据新华社天津7月28日电 （记者潘洁、宋瑞）7月28日，国务委员兼外长王毅在天津会见来华访问的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行。阿塔宗教委员会和宣传委员会负责人同行。

王毅表示，中国始终尊重阿主权独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。阿塔是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，有望在阿和平和解和重建进程中发挥重要作用。阿各派别、各民族应团结一致，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处。

王毅强调，希望阿塔同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击，为地区安全稳定及发展合作扫除障碍。

巴拉达尔表示赞赏中方在阿和平和解进程中发挥的公正和积极作用。阿富汗塔利班愿与各方一道，致力于在阿建立广泛包容、被全体阿人民接受的政治架构，保障人权和妇女儿童权益。阿塔决不允许任何势力利用阿领土做危害中国的事情。阿塔希望中方更多参与阿和平重建进程，在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 02 版）

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