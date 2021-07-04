7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景，引发海外华侨华人热烈反响。他们纷纷表示，对实现中华民族伟大复兴充满信心，愿为祖（籍）国繁荣发展贡献力量。

德国华商“一带一路”公益基金会发起人、欧洲新媒体集团总编辑范轩参加了庆祝大会，现场聆听了习近平总书记重要讲话。他激动地说：“习近平总书记的重要讲话令海外中华儿女充满力量，进一步激扬报国热情。”

同在现场的俄罗斯华侨华人联合总会常务副会长兼秘书长吴昊表示，只有在中国共产党领导下才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。“我们要发挥海外华侨华人的作用，帮助更多外国民众认识真实立体全面的中国。”

西班牙华侨华人协会常务副主席刘光新为能到现场庆祝中国共产党百年华诞、见证这一伟大时刻，感到无比激动自豪。“海外华侨华人与祖（籍）国同呼吸，共命运。中国取得的伟大发展成就不仅让海外华侨华人倍感自豪，也让世界为之惊叹。”

意大利瑞安商会荣誉会长黄国权说：“聆听习近平总书记的重要讲话，让我热泪盈眶。如今的中国生机勃勃，充满机遇，这是中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的结果。”

波兰华人北方商会会长石立仁表示，海外华侨华人将牢记嘱托，在共建“一带一路”中贡献智慧和力量。

印尼金光集团APP（中国）副总裁翟京丽说，习近平总书记在天安门城楼上庄严宣告第一个百年奋斗目标实现，令人振奋。“中国开启新征程，我们每一个人都要奋发努力，为中华民族的伟大复兴贡献力量。”

乌克兰华侨华人协会会长李学刚通过网络观看了庆祝中国共产党成立100周年大会盛况。他说：“历史和人民选择了中国共产党。中国共产党让中华民族挺直腰杆地站在世界舞台上。”

印尼中华总商会常务副总主席张锦雄表示，家国一体、家国同心、家国情怀，始终是我们风雨无阻向前进的动力源泉，祖（籍）国的支持激励我们不断向前。

俄中新丝绸之路文化发展基金会秘书长李翠文说：“中国共产党坚持以人民为中心，中国取得的发展成就充分展现了中国特色社会主义制度的优越性。”

埃及中国学联主席摆克成表示，“中国共产党带领中国人民不断取得新的发展成就，我们在外学习、生活更有底气。”

一段时间来，墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会在当地36家电视台、网站等媒体以不同的形式介绍中国共产党百年来取得的成就。会长白义表示，“回顾中国共产党辉煌历程，心中对中国共产党愈加充满崇敬和感恩。”

日本山梨学院大学特任教授熊达云表示，习近平总书记的重要讲话深刻诠释中国共产党团结带领中国人民在百年奋斗中创造的伟大成就，表明中国共产党以人民为中心，始终代表最广大人民的根本利益。

澳大利亚首都地区中国和平统一促进会会长陈蔚东感慨，中华大地上全面建成小康社会，历史性地解决绝对贫困问题，这是人间奇迹。脱贫攻坚的胜利不仅是中国共产党不负人民的最好体现，也为全球的减贫事业作出巨大贡献。

“中国共产党团结带领中国人民取得伟大成就，也推动了世界的共同发展。”泰国中华总商会副主席李桂雄感慨，海内外华侨华人的归属感、认同感、自豪感不断增强。

埃及华人华侨协会暨埃及开罗中国和平统一促进会会长付金丽表示，我们深信，在中国共产党的坚强领导下，中华民族的伟大复兴一定能够早日实现！

美国盐湖城华助中心理事长乐桃文表示，实现中华民族伟大复兴是包括海外华侨华人在内的全体中华儿女共同的心愿。中国前进的步伐不可阻挡。海外华侨华人应当为推动祖（籍）国和世界各国的友好合作发挥桥梁作用。

（本报北京、柏林、莫斯科、马德里、罗马、华沙、雅加达、基辅、里约热内卢、首尔、开罗、墨西哥城、东京、堪培拉、曼谷、布鲁塞尔、华盛顿7月3日电 记者曲颂、焦翔、李强、张光政、姜波、叶琦、于洋、徐伟、谭武军、毕梦瀛、马菲、周輖、刘旭霞、刘军国、陈效卫、孙广勇、牛瑞飞、张梦旭）

《 人民日报 》（ 2021年07月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)