人民网讯 据澳大利亚新闻网及英国《卫报》等各大媒体报道，前悉尼科技大学教授黛安·乔利近日在澳大利亚悉尼地区法院受审，她对二十项指控不认罪，其中包括冒充中国人给自己寄恐吓信。22日，黛安·乔利最终被裁定为罪名成立。

前悉尼科技大学教授黛安·乔利。图片来源：澳大利亚新闻集团

陪审团获悉，这名悉尼科技大学理学院前院长寄给她自己和同事19封恐吓信，其中一封写道：“你断送我们的未来，我就断送你们的未来。”检察官在开幕词中说，一封信中还包含黛安·乔利的内衣，附有一张写着“对你的损失表示抱歉”的纸条，而另一封信中则包含一张她脸上划有红线的照片。

在二十项指控中，有十六项指控涉及她在明知信息具有误导性的情况下，传达可能令人担心人身安全的信息。其中一项指控是悉尼科技大学花费超过127000澳币来加强安保工作，费用包括在她家和办公室安装摄像头、监控警报、租用专车供其上下班等。

法庭表示，乔利精心策划这场骗局是为了关闭理学院的中医课程。

2019年5月，乔利建议终止中医课程，但最初未能获得董事会的支持。7月她给悉尼科技大学安全服务经理打电话，称收到了一封匿名恐吓信。不久后乔利告诉警方，她在回家的路上被“亚裔社区的某个人”虐待。9月，乔利称在后院发现自己的衣服被剪断，车上有一封信，上面写着：“我知道你住在哪里。” 在被捕前，乔利自称收到另一封恐吓信，信上写着：“你这个反华的同性恋。”

警方在一封信的邮票背面检测到了乔利的指纹。警方的监听记录显示，至少有两封信是由她的助理寄出。乔利于2019年11月第一次被捕，警方的监听记录显示，她打电话给家人表示希望能收到更多信来证明恐吓信不是她自己寄的。随后她便收到三封不同的信件，其中附有声称在有毒的生物物质中浸泡过的纸条。这些信件促使悉尼科技大学关闭了部分校园并联系了危险化学品部门。2020年1月，乔利再次被捕并受到警告。

据报道，乔利教授在2019年开始推动停掉该系的中医课程，理由是“不赚钱”。但是这个理由并说不过去，连一些网友也提出质疑，如果乔利真的是想给学校省钱，为何自导自演而浪费学校的钱给她加强安保？乔利教授的动机很可能并不单纯。

澳洲网友质疑Jolley教授的动机。

另一些网友则认为，她这么做可能是听命于美国。

一位澳大利亚网友评论：看起来她只是在为将来去美国参政做准备。

一位网友称：基督城（坎特伯雷大学）也有一位教授，她判定我的一位印度朋友不及格，只是因为这个印度学生亲中，然后我才发现布莱迪教授是由美国政府资助的。

此外，这条新闻受到澳大利亚乃至英国主流媒体上的关注，可新西兰媒体却对这此齐齐噤声，十分反常。或许新西兰媒体很清楚，这条新闻会给当地民众敲响警钟，让大家不再会轻信“大学教授被中国人迫害”的把戏。

(责编：张信凤、常红)