人民网北京7月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持9日记者会。记者会实录如下：

应土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫邀请，国务委员兼外长王毅将于7月12日至16日对土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦进行访问并出席上海合作组织成员国外长理事会会议、“上合组织—阿富汗联络组”外长会议、“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”高级别国际会议。

新华社记者：请介绍王毅国务委员此次访问中亚三国并出席上海合作组织外长会议等多边会议的背景、有关考虑及中方对此访的期待。

汪文斌：土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦都是中国的友好近邻和战略伙伴。今年5月，“中国+中亚五国”外长第二次会晤在西安成功举行，推动中国同中亚国家关系迈上新台阶。今年是上海合作组织成立20周年，上合组织发展面临新机遇。当前阿富汗局势演变处于关键节点，上合组织成员国都是阿近邻，在推动阿和平和解与重建进程方面可以发挥积极作用。促进互联互通是中亚、南亚等地区国家的共同诉求，也是中方共建“一带一路”的重要组成部分。

在上述背景下，王毅国务委员兼外长此次出访，双、多边结合，是中方着眼巩固同中亚国家传统友好与合作、推动上海合作组织发展、促进阿富汗和平稳定、加强共建“一带一路”和互联互通建设的一次重要外交行动。

出访期间，王毅国务委员兼外长将同中亚三国领导人会见，同三国外长举行会谈，出席上海合作组织外长会议等多边活动，并同与会其他国家外长进行友好交流。相信此访必将有力落实习近平主席同各国领导人达成的重要共识，深化双、多边合作，推动高质量共建“一带一路”，为维护地区和平稳定作出新的贡献。

中阿卫视记者：很多阿拉伯国家的学生很想回到中国学习，请问中国什么时候会允许这些留学生回到这里学习？

汪文斌：中国政府始终高度重视外国留学生来华问题，将在确保防疫安全的前提下，统筹考虑外国留学生返华复课事宜。

《中国日报》记者：据报道，美国国务院发言人近日就美方拒绝中国留学生赴美留学签证一事回应称，相关措施依据第10043号总统令，只影响少于2%的中国籍申请人。美国欢迎包括中国在内的国际学生赴美。中方对此有何评论？

汪文斌：美国本届政府口口声声说重视对国际学生的开放性，却继续将这个充满偏见歧视的总统令奉为圭臬，这与美方自我标榜的开放自由理念和“欢迎中国学生”的表态完全不符，是在继续开历史倒车。

美方称上述措施只影响少于2%的中国籍申请人，但美国乔治城大学报告评估，每年预计有3000至5000名拟赴美留学的相关学科中国研究生受到第10043号总统令的影响，占总人数的16%到27%。大量受到10043号总统令影响的莘莘学子自发发起成立网站，讲述自身被拒签的经历，呼吁维护学术自由，这是美方应当正视的声音。

人文交流是中美关系的根基，学术、教育与科技交流是中美人文交流的重要组成部分。我们敦促美方正视并重新审议这一问题，停止对中国留学生的无端限制打压，保护他们的合法权益。

路透社记者：周三晚上，标普道琼斯指数和富时罗素决定将更多中国企业从其指数中剔除。此前，美国一项最新的行政令禁止国内投资于据称与中国军方有关联的企业。外交部对此有何评论？是否有采取报复措施的计划？

汪文斌：中方坚决反对美国将经贸问题政治化，滥用国家力量、泛化国家安全概念无端打压中国企业。美方有关行径严重违背美方一贯标榜的市场竞争等通行国际经贸规则，违背时代发展潮流，损害各国投资者利益，也会损害美国利益和自身形象。

中国资本市场开放程度日益提升。个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过多种方式投资于这些企业，分享中国发展的红利。有关指数剔除优质的中国企业，只会降低这些指数的权威性和代表性，这是他们自己的损失。

印度报业托拉斯记者：你刚才回答了两个关于留学生的问题，包括外国学生返华复课以及美方歧视中国留学生。请问是否有留学生返华的时间表？

汪文斌：刚才我已经介绍了中方在外国留学生返华问题上的原则立场。我们对这个问题高度重视，将在确保防疫安全的前提下，统筹考虑外国留学生返华复课事宜。同时，我也再次强调，中方将继续根据疫情形势发展，在科学分析的基础上，统筹确定各项防控措施。我们愿意在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

《人民日报》记者：请简要介绍本次上海合作组织成员国外长会议和“上合组织—阿富汗联络组”外长会议的主要活动安排，中方对上述会议有何期待？

汪文斌：这次上合组织成员国外长会议期间，王毅国务委员兼外长将同其他成员国外长就重大国际和地区问题以及当前形势下上合组织各领域合作交换意见，为今年上合组织峰会做好政治准备。

今年是上合组织成立20周年。20年来，上合组织坚定弘扬“上海精神”，成功走出一条符合地区实际、契合各方需求的合作与发展之路，已经成为维护地区安全稳定和促进发展繁荣的重要建设性力量，也为构建新型国际关系和人类命运共同体作出宝贵的实践探索。

当前，百年变局与全球疫情叠加共振，上合组织作为倡导先进理念的新型国际组织，在实现本地区长治久安、促进各国经济复苏和捍卫国际公平正义方面需要发挥更大作用。中方愿同各方共同努力，抓住上合组织成立20周年的有利契机，深化成员国之间的团结互信，凝聚各方合作共识，全面推进本组织各领域合作，为地区国家发展振兴注入强劲动力。

上合组织成员国商定，将与成员国外长会议衔接举办“上合组织—阿富汗联络组”外长会议。王毅国务委员兼外长将同上合组织其他成员国和阿富汗外长共同就促进地区安全稳定、推进阿和平和解进程、深化上合组织同阿方合作等问题交换意见。成员国外长将发表联合声明，阐述在阿富汗问题上的一致立场。

在当前美国及北约短时间内完成自阿富汗撤军、阿局势复杂演变的背景下，这次会议对妥善应对“后撤军时代”阿局势变化、协力推进阿和平和解进程、加大打击“三股势力”、有效维护地区安全稳定具有重要意义。中方愿同与会各方一道，充分发挥“上合组织—阿富汗联络组”作用，推动上合组织为阿维稳止乱、和平重建贡献更多“上合力量”。

路透社记者：路透社援引两名消息人士称，拜登政府最早将于周五以涉嫌在新疆侵犯人权、运用高科技实施监控为由，将至少10家中国企业和实体加入其“实体清单”。中国是否知晓此事？对此有何评论？

汪文斌：美方所谓的“实体清单”，实质是打着人权幌子打压中国特定企业和产业的工具，是美方“祸乱新疆、以疆制华”的手段。中方对此坚决反对。

中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益，坚决挫败美方干涉中国内政的企图。

《环球时报》记者：据报道，8日，在日本名古屋市举行的“慰安妇”受害者主题展览因工作人员收到疑似爆炸物快递而被迫中止。此次展览展出了包括象征“慰安妇”受害者的“和平少女像”在内的多件展品，在吸引大批观众参观的同时，也再次受到日本国内右翼势力的反对和抵制。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。强征“慰安妇”是日本军国主义在对外侵略战争中犯下的严重反人道罪行，“巴达维亚临时军法会议记录”、远东国际军事法庭判决书等各种史料均对此有明确记载，铁证如山，早有定论。

但日本国内始终有部分势力在历史问题上顽固坚持错误认知。他们的行径是对受害者的极大不尊重，也是在企图否认、歪曲甚至美化侵略历史，淡化和逃避罪责，理应受到正义和良知的谴责。

历史是最好的教科书。不切实正视和深刻反省，日本将永远无法卸下沉重的包袱，日方挂在嘴边的道义和责任也无法得到国际社会的真正认可。

总台央视记者：联合国人权理事会第47届会议正在日内瓦举行。我们注意到中国在会上多次发声，批评西方国家存在的严重人权问题。有西方国家称，中方反对“麦克风外交”、反对干涉别国内政的立场似乎出现了变化。中方对此有何评论？

汪文斌：中国和其他发展中国家在人权理事会第47届会议上多次对一些西方国家的人权状况表达关切，敦促他们采取切实措施解决自身存在的严重人权问题，反对他们将人权问题政治化和双重标准，这是正义的呼声。

我想强调的是，是这些西方国家出于政治动机，基于虚假信息和谎言谣言，以人权为借口向别国施压、干涉别国内政。是这些西方国家以教师爷的姿态对发展中国家人权状况指手画脚、点名羞辱，毒化人权理事会合作氛围，违背联合国宪章宗旨和原则。他们口口声声说欢迎批评，当中国和其他发展中国家对他们的人权问题表达合理关切时，他们却感到极度不适应甚至不接受，说中方搞“麦克风外交”、“干涉内政”，这是典型的双重标准，充分反映了他们根深蒂固的傲慢、偏见和虚伪。

他们为什么对一些西方国家系统性歧视亚裔非裔等少数族裔、侵犯土著人权利、移民拘留中心大规模侵犯人权、海外军事行动中滥杀平民、军事干涉导致大量平民伤亡和流离失所、单边强制措施严重损害人权等问题视而不见？为什么从不在人权理事会就此公开批评他们的伙伴？为什么对国际社会的批评装聋作哑？他们真的是人权卫士还是将人权问题政治化，国际社会看得一清二楚。

中方奉劝这些西方国家认真回应国际社会关切，深刻反省本国的人权劣迹，老老实实地正视和解决自身人权问题，不要再妄想肆意以人权为借口干涉别国内政、损害别国利益而不付出代价。

日本共同社记者：据悉，澳大利亚籍的成蕾女士涉嫌非法为国外提供国家秘密罪案件最近已经移送检察院审查起诉，可否证实这一消息？

汪文斌：我们已经多次就成蕾案阐明中方原则立场。澳大利亚籍人士成蕾因涉嫌为境外非法提供国家秘密罪被依法批准逮捕。目前此案正在进一步办理当中。中国是法治国家，中国司法机关依法办案，成蕾的各项合法权利均得到充分保障。

深圳卫视记者：近日，澳大利亚主流媒体纷纷刊登纪念澳前总理惠特拉姆访华50周年的系列文章，其中包括惠特拉姆本人当年撰写的访华见闻与思考。他认为中国共产党在中国执政是无法回避的客观现实，澳应顺应大势同中国建交。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。惠特拉姆先生1971年7月作为澳大利亚反对党工党领袖率团“破冰”访华，为中澳建交和两国关系发展作出了重要贡献，值得铭记。澳各界人士纷纷追忆50年前这次“破冰之旅”，认为惠特拉姆先生能够洞悉、顺应世界大势，从理性出发作出同中国建交的选择，展现出巨大政治智慧、自信和勇气，表明澳大利亚完全可以在国际事务中领先于、而不是盲目追随其他国家，并呼吁澳现政府以同样务实、理性的方式处理对华关系。

在当前中澳关系遭遇严重困难的形势下，这些思考和呼吁值得澳政府认真反思。50年前，中澳彼此间分歧比现在还要多，为什么那时的澳大利亚政治家能够登高望远、顺应大势、冲破阻力，开启对华合作乃至“接触亚洲”的先河，而现在澳政府一些人却被偏见带歪节奏、逆流而动，不断阻挠两国合作甚至挑动对抗？我们敦促澳方以史为鉴，认真倾听国内有识之士的呼声，重新思考中澳建交的“初心”，摒弃冷战思维和意识形态偏见，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神、符合中澳两国人民利益的事，不要开历史的倒车。

法新社记者：第一个问题，欧洲议会昨天通过决议，呼吁欧盟官员因香港、新疆人权问题抵制北京冬奥会，外交部有何回应？第二个问题，对于海地总统被暗杀，包括台湾称11名疑似杀手在其“馆舍”被捕，外交部有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，你提到的这个事根本不值得关注。

关于第二个问题，我们注意到有关报道。我要强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

关于当前海地局势，我们希望海地尽快恢复社会稳定，实现国家经济健康发展，保障人民生活幸福安康。

《北京青年报》记者：据报道，日前，美军不打招呼连夜撤离巴格拉姆空军基地，致使阿富汗政府接管困难且丢失大量物资。阿富汗战场在美军撤离后陷入无法收拾的局面。美方不负责任的做法遭到阿富汗国内及国际社会的批评。中方对此有何评论？

汪文斌：很多事实表明，在国际道义与一己私利之间，美国总是选择后者。美国在全球多地推行其所谓“自由民主体制”，强推政权更迭，所引发的动乱、战争、恐怖主义、难民潮等后遗症至今难以消除。美国枉顾责任和义务，迫不及待从阿撤军，将烂摊子和战乱局面甩给阿富汗人民和地区国家，进一步暴露出美国“捍卫民主人权”幌子背后的虚伪人设。

作为阿富汗的友好近邻，中国始终支持阿人民维护本国主权、独立和领土完整，把国家命运掌握在自己手中。中方一贯秉持“阿人主导、阿人所有”原则，致力于推动政治解决阿富汗问题。中方愿同国际社会和地区国家一道，继续助推阿和平和解进程，助力阿富汗早日实现和平稳定。

彭博社记者：关于阿富汗，你前边提到，美国短时间内完成自阿撤军，之后又表示，美国迫不及待从阿撤军，将烂摊子甩给当地人民，你是想说美军应在阿停留更久吗？

汪文斌：我想你没有正确地理解中方在这个问题上的立场。我们在这个问题上的立场很明确，也是一贯的。就是说，美国作为阿富汗问题的始作俑者，对于阿富汗当前的局势负有不可推卸的责任。美方应当在阿安全、发展及人道等领域切实担负起应负的责任，履行所作的承诺，确保阿富汗局势平稳过渡，避免因撤生乱、因撤生战，防止阿富汗再次成为地区的火药桶和恐怖主义的庇护所。我想这个立场应该是清楚的。

日本广播协会记者：昨晚，日本宣布，同国际奥委会有关方举行会谈决定，东京奥运会部分赛事将以无观众方式举办。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道。中方支持日本成功顺利举办东京奥运会。

中新社记者：近期，美方一些人推动世界卫生组织开展针对中国的“第二阶段溯源调查”。中方对此有何评论？

汪文斌：溯源是科学问题，应当尊重科学，尊重事实。今年3月发表的中国和世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确指出，溯源工作应基于全球视野，未来溯源工作不会局限于某一区域，需要多国多地开展。

从新冠肺炎流行的总体情况看，越来越指向多个源头、多点暴发。美国新泽西州贝尔维尔市市长称，他本人于2019年11月就已感染新冠病毒，检测结果也显示他已拥有新冠病毒抗体，这比美国报道的首个新冠确诊病例早2个多月，也早于中国报告的首个病例的时间。美国国立卫生研究院网站显示，研究发现美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校与华盛顿大学合作研究表明，从2019年12月下旬开始并持续到2020年2月，呼吸道症状和疾病患者数量明显增加，表明新冠病毒在具有临床意识和检测能力之前就已经在美国社区传播。此外，多家媒体报道，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发电子烟肺炎并席卷多州，患者肺部CT部分区域呈现团状模糊的白色，也就是“大白肺”状态，这与新冠肺炎症状极其相似。

我们还看到了其它一些有关新冠病毒早于武汉疫情就在多国多地传播的研究结论。中国—世卫组织联合专家组在中国的第一阶段溯源研究的科学发现为推进在全球其他国家开展类似的溯源工作提供了研究基础。

无视上述事实，无视世卫专家权威报告，鼓吹针对中国的所谓“第二阶段溯源”，不是寻找病毒来源的正确之道，而是将病毒标签化、将溯源政治化的政治操弄，只会干扰、破坏国际溯源合作。国际社会应当自觉抵制在溯源问题上的各种政治操弄行为，按照世卫联合专家组提出的建议，在多国、多地开展溯源研究，确保未来能够有效防止和应对可能再次出现的大流行。

塔斯社记者：法国外交部国务秘书昨天在接受法国电视二台采访时公开呼吁欧盟其他成员国不使用在俄罗斯和中国研发、制造的疫苗。外交部对此有何评论？

汪文斌：中方向来主张疫情形势下各国应当加强合作，而不是制造分歧。关于疫苗认可和承认问题应当交给药品管理部门依据科学和法律法规进行处理，不应搞政治干预，更不能搞政治操弄。

总台央视记者：7月9日是基辛格博士秘密访华五十周年的日子，中方认为这一历史事件对今天的中美关系有何启示？

汪文斌：五十年前的今天，基辛格博士访华。毛泽东、周恩来等中国老一辈领导人同尼克松总统、基辛格博士等共同努力，从两国人民共同利益出发，重新开启中美两国交往的大门，揭开了中美关系改善和发展新的历史篇章，对中美两国和世界都产生了积极深远的影响。

五十年来，中美关系历经风雨，总体不断向前发展，为两国人民带来巨大利益，也为世界和平、稳定与繁荣作出重要贡献。这一段历史给我们的重要启示是，中美虽然社会制度不同，历史背景、文化传统各异，但只要双方始终坚持中美关系的正确方向，坚持从两国人民和世界人民共同利益出发，坚持相互尊重、平等相待、求同存异，中美就完全可以实现和平共处、互利合作，为两国和世界带来更多福祉。

当前，中美关系处在新的历史关口，面临新的决择。是搞敌视对立还是相互尊重，是搞封闭脱钩还是开放合作，是搞零和博弈还是互利共赢？中美两国人民和国际社会都高度关注。希望美方认清世界大势，顺应时代潮流，端正对华认知，作出正确选择，同中方相向而行。

彭博社记者：追问一下阿富汗的问题，你提到美方应履行承诺，确保和平交接，防止阿富汗成为恐怖主义庇护所，可否详细阐述一下这是什么意思？

汪文斌：这个依然不需要多作解释。美方应当切实承担起应尽的责任，履行做过的承诺。要确保阿富汗的局势平稳过渡，避免阿富汗因撤生乱、因撤生战，避免恐怖主义在阿富汗死灰复燃。这是地区国家和国际社会的共同要求。刚才我也介绍过了，很快中方将同有关国家一起举行上合组织外长会议，以及“上合组织—阿富汗联络组”外长会议。有关国家将就阿富汗问题进行进一步探讨，请你继续保持关注。

(责编：徐祥丽、刘慧)