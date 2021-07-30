人民网北京7月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到，近日联合国秘书处将“一带一路”有关倡议作为第75届联合国大会文件散发。中方对此有何评论？

赵立坚：今年6月，王毅国务委员兼外长主持召开“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议。与会29国共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议和“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，呼吁加强国际疫苗合作、促进全球经济复苏、实现绿色和可持续发展。

近日，联合国秘书处将上述两倡议在第75届联合国大会议题14“联合国经济社会及有关领域主要会议和成果后续落实”和议题131“全球卫生与外交政策”下作为联大正式文件散发。这体现了“一带一路”对联合国倡导的疫苗全球公平分配以及绿色、有韧性和包容性经济复苏的支持，体现了“一带一路”对联合国2030年可持续发展议程的支持，也体现了国际社会对“一带一路”合作尤其是其对促进疫苗全球公平分配与实现全球可持续发展所发挥的积极作用的重视和认同。中方将继续与“一带一路”合作伙伴一道，坚定支持联合国在全球发展和卫生领域的领导作用，进一步加强“一带一路”与联合国2030年可持续发展议程的对接。

总台央视记者：一段时间以来，美方个别政客不断借溯源问题搞政治操弄，强行推动针对中国的病毒溯源，却对美国自身早期病例和生物实验室的重重疑云避而不谈。中方有何评论？

赵立坚：为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的，美国大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，把撒谎、抹黑、胁迫奉为圭臬，丝毫不尊重事实、科学和正义。人类抗击疫情的史册上，必将记下美国这丑陋的一页。

抹黑他国洗白不了自己。如果美国真的“透明、负责”，请从以下四件事做起：

第一，美国应该公布并检测早期病例数据。2019年7月弗吉尼亚州发生不明原因呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”，靠近德堡的两家养老院出现不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。2019年9月，马里兰州报告称“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍。美国疾病控制与预防中心主任去年曾公开承认，一些被误以为死于流感的美国人在死后诊断中被检测出新冠病毒呈阳性。美国应该对上述这些患者血清样本进行核酸检测和抗体检测。这些病例中到底有多少起新冠病例？

第二，美国应该邀请世卫组织专家调查德特里克堡和美国在海外200多个生物实验室。特别是德堡基地是美国生物军事活动的大本营，美国陆军传染病医学研究所是最主要的实体，国际社会以及美国民众对德堡相关活动不合法、不透明、不安全早有关切。该研究所长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国内暴发与新冠肺炎症状相似的疾病。对于这些问题，美方从未向国际社会和美国民众作出交代。

第三，美国应该邀请世卫组织专家调查北卡罗来纳大学。美国一直污蔑武汉病毒研究所开展的冠状病毒研究引发新冠肺炎，但实际上美国才是全球此类研究最大的资助者和实施方。特别是北卡大学巴里克团队是此类研究的权威，早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。只要调查巴里克团队及其实验室，完全可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

第四，美国应该公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据。2019年10月，美国派出300多人赴武汉参加军运会，其中有无人员出现类似新冠肺炎的症状？报道的那几位美国军人运动员到底得的是什么病？病例应该尽快公开。

拉通社记者：本周美国推动发表联合声明，就7月11日发生的事件谴责古巴。中方对这一在联合国框架之外采取的行动有何评论？

赵立坚：中方一贯反对以军事、政治、经济或其它手段对他国实施单边制裁，反对打着所谓“自由”“人权”“民主”等旗号干涉他国内政。美国单边制裁封锁是造成古巴药品短缺、能源紧张等问题的根源，严重侵犯了古巴人民的生存权和发展权。美方应遵守《联合国宪章》宗旨及国际关系基本准则，认真倾听国际社会的普遍呼声，立即全面取消对古巴封锁，停止对古巴干涉。

中方坚定支持古方抗击疫情、改善民生、维护稳定，坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路，愿与国际社会一道，继续为古巴克服疫情影响作出积极贡献。

《北京青年报》记者：在7月28日召开的联大听取新冠肺炎疫情应对评估独立专家组通报会上，美国常驻联合国副代表独家就溯源问题攻击中方，称美方支持世界卫生组织独立、不受干扰地履职。中国试图阻挠世卫组织正常开展工作，特别是近期宣布将不参与世卫组织第二阶段溯源工作计划，美方深表担忧。中方的合作对世卫组织就病毒溯源问题开展科学调查意义重大。了解病毒起源对预防未来可能出现的大流行病至关重要。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美方副代表的发言是一出“贼喊捉贼”“倒打一耙”的闹剧。

美方说，中方试图阻挠世卫组织正常开展工作。事实上，悍然退出世卫组织，动辄以停缴会费威胁世卫组织行动的，正是美国。公然把疫情污名化、病毒标签化，干扰世卫组织协调全球抗疫行动的，也正是美国。对世卫组织“合则用、不合则弃”，对多边主义“合则用、不合则弃”的，还是美国。在上述疫情应对评估通报会上偏离会议主题，大谈病毒溯源、污蔑中国的，也还是美国。这是美国干扰国际公共卫生合作的又一例证。美国才是世卫组织独立、不受干扰履职的最大破坏者。

美方说，中方宣布不参与世卫组织第二阶段溯源工作计划。事实上，中方不认同的是被高度政治化的溯源，不接受的是偏离了世卫大会决议要求的溯源，不参与的是无视第一阶段研究结论和建议的溯源。中国正积极落实第一阶段联合研究报告的建议，开展后续补充性研究。而美方却在大搞政治溯源，无视科学权威的研究结论，肆意散播虚假信息和谎言，悍然歪曲别国立场。不参加真正科学溯源的正是美国，不参加国际溯源合作的也正是美国。

美方还说，中方的合作对世卫组织就病毒溯源问题开展科学调查意义重大。事实上，中国在溯源问题上一直秉持开放、透明、科学、合作态度。我们是率先同世卫组织开展溯源合作的国家，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究，并接待国际专家组访问武汉病毒研究所。近70个国家纷纷通过致函世卫组织总干事、发表声明、照会等方式反对溯源问题政治化，支持中国—世卫组织溯源联合研究报告。现在的问题是，美方什么时候能够正面回应国际社会对美国德特里克堡的疑问？什么时候能够向国际社会解释遍布全球200多个生物实验室的疑点？什么时候能像中方一样同世卫组织开展科学溯源合作？

最后我想强调，新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。美国应尊重科学，停止破坏国际抗疫合作和病毒溯源合作，并以开放透明合作的态度欢迎世卫组织专家赴美国开展溯源研究。

彭博社记者：美国国务卿布林肯今天发推特称，美方对于海外记者遭受骚扰恫吓深表关切，并称中国能够也必须做得更好。美国务院发言人普莱斯称，中国通过官方媒体严辞批评任何被视为非议中国政策的报道。你对此有何评论？

赵立坚：中方对美方的有关表态表示坚决反对。这个声明和几天前所谓驻华外国记者协会（FCCC）声明如出一辙，罔顾是非，颠倒黑白，通过莫须有的指责继续向中方施压。这种错误做法再次凸显美方在媒体和新闻自由问题上的霸道霸凌和双重标准，中方绝不接受。针对有关不实指责，我昨天已经表明立场。对于有关外国记者违反中方有关规定的问题，我们已向有关人员和机构提出交涉。

谈到对记者的审查、骚扰和恐吓，美方不要忘了：美方自2018年以来，就对20多名中方记者无故拒签；将多家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，并对其采取人数限制措施，变相“驱逐”60名中方媒体记者；对所有中国驻美记者采取发放停留期仅3个月签证的歧视性限制措施。不少视频显示，记者在弗洛伊德事件示威活动现场被美国执法人员恶意阻止报道，甚至被人身攻击。在抗议者冲击国会事件中，包括中国媒体在内的多家媒体在国会山的常用连线点遭到了示威者袭击。如果这些不算是对记者的打压、滋扰、恐吓、威胁，不算是对记者人身安全和报道自由的直接侵犯，那又算是什么呢？

美方所为不过是借“新闻自由”之名行对华打压之实，为其公然实施双重标准和霸权欺凌寻找冠冕堂皇的借口。美方在对记者和新闻自由方面不是“可以做得更好”，而是亟待纠正改进。美方应该反躬自省，停止对中国的无端攻击。只有做好自己，才能赢得别人的尊重。

《环球时报》记者：29日，彭博社发布新一期“全球抗疫排名”，挪威排名第一，美国排名第五，中国排名第九。发言人有何评论？

赵立坚：前段时间，彭博社将美国列为“全球第一抗疫大国”，我说过世界民众姑且把它当做茶余饭后的谈资吧。

今天，又有朋友问我，美国还是新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家，却在彭博社最新抗疫排名中跻身前五，这是什么逻辑。彭博社不会又印错报告了吧？

彭博社称，排名依据是疫情遏制、医疗质量、疫苗接种覆盖率、总体死亡率以及截至上月的重启旅行和放松边境限制情况。人们都觉得，单凭疫情遏制和总体死亡率这两项指标，美国也不该跻身前五。但是彭博社说，与此前疫情高峰相比，美国今年死亡病例数并不多，社会和商业活动也基本恢复正常，因此排进前五。

这样的推理逻辑，连小学生都能看得出矛盾来。这种颠倒黑白、自圆其说的能力真是让人叹为观止。大家也不必在这个排名上多浪费精力了，还是付之一笑，茶余饭后聊聊就行了。

《中国日报》记者：据报道，本月早些时候，意大利和荷兰两个实验室对一些在新冠疫情暴发前采集的血液样本进行重新检测，发现通常在新冠病毒感染者体内出现的抗体。意大利专家表示，这个结果表明，新冠病毒很有可能早在公认的时间点之前就已在意大利传播。中方对此有何评论？

赵立坚：意大利研究人员去年11月的一篇论文指出，新冠病毒抗体检测结果呈阳性的样本采集时间是2019年10月第一周，这表明被采集者很可能在2019年9月已经感染。世卫组织专门就此组织的重检也证实了样本中存在通常会在病毒感染后观察到的抗体。这再次证明新冠疫情多点多地溯源有充分的必要，接下来开展的溯源工作必须予以充分重视。

另有媒体报道称，一些欧洲国家早期病例暴发点与美国军事基地有关联，病毒很可能通过“武装部队血液项目”传播到欧洲。这个项目采血点就包括德特里克堡生物实验室。我们多次说过德特里克堡生物实验室存在违规问题和泄漏风险。令人瞠目结舌的是，本应防护级别极高的实验室，居然为了节省成本，使用一家有多次违规记录和不合格管理历史的医疗废物公司处理“生物武器”级别在内的医疗废物。有评论认为，美军人员及其冷链血液包裹，是欧洲新冠病毒预防工作中的一个漏洞。有关报道反映的这些问题是否存在，真实情况如何？

美方应正视并回应有关质疑，展现开放、透明姿态，让世卫专家组来美国调查德特里克堡生物实验室，让病毒源头的谜底尽快揭开。最后我还想告诉大家，呼吁世卫组织调查德特里克堡生物实验室的中国网民联署签名，目前已经有2000万。

湖北广电记者：据了解，中方7月29日举办了新冠疫苗合作企业对话会。你能否介绍会议情况？

赵立坚：7月29日，中国外交部会同国药、科兴、康希诺、智飞龙科马4家疫苗企业，共同主办了新冠疫苗合作企业对话会，来自20多个国家的30多家疫苗企业参加。

此次对话会是为即将举行的新冠疫苗国际合作论坛首次会议作准备。与会企业重点讨论了新冠疫苗贸易和联合生产等问题，表示将承担企业社会责任，建设疫苗国际合作伙伴关系，进一步扩大疫苗供应，支持各国政府疫苗接种政策，为抗疫国际合作作出更大贡献。

中国疫苗企业同与会企业建立了良好的合作关系，已经为其提供了超过5亿剂疫苗和原液，并同多个企业开展了联合生产。会议期间，中国疫苗企业还同各方达成了新的合作意向。

新华社记者：据报道，俄罗斯顶级病毒学家、叶卡捷琳堡病毒感染科学研究院院长亚历山大·谢苗诺夫近日表示，新冠病毒起源于自然界，美国无休止地指责“新冠病毒起源于中国实验室”，完全出于政治因素。发言人对此有何评论？

赵立坚：近期，国际社会越来越多的专家学者和媒体发声，批驳美国散播政治病毒。我愿同大家分享以下观点。

第一，“武汉病毒所实验室泄漏论”是美国散播的阴谋论。谢苗诺夫院长表示，人工制造冠状病毒的假说是“纯粹的幻想”，美国炒作“武汉病毒所实验室泄漏论”是企图将祸水引到中国。肯尼亚广播公司网站刊文指出，“实验室泄漏论”与事实背道而驰，武汉病毒所与国际上其他高规格实验室管理模式相似，美方对该所的歪曲指控没有依据。参与联署《科学》杂志公开信要求调查“实验室泄漏论”的美国加州理工学院生物学教授比约克曼表示，她参与联署的本意是募集更多资金在动物宿主中寻找病毒，但联署信却被用来推广实验室起源假说。她表示自己“天真了”。同样参与联署的亚利桑那大学进化生物学家迈克尔·沃罗比也表示，他在公开信上签名，让人误以为他支持“实验室泄漏论”，但实际上他认为动物起源更有可能。

第二，溯源政治化是美国搞的针对中国的政治操弄。乌兹别克斯坦日报新闻网刊文称，“实验室泄漏论”和世卫组织第二阶段溯源工作计划都是美国政治操纵的产物。巴基斯坦和平外交研究所主任阿西夫表示，中国抗疫努力经得起历史考验，美国等西方国家对中国的诽谤十分卑鄙。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯发文称，溯源不应被用来甩锅中国、为美国开脱。俄罗斯卫星通讯社网站刊文称，华盛顿利用溯源抹黑中国的做法无疑会阻碍找到病毒的真正起源。亚美尼亚学者本雅明·波戈相表示，美国出于狭隘的地缘政治目的，借溯源进行反华舆论宣传，破坏国际社会团结抗疫，与美国提倡的正义和人权理念背道而驰。菲律宾政治评论员赫尔曼·劳雷尔表示，中国向全球提供数以亿计新冠疫苗时，美国却在事关人类福祉的大事上玩弄政治，这种行为必须停止。

第三，世卫组织应调查德特里克堡生物实验室。菲律宾知名政治评论员赫尔曼·劳雷尔表示，中国主动邀请世卫组织专家组赴武汉实地考察，这表明中国没有什么可隐瞒的。美国一再炒作针对中国的阴谋论，却对自身成为“疫情震中”毫不透明、拒不审查，这十分可疑。俄罗斯卫星通讯社网站发文称，中国网民联署呼吁调查德堡网站服务器疑似遭到美国网络攻击，这让德堡更显可疑。德堡臭名昭著，安全问题由来已久，中国呼吁对其调查合情合理。南非民主独立党主席安沃尔·亚当斯表示，就在2019年秋季全球新冠疫情爆发之前，德堡实验室发生泄漏事件。世卫组织必须充分考虑这一因素并调查德堡。

中新社记者：美国媒体《棕榈滩邮报》和《迈阿密先锋报》披露，佛罗里达州卫生部网站曾显示当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或检测结果呈阳性的171名患者数据，但该数据于2020年5月4日晚被删除。后来，佛州卫生部发现删除数据导致病例号中断，又不得不恢复相关数据。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报道。美方删除如此重要的患者数据，再次暴露了美方隐瞒病毒的政治图谋。

首先，美方企图粉饰太平，伪造抗疫成绩。佛州州政府不顾当时疫情肆虐和百姓死活，急不可耐地于4月29日提出“重新开放计划”三步走，第一阶段开启日期恰为5月4日。删除数据无非是想创造自身抗疫有方，重开经济有理有据的假象，捞取政治资本。

其次，美方企图上下串联，大搞政治操弄。美国上任总统特朗普4月30日宣称“看过病毒源自武汉实验室的证据”，5月4日又称“病毒是从武汉地区扩散的”，不断将疫情作为打压中国的政治操弄工具。而报道称佛州这171例病例均无中国旅行史，这显然与美国政府鼓吹的官方叙事不符，相关数据自然会被美方删除。据报道，佛州卫生部负责执行数据删除任务的部门经理曾明确表示反对意见，但落得被解雇的下场。

最后，美方企图销毁证据，隐匿早期病例。佛州官方公布首例新冠肺炎确诊病例是3月1日。但报道称，上述171名患者病例均出现于1月和2月，最早的疑似病例甚至出现于1月1日。众多佛州民众表示早在1月和2月就出现过感染症状，但佛州和联邦政府却对此讳莫如深。这充分说明美国疫情早期病例追踪和检测的混乱和不透明。

佛州卫生部删除早期病例数据可能只是美国瞒报疫情的冰山一角。华盛顿大学研究显示，美国新冠感染和死亡病例可能分别高达6500万和90万，约有60%的感染病例被遗漏。美国一些政客邀功自诩，却让广大民众深受其害，让全球抗疫雪上加霜。美国政客应该就他们罔顾事实、违背科学、漠视生命的做法作出负责任的解释，给世人一个应有的交代。

塔斯社记者：中方援引国际研究者称，人工合成病毒以及实验室泄漏都是阴谋论。同时中方又呼吁调查美国德特里克堡生物实验室。请问“认为实验室泄漏是阴谋论”和“呼吁调查德特里克堡生物实验室”是否相互矛盾？

赵立坚：美方剑指武汉病毒研究所生物实验室，他们所称“病毒实验室泄漏”指的是“武汉实验室泄漏”。

中方已经两次邀请世卫组织来华开展溯源研究，专家组还参访了武汉病毒研究所。现在有越来越多的疑点指向德特里克堡生物实验室，应该是美国邀请世卫组织专家调查德堡的时候了。

彭博社记者：菲律宾总统杜特尔特恢复了美菲《访问部队协议》。菲方于一年多前终止该协议，此举曾被视为向中方倾斜。外交部对协议恢复有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中方一贯主张，国与国之间的交往与合作既要有利于有关国家自身，也要有利于地区和全球的和平与稳定。

深圳卫视记者：多位美国原住民研究学者近日在美媒体发声，揭露美国原住民寄宿学校的黑暗历史。学者们表示，大部分美国人没能意识到，在1869至1978年，加拿大原住民寄宿学校的惨剧也在美国发生过。成千上万的美国原住民儿童被从部落社区除名，强迫送入政府和教会运行的寄宿学校，并被灌输“身为原住民即耻辱之源”思想。发言人有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。美国克莱蒙特研究生大学部落管理项目负责人泰德·戈韦尔在《国会山报》发文指出，从1869年到1978年的100多年时间里，美国350多家寄宿学校试图用基督教、西方传统和英语取代美国原住民的价值观、语言和生活方式。在寄宿学校发展的高峰期，约83%的美国原住民儿童都身处寄宿学校，他们除了要忍受繁重劳动和疾病外，还会遭到体罚和性虐待。

美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校美国印第安人研究教授杰姬·汤普森·兰德表示，在夏天，寄宿学校内的原住民儿童会被寄养在白人家庭，男孩会被送到如农场等地作为免费劳动力，女孩则作为仆人完成家务。饥饿、疾病、体罚、性虐待导致大量原住民儿童死亡或自杀。兰德说，“到19世纪末，美国仅剩下约25万名原住民。如果这都不算种族灭绝，那我就不知道什么算了。”但由于美国政府出于推行殖民主义和种族灭绝的需要，刻意隐瞒这段历史，导致世界民众、甚至许多美国人并不了解这些真相。

美国原住民寄宿学校的黑暗历史，只是美国系统性种族主义和人权问题的沧海一粟。美国对印第安原住民犯下的种族灭绝和反人类罪行罄竹难书。许多非洲裔、亚裔美国人至今仍生活在种族歧视和仇恨犯罪的阴霾中，“无法呼吸”。

事实一再证明，美国根本不配当什么“人权卫士”，更没资格充当“颐指气使的教师爷”。美方应该做的是，反躬自省，彻查原住民寄宿学校黑历史，还原住民应有的公道和真相，切实解决美国自身存在的严重人权问题。

路透社记者：据报道，美国一跨党派国会委员会呼吁希尔顿国际酒店不要参与在新疆一清真寺旧址新建酒店项目，称该清真寺被当地有关部门拆毁。你对此有何评论？

赵立坚：你提到的美国个别议员一贯热衷于散播涉疆谎言谣言，其言论充斥着傲慢、无知，其借污蔑抹黑谋取政治私利的用心众人皆知。

我想强调的是，新疆的清真寺大多建于20世纪80至90年代甚至更早。这几年，随着城镇化的加快和乡村振兴战略的实施，一些地方政府根据当地穆斯林的呼吁和申请，按照城乡建设规划，通过新建、迁建、扩建等措施，很好解决了清真寺危房问题。清真寺建筑现在更加安全，布局更加合理，完全能够满足信教群众的需要。

美方有关议员应该正视新疆发展的事实，停止污蔑抹黑中国的民族宗教政策，停止以所谓人权问题为借口干涉中国内政。

日本广播协会记者：德国海军计划8月上旬向包括南海在内的印度太平洋地区派遣舰船，意在强化和日本、澳大利亚的军事合作。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。有关国家军舰在南海航行时应该切实遵守国际法，尊重沿岸国的主权和权益，不要做损害地区和平稳定的事。

(责编：高歌、常红)