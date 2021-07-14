人民网巴黎7月14日电 （记者何蒨） 在中国共产党成立100周年之际，习近平总书记的讲话引起了世界各国政界与学界的关注，人民网记者就此采访了法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德及团结进步党《新团结》月刊主编克里斯蒂娜·比埃尔，他们对中国共产党百年来取得的成绩感到振奋，并对习近平总书记的讲话做出了积极解读。

中国共产党的成功源自“爱人民”与“大胆魄力”

雅克·舍米纳德指出：“中国共产党能够获得如此成就，两个原因最为重要，其一是对人民的热爱，就像习近平总书记多次谈到的，‘人民群众是我们力量的源泉’。此外，邓小平曾强调‘改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样。看准了的，就大胆地试，大胆地闯’。在我看来，爱人民和大胆魄力就是中国共产党取得成功的原因。”

雅克·舍米纳德强调：“中国在过去70多年、特别是近35年的成就可观，在世界历史上几乎前所未有。”他以中国人均预期寿命为例，指出：“中国的人均预期寿命从70年前的35岁发展到今天的77.3岁，这是惊人的进步。中国的人均收入与过去相比也发生了巨大的变化。2020年，中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，这些都是成功的体现。”

此外，雅克·舍米纳德更看到文化上的成果，他对中央电视台《中国诗词大会》节目印象尤深。他指出：“中国的历史是通过文化来呈现的，诗歌就是代表。在《中国诗词大会》节目中，参加者从7岁到70岁，甚至还有70、80岁以上的老人，来自各行各业，既有教师也有农民。”他强调：“我们如果想正确了解中国，就必须看到她的物质进步与文化基础。”

“中国共产党代表了中国人民的利益”

习近平总书记在讲话中提到：“江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。”对此，克里斯蒂娜·比埃尔指出：“这就是今天中国力量之伟大所在。如今，西方的主要国家都在经历重大政治与经济危机，英国退欧，法国“黄背心”，这些都是G7国家深感不安的迹象。这些国家的社会不平等在不断扩大，资本不再流向研究、工业、医院、学校，而是服务于投机性金融的短期收益，导致大众不满情绪加剧，以至于在一些国家中人们罢工不断，甚至不再关心选举。”

雅克·舍米纳德指出：“英国经济学人智库2018年的一项民意测验已指出，中国人民对政府的支持和信任度为世界最高，为91.4％。这是因为在中国，人们将自己视为一个集体，为共同的利益目标努力。如今，中国共产党代表了中国人民的利益，并竭尽全力实现这一目标。这种集体观，我们无法在西方国家找到，西方国家个人主义的发展有时会违背集体利益。”

雅克·舍米纳德指出：“中国的成就源自中国人民对美好生活的追求，中国领导人时刻记住这一目标，所以才会取得成功。”他强调：“在中国，人们拥有远见，这是来自历史的远见，这在不少领域都有所体现。例如中国的‘十四五规划’、‘中国制造2025’等。中国的社会主义制度非常符合中国特色，中国的实践经验说明，中国走的是适合自身实际情况的发展道路，中国的发展也为世界其他地区提供了机会。“

雅克·舍米纳德对“一带一路”倡议保持积极的态度，他强调：“推动共建‘一带一路’，走深走实造福人民，这一点非常重要。‘一带一路’倡议是一个宏大的、双赢的、包容性倡议，可以为建立正常的合作发起凝聚力。”

“中国共产党走在正确的方向上”

习近平总书记在讲话中提到：“我们积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们绝不接受‘教师爷’般颐指气使的说教！”此外，习近平总书记也指出：“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”

对此，克里斯蒂娜·比埃尔指出：“‘教师爷’就是法语里常说的‘喜欢给人上课的人’，这是指伪君子，一面立道德牌坊，一面寻求让大众服从他们的专断权力。”她强调：“我相信习近平总书记给那些想要对中国发动冷战、甚至热战的人传达了明确的信息：中国人民团结一致，对中国发动进攻的人是在冒巨大的风险，并且也会给他们带来严重后果。”

克里斯蒂娜·比埃尔指出：“习近平总书记在讲话中提到的政策，以及以人民利益为中心的立足点，将能保证中国共产党走在正确的方向上。”

如今，中国共产党团结带领中国人民，又踏上了实现第二个百年奋斗目标的赶考之路。面对当前的国际形势，雅克·舍米纳德指出：“如今国际上流行的发展理念，主要以金融及地缘政治为目标，并不代表友好及相互支持的发展理念。”

雅克·舍米纳德强调：“世界上的主要国家必须团结起来，建立双赢的国际经济和金融体系，俄罗斯、中国、印度和美国必须共同努力。我们要坚定拒绝任何反美、反华、反俄，甚至反英的态度，我们也要抵制西方国家金融寡头在国际上挑拨离间的尝试。世界上的主要大国有必要、也有责任创造世界稳定，中国也将扮演着这个重要的和平角色。”

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