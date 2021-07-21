新华社北京7月20日电 国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛20日应邀向上海合作组织妇女教育与减贫论坛发表视频致辞。

彭丽媛表示，消除贫困，拥抱幸福，是广大妇女共同的理想。接受教育，获得知识和技能，妇女就拥有了摆脱贫困的力量。经过不懈努力，中国取得脱贫攻坚全面胜利，中国亿万妇女彻底摆脱了贫困。我们通过一系列措施，保障妇女公平享有接受教育的权利，让她们成为脱贫攻坚的受益者、参与者、贡献者。有国家高度重视、社会组织积极支持、各界人士无私奉献，妇女教育减贫事业就有了源源动力。贵州省当地政府实施“锦绣计划”妇女特色手工产业，带动50多万名妇女实现居家就业。在“春蕾计划”帮助下，300多万名贫困女童得以完成学业，长大后用感恩的心接续传递爱的力量。张桂梅扎根贫困山区40多年，创办全免费女子高中，倾尽全力帮助近2000名女孩圆了大学梦。这样的故事，每天都在中国大地上发生。

彭丽媛表示，当前，全球仍有4.35亿女性生活在贫困之中，教育上的性别差距依然明显，新冠肺炎疫情使女性减贫面临新的挑战。

彭丽媛表示，上海合作组织成立20年来，各国姐妹秉承“上海精神”，交流妇女发展经验，推动各领域合作，为推进上海合作组织合作贡献力量。我们要聚爱成行，久久为功，持续深化妇女教育与减贫合作，让教育之光照亮妇女希望之路，让更多妇女享有人生出彩的机会。

本次论坛由全国妇联同上海合作组织睦邻友好合作委员会、上海合作组织秘书处合办。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 03 版）

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