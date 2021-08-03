忆黎 苏菁菁

近期，美国政府纠集部分国家和媒体再炒新冠病毒“实验室泄漏论”。在德尔塔毒株蔓延、防疫形势严峻的背景下，美国以“情报”代替科学，不仅暴露其强烈的政治私利，更显示其“甩锅文化大国”的政治本色。

把病毒溯源政治化，掩盖不了美国“抗疫失败大国”的事实。约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，美国已有超3500万确诊病例，累计死亡病例超61万。在疫苗接种方面，美国地区接种率差异大、不平衡，虽然总体接种率约为50%，但各州间接种率差距较大。美疾控中心数据显示，截至7月30日的7天平均日增确诊病例自6月中旬以来一直呈上升趋势。美国疾病控制和预防中心7月31日公布的数据显示，30日全美报告新增新冠确诊病例101171例，为今年2月7日以来的单日增幅最高纪录。抗疫的失败夺去了千千万万美国人的生命和健康，更撕裂着美国的种族关系与民意。

把病毒溯源政治化，暴露出美国是名副其实的“精致利己国”。美国囤积大量疫苗，限制疫苗生产材料出口，无视发展中国家疫情形势，奉行“美国优先”和“疫苗民族主义”，其全球大国的“人设”早已崩塌。

把病毒溯源政治化，还是延续其从疫情暴发之初就奉行的“甩锅”策略。无力解决种种问题与矛盾的美国，就把矛头指向中国，以掩盖自身“抗疫失败国”“病毒扩散国”的真实面貌。

早在疫情初期，27名全球顶尖公共卫生领域科学家就签署了谴责美方阴谋论的联合声明，并刊登于国际权威医学期刊《柳叶刀》。今年3月30日，中国—世卫组织病毒溯源联合研究报告指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人；7月7日，来自多国的21位科学家在《SARS-CoV-2的起源》一文中作出结论：没有证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系；7月17日，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇指出， “新冠病毒来源最可能的解释是从动物宿主到人类的自然进化”。

美国的造谣炒作正在影响国际抗疫大局。正如英国《自然》杂志日前刊文指出，美国炒作的“实验室泄漏论”可能阻碍病毒溯源工作，让敢于说出真相的科学家遭到网络暴力。据《华盛顿邮报》报道，安东尼·福奇和美国艾奥瓦大学病毒学家斯坦利·珀尔曼都遭到了美国右翼人士的攻击。

病毒溯源是严谨的科学问题。任何政治操弄只会打压真相与科学，破坏国际抗疫合作，加剧疫情扩散风险。

美国推责甩锅的政治文化，贻害无穷。

(责编：燕勐、常红)