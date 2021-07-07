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漫评美式人权之二：

挥舞制裁大棒 大搞强权霸凌

苏菁菁
2021年07月07日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

单边制裁，是美国长期以来依靠其强权地位，进行政治霸凌的重要武器。长期以来，美国对伊朗、叙利亚、委内瑞拉等国实施单边制裁，造成这些国家严重的人道主义危机。

美国于2018年5月单方面宣布退出伊核协议，重启并增加对伊朗制裁。在新冠肺炎疫情席卷全球，而且中东疫情日益严重的背景下，美国丝毫没有减轻制裁力度，致使伊朗难以购买防疫物资，疫情加剧，民众疾苦。伊朗总统鲁哈尼表示，美国对伊制裁是对伊朗穷人的压迫，对伊朗病人人权的侵犯。

叙利亚同样深受美国单边制裁之苦。2019年，美国通过所谓的“凯撒法案”，通过单边制裁的配套武器“长臂管辖”，使饱受战争摧残的叙利亚难以从外部获得资金来源，严重阻碍叙利亚经济发展。叙利亚外交部称，美国政府制裁措施违反了国际法律和规范，是“新形式的恐怖主义”。

以“人权”之名，行“侵权”之实；以“安全”之名，行“霸权”之实，通过单边制裁肆意霸凌他国，戕害他国民众，美国欠下一笔笔人权血债。

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(责编：崔越、常红)

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