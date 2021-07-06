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漫评美式人权之一：

挑起非法战争 搅乱世界秩序

高歌
2021年07月06日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

美国是世界历史上最好战的国家。

自1776年宣布独立以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间不到20年。据不完全统计，自1945年第二次世界大战结束至2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。

在美国参与的这些战争中，有的是美国操纵联合国通过安理会授权这一“合法渠道”对外发起军事打击，更多的是美国打着所谓“人权”的旗号肆意挑起“非法战争”。

冷战后，美国在中东地区动武次数最多。在未经联合国安理会授权，甚至未获美国国会批准的情况下，美国政府相继发动或参与阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等战争，不仅夺走无数的生命，更造成难以估量的平民伤亡和财产损失，数千万人沦为流离失所的世界难民，严重侵害地区人民的生命权、生存权、发展权，酿成骇人的人道主义灾难。

事实证明，所谓“天赋使命”的美国，才是搅乱世界的祸首。

(责编：高歌、常红)

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