社会深度撕裂，种族鸿沟固化，贫富差距拉大，疫情成为美国社会问题的放大器和催化剂。无论过去还是今天，美国一些政客不作为、乱作为，既是对社会撕裂这一现实的迎合，更是对社会撕裂这一创伤的强化，导致美国陷入疫情“恶化—缓和—反弹”的恶性循环

日前，有美国媒体在其发布的“全球抗疫排名”中，通过改变评价指标等，将美国排在了第一位。与此形成反讽的是，美国每日新增确诊病例数、住院病例数、死亡病例数等疫情核心指标严重反弹，所有50个州的感染病例增幅均在上升，新冠疫苗接种率增长却几近停滞。将荒诞的抗疫排名与残酷的疫情现状对比，不难看出美国一些人急于掩盖本国疫情应对失败的焦虑心态。这也是美国一些政客处心积虑将疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化以达到甩锅他国企图的根本原因所在。

然而，不论美国一些政客的如意算盘打得多响，他们也摆脱不了美国社会问题的束缚。美国社会问题根深蒂固，是美国疫情应对绕不开的陷阱。从深层次上看，种族鸿沟、贫富差距、社会撕裂等问题，是美国抗疫失败的重要原因。无论过去还是今天，美国一些政客不作为、乱作为，既是对社会撕裂这一现实的迎合，更是对社会撕裂这一创伤的强化，导致美国陷入疫情“恶化—缓和—反弹”的恶性循环。

在社会深度撕裂的美国，“团结抗疫”是一句遥不可及的口号。“就像人一样，一个国家在危难之际也会显露出真正的面目。没有团结一致，这场危机展现的，是美国人数十年里如何在政治维度上做到了‘保持社交距离’。”英国广播公司驻美国记者尼克·布莱恩特的这番话可谓一针见血。今年4月，美国全国广播公司发布的民调结果显示，82%的受访美国人认为美国处于分裂状态，种族和政治紧张局势在加剧。美国知名政治学者弗朗西斯·福山指出，面对史无前例的疫情，美国人本应放下分歧、团结应对，但总的来说，疫情“加剧了美国的政治极化”。

在种族鸿沟固化的美国，其抗疫过程更像是一个“关于不平等的故事”。美国少数族裔与白人相比，感染、住院和死亡风险都要高得多，疫苗接种率却低得多。美国疾病控制与预防中心今年6月的数据显示，拉美裔感染新冠病毒的风险是白人的2倍，需要住院治疗的风险是白人的2.8倍，死亡的风险是白人的2.3倍。该中心的数据还显示，截至5月12日，美国白人的疫苗接种率比拉美裔高出66%，比非洲裔高出56%。美国健康政策研究机构凯泽家庭基金会成员萨曼莎·阿蒂加指出，曾经被不公正对待的经历让非洲裔美国人难以信任医疗机构。“这是一个结构性种族主义的问题，它在过去几个世纪就有了起源。”近日在做完有关疫情种族差异的研究后，美国宾夕法尼亚大学医学院医疗保健创新中心执行主任戴维·阿施发出如此感慨。

在贫富差距拉大的美国，财富的数量决定着个体拥有的生命健康权的多少。因没有医疗保险而不敢接受治疗，是许多美国家庭不得不面对的现实。联合国极端贫困与人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿指出，美国穷人正受到新冠病毒最严重的打击，更容易感染病毒，死亡率更高。疫情进一步拉大了美国的贫富差距——当上千万美国人因疫情失去工作和收入之时，650多名亿万富翁的财富在过去一年增加了1.3万亿美元。美国税收公平组织执行主任弗兰克·克莱门特指出：“疫情危机正在压垮美国的有色人种和低收入工人，而几乎全是白人的亿万富翁们却实现了财富的飙升。”

疫情成为美国社会问题的放大器和催化剂，暴露出一场典型的美国式危机。社会如此撕裂的美国，抗疫失败是注定的。硬将美国推上“全球抗疫排名”第一的座位，不过是自欺欺人的“精神胜利法”罢了。对痴迷于歪门邪道的一些美国政客而言，早日回归现实，正视问题，拿出勇气刀刃向内，才是正道。继续甩锅推责，只会徒增悲哀。

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)