限公司的生产车间，涂装工人买买提正在工作。2016年，他通过招工网站的消息，自愿签约到新研。他说，现在每天工作8小时，因为涂装的组件数量多，工资每个月能达到7000多。“我涂装的机器不仅外面涂色，里面也经过了细心地刷漆，非常漂亮。”买买提说，他从小就喜欢机械，希望进一步提高自己的技术和收入。

买买提在车间 人民网 徐祥丽 摄

买买提工作车间的路边，接近组装完成的自走式玉米青贮机气派地排成一排。新疆畜牧业发达，青贮机专为生产饲料设计。从青贮机前方的涡轮铲倒植株，到玉米连秸秆粉碎成为饲料，全程只需要三五秒钟。

等到各式各样的收割、收获机械开进庄稼地，新疆将迎来又一个丰收年。

(责编：徐祥丽、刘慧)