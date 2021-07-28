美国在病毒溯源问题上的错误言行，是其在国际事务中日益浓重的零和对抗思维的真实外露。为修复美国形象，美国现政府摆出了一副“痛改前非”的姿态，并不时高谈阔论“多边主义”“国际责任”。然而，为维护美式霸权，美国现政府同样不惜践踏国际规则，破坏国际合作

与上一届美国政府在国际舞台上上演的一系列退群毁约的戏码不同，美国新一届政府自成立以来，一再高喊“美国回来了”，号称要“重塑美国的领导力”。然而，面对仍在全球肆虐的新冠肺炎疫情，美国在新冠病毒溯源问题上的一系列霸道蛮横做法，却让越来越多国家深感失望，也让人们对美国所要重塑的“领导力”有了更清晰的认知。为推卸自身抗疫失败的责任，为转移国内民众对现政府在解决党争激烈、社会分裂、经济恢复等诸多问题上乏善可陈的不满情绪，美国现政府完全走上了前政府霸权霸道霸凌的老路。为了抹黑打压中国，美国拉帮结派，大搞栽赃陷害，毫无科学精神，严重背弃道义。事实表明，美国所要重塑的所谓“领导力”，正表现为对全球抗疫的巨大“破坏力”。

美国是病毒溯源政治化的最大推手，为达到其不可告人的政治目的，无所不用其极。一年多来，疫情肆虐全球，病毒频繁变异，全球共同应对挑战的呼声日益强烈。然而，自视为世界第一科技强国、总是把“以调查为基础”挂在嘴边的美国，却始终无视科学和事实。美国公开拉拢盟国在溯源问题上向世卫组织施压，自导自演情报溯源闹剧，反复炒作有罪推定的“实验室泄漏论”，公然在世卫组织等平台上散布政治病毒。美方的种种危险做法，引发诸多质疑批评。英国《自然》杂志网站报道指出，要求对武汉病毒研究所开展调查的行为会适得其反，因为这听起来像是一种指控。墨西哥传染病学专家赫拉尔多·佩雷斯认为，美国更多是出于自身利益考虑，然而，“尝试寻找一个谴责对象是毫无意义的行为”。

美国在病毒溯源问题上的错误言行，是其在国际事务中日益浓重的零和对抗思维的真实外露。众所周知，美国上一届政府奉行“美国优先”，不断退群毁约，不断对他国搞强权霸凌，引起国际社会普遍反对。为修复美国形象，美国现政府摆出了一副“痛改前非”的姿态，并不时高谈阔论“多边主义”“国际责任”。然而，尽管美国政客嘴上说得很动听，但人们却日益看清，美国现政府的外交政策不过是新瓶装旧酒。为维护美式霸权，美国现政府同样不惜践踏国际规则，破坏国际合作。法国《回声报》报道指出，从根本上说，当前美国政府的优先事项与特朗普时期相差不远。美国纽约大学经济学荣休教授梅尔文·克劳斯指出，当前美国的外交政策框架与上届政府的“美国优先”方针没有太大区别，甚至在应对疫情时也遵循某种形式的“美国优先”政策。

和上一届美国政府相比，现政府显然在拉帮结派上花了更多心思，手法也更娴熟，更擅长以多边之名行单边之实，用更花哨的伪装来搞“美国优先”。美国政客或许以为，靠搞伪多边主义就能蒙骗世人，就能让美国重新获得此前丧失的国际“领导力”。这一想法未免太天真幼稚了些。在应对疫情这一全球性挑战面前，真正的领导力体现在促进国际社会团结合作上，而不是甩锅推责上。在病毒溯源问题上，真正的领导力体现在尊重科学与事实上，而不是政治操弄上。在人类对抗病毒的赛场上，美方罔顾生命健康，优先选择是争夺影响力，遏制打压他国。这一错误的出发点，决定了美方所谓重塑“领导力”的行动，最终只会南辕北辙，只会引发更多反对。美国林赛集团高级顾问约瑟夫·沙利文在《外交政策》杂志撰文直言，评判美国外交的标准不应是言辞，而是行动，目前的美国政府仍在以有损世界其他国家利益的方式追求美国利益。

在各国迫切需要加强团结合作以共度时艰的关键时刻，大国要有大国的样子，展现真正的责任担当。执迷于对抗游戏的美国，已成为全球团结合作的最大障碍。在21世纪的今天，任何国家如果还抱持冷战思维，还想从冷战工具箱里翻找过时的工具，为遏制打压他国拉“小圈子”、搞集团对抗，最终只会被时代所抛弃，所谓的重塑“领导力”更是妄想。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 03 版）

相关报道：

“美国优先”是对多边主义的最大伤害

美国何以沦为谣言的制造和传播者？

美国的行为无异于“输出病毒”

究竟谁的立场“极不负责且危险”？

自欺欺人的“精神胜利法”

“美国式失败”的罪魁祸首

自私与偏见破坏全球抗疫大局

尊重科学、捍卫正义是人心所向

(责编：杨光宇、胡永秋)