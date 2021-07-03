新华社北京7月3日电 综合新华社驻外记者报道：庆祝中国共产党成立100周年大会1日在北京隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。

多国人士表示，中国共产党在百年奋斗历程中取得辉煌成就，其成功经验给其他政党和国家带来重要启迪和借鉴。相信在中共领导下，中国将取得更加伟大成就，为世界和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基表示，中共带领中国人民取得了全面建成小康社会等重大成就，充分展示了中国的制度优势。

日本经济学者、知名作家和中清对中共领导中国创造举世瞩目发展奇迹表示崇高敬意。他相信，中共将引领中国取得更加伟大的成就。

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克说，百年来中共植根人民与时俱进，取得了非凡成就，不仅改变了中国，也深刻改变了世界。

拉脱维亚《今日报》主编安德烈·什维多夫表示，习近平总书记在讲话中宣告，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，为其他国家树立了榜样。

南非前副总统卡莱马·莫特兰蒂说，中共不忘初心，与时俱进，不断发展壮大，我们可以从中学习到很多经验。

在孟加拉国人民联盟主席团成员法鲁克·汗看来，今天的世界希望了解中国取得巨大成就的原因。中共在治国理政方面积累的经验为其他国家带来启发和帮助。

格鲁吉亚主流媒体《每日新闻网》主编奥提纳什维利表示，中共的出现深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，以及世界发展的趋势和格局。习近平总书记的讲话总结了中共领导中国取得伟大成就的宝贵经验，指引了前进方向。

巴勒斯坦中国问题专家伊斯兰·阿娅迪认为，中共取得伟大成就的原因在于实干兴邦。她说，中共在反腐问题上的果断令人印象深刻，中国在减贫等方面取得的巨大成就让人民对生活充满信心。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，习近平总书记的讲话回顾了中共带领中国人民实现民族独立和发展繁荣的奋斗历程。中共推动实现重大愿景与构想，践行了对人民的承诺。

约旦前副首相贾瓦德·阿纳尼表示，始终坚持以人民为中心，是中共领导中国实现巨大进步的关键，也是未来中国继续发展繁荣的重要保障。

斯里兰卡斯中社会文化合作协会主席阿贝塞克拉说，中共始终坚持以人民为中心，赢得了人民的拥护和支持，保持着旺盛生命力。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，在中共领导下，中国日益强盛，人民安居乐业。中共坚持以人民为中心，这一执政理念在中国抗击新冠疫情、消除绝对贫困等方面得到有力体现。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱认为，在中共成立100周年之际，世界看到了一个更加强大的中国。中国坚持走和平发展道路、推动构建人类命运共同体，其成功经验值得他国借鉴。

塞尔维亚与亚洲国家合作中心主任斯帕西奇对习近平总书记关于推动建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体的主张印象深刻。他表示，中国提出的“一带一路”倡议为世界带来新机遇，中国坚持走和平发展道路，为维护世界和平稳定作出重大贡献。（参与记者：张远、李铭、冀泽、荆晶、李奥、陈霖、陈斌杰、张代蕾、梁希之、李德萍、刘春涛、唐霁、石中玉、郭丹、唐璐、熊思浩）

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