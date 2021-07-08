人民网约翰内斯堡7月7日电 （记者邹松）7月6日，中非共和国总统图瓦德拉、总理东德拉赴中非首都班吉姆波科国际机场，迎接中国政府援助中非的新冠肺炎疫苗。中国驻中非大使陈栋、中非卫生部长索姆塞、国防部长比罗、世卫组织驻中非代表塞兰德以及中国驻中非大使馆政务参赞单承林、经商参赞高铁峰等出席活动。

活动现场，图瓦德拉总统和东德拉总理在陈栋大使陪同下查看了刚刚运抵的新冠肺炎疫苗。随后，陈栋大使和索姆塞部长在图瓦德拉总统见证下分别代表两国政府签署了疫苗交接证书并发表讲话。

中国驻中非大使陈栋和中非共和国卫生部长索姆塞代表两国政府交换疫苗交接证书。中国驻中非大使馆供图

陈栋大使表示，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国与中非并肩作战，结成了紧密的命运共同体。中国政府此次向中非援助中国产新冠疫苗，再次体现了中国人民支持中非兄弟抗击新冠肺炎疫情的深厚情谊。近年来，两国除卫生领域外，农业、能源等领域合作也硕果累累，政治互信不断增强。中国愿继续与中非携手同行，为两国人民福祉不懈努力。

索姆塞部长表示，患难见真情，此次援助行动再次证明中国是中非的真正朋友。这批中国疫苗将有效提升中非政府和人民应对新冠疫情的能力。中国为其他国家抗击疫情做出良好示范，也为人类最终战胜疫情带来希望。

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