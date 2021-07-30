本报北京7月29日电 （记者任皓宇）外交部发言人赵立坚29日指出了美国在抗疫和新冠病毒溯源问题上的三宗罪：病毒扩散国、病毒隐瞒国、大搞“溯源恐怖主义”。

当日例行记者会上，有记者问：近期，有媒体报道，美国不仅自身抗疫不力，成为新冠肺炎疫情全球感染和死亡人数最多的国家，还在出境控制措施、遣返非法移民等方面采取不负责任做法，加剧疫情全球扩散。中方有何评论？

赵立坚说，一段时间以来，美国到处煽风点火，不断加大对病毒溯源的政治操弄。美国在抗疫和溯源上有三宗罪：

第一，美国是病毒扩散国。美国医疗技术全球领先，却让政治操弄凌驾于疫情防控之上，导致本国约3500万人感染，超过61万人失去生命。美国没有采取有效的出境控制措施，导致多国出现自美输入病例。美国还不顾国际社会反对，在疫情形势下将成千上万感染新冠病毒的非法移民加紧遣返回国，直接造成许多拉美国家疫情加剧。《纽约时报》评论称美国这一行为无异于“输出病毒”。

第二，美国是病毒隐瞒国。华盛顿大学研究显示，美国新冠肺炎感染和死亡病例可能分别高达6500万和90万，远远高于官方统计。美国早期感染病例时间线不断提前，德特里克堡疑云重重。美国为什么不敢邀请世卫组织赴美溯源？为什么不敢开放德特里克堡等生物实验室？试问这就是美方所谓“透明、负责”的态度吗？

第三，美国大搞“溯源恐怖主义”。从美国上届政府喊出的第一声“中国病毒”开始，美国一直在全世界散布病毒污名化言论。美国还试图将中国甚至亚洲国家与新冠病毒起源相捆绑，导致美国和其他个别西方国家反亚裔情绪高涨，许多亚裔无端遭受歧视、压迫甚至人身威胁，生活在恐怖与不安中。美国还将“黑手”伸向科学界，打压科学人士的正义声音，导致许多直言立场的科学家饱受人身攻击和谩骂威胁。有媒体评论说，美国上述做法无异于“溯源恐怖主义”。

“上述三宗罪，不过是美国借疫情搞政治操弄的冰山一角。”赵立坚说，反对政治操弄病毒溯源已是国际社会普遍共识和一致态度，截至目前已有60国致函世卫组织总干事就此表明立场。

“新冠病毒需要溯源，借疫情甩锅推责、大搞歧视和胁迫的政治病毒也需要溯源，更需要彻底治理。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 03 版）

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