本报记者 高 乔

2020年11月27日，中国石油集团长城钻探工程公司古巴项目GW91钻井平台中方员工（左）同古巴员工互相致意。

华金·埃尔南德斯摄（新华社发）

中老铁路班纳汉湄公河特大桥。

潘龙柱摄（新华社发）

“中国始终坚持和平发展、坚持互利共赢。我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”中国国家主席习近平在向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表的书面致辞中指出。

从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”倡议的画卷中浸润了中国共产党的全球治理智慧。推进政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，秉持共商、共建、共享原则，将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，弘扬开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标……“一带一路”建设持续深入，“一带一路”倡议内涵不断丰富。

项目在沿线开花结果

展开“一带一路”倡议的恢弘画卷，画卷的起笔落在2013年的秋天。

2013年9月和10月，中国国家主席习近平出访中亚和东南亚时，分别提出了与相关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议。习近平指出：为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。

2018年8月，“一带一路”倡议5周年之际，中国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计已超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位。

截至2021年1月，中国已同171个国家和国际组织签署205份共建合作协议，共同开展了2000多个项目。8年来，中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元，中国企业在沿线国家直接投资累计超过1300亿美元。世界银行报告认为，“一带一路”倡议全面实施将使全球贸易额和全球收入分别增长6.2%和2.9%，并有力促进全球经济的增速。

马尔代夫第一座跨海大桥连通岛屿，黑山共和国第一条高速公路穿越群山，哈萨克斯坦拥有出海口的梦想正变为现实……如今，“一带一路”建设项目在沿线国家遍地开花。

据澳大利亚洛伊解读者网站报道，有重要研究证据表明，中国公司在全球新兴经济体实现了本地化。中国海外经济活动的本地化程度已经大幅提高。在“一带一路”沿线国家，中国企业正在提供就业岗位、出口、预算收入和技术专业知识。这些项目正在满足新兴经济体的需求。

“‘一带一路’倡议提出至今，获得了沿线国家和众多国际组织的认可。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院“一带一路”研究室执行主任谢来辉接受本报记者采访时分析，这背后有诸多深层原因：一是为世界经济发展带来全新动力。“一带一路”建设并非着眼于短期获利，而是着眼于长期投资，通过基础设施建设实现中国与沿线国家的互联互通，通过提供长期贷款为当地经济建设提供新的资金来源，从供给侧推动沿线国家长期可持续经济发展。二是为发展中国家提供全新发展范式。“一带一路”倡议着眼于打破沿线国家经济社会发展瓶颈，达成中国与沿线国家经济发展战略对接。三是带来新型合作模式。“一带一路”倡议是共商共建共享的联动发展倡议，追求的是更加平等的新型国际关系，与西方国家借对外援助、提供贷款等方式对其他国家“发号施令”、强加于人的政治行为截然不同。作为全球发展的建设者，中国通过“一带一路”国际合作为沿线国家的发展做出切实贡献。

“‘一带一路’框架下的合作，是‘无边界’的，其中涉及教育、卫生、农业、工业、贸易、旅游和体育等多个领域。“一带一路”沿线国家将从多领域合作中获益。”科威特《消息报》发表约旦著名企业家塔拉勒·艾布·贾扎莱的评论文章称，他所在的约旦塔格集团已主动加入中国与“一带一路”沿线国家共建的总部位于辽宁沈阳的高校联盟，塔拉勒希望其他教育机构加入联盟，一同展开科研、创新、发明、文化交流、联合管理、发展人才和组织机制等各领域的合作交流。

疫情下合作步伐弥坚

6月7日，满载100个标箱的X8020/19次班列从“义新欧”金义新区平台鸣笛启程，从阿拉山口出境，途经波兰、捷克等国家，历时约18天后抵达1.1万公里之外的匈牙利首都布达佩斯。这是长三角开往匈牙利的第一趟中欧班列。

新冠肺炎疫情期间，中欧班列搭建起一条跨越欧亚大陆的“生命线”。疫情发生以来，中欧班列累计向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，并有力保障了全球产业链供应链稳定。截至2021年5月底，中欧班列已累计开行近4万列，运送货物约355万标准箱，通达欧洲22个国家的160多个城市。中欧班列作为跨大洲、跨国别、长距离、大运量的新型运输方式，已经成为沿线国家广泛认同的国际公共产品。

中欧班列是中国与“一带一路”沿线国家开展抗疫合作的一个缩影。据外交部消息，截至6月中旬，中国与各方举行了100多场疫情防控经验交流会，已向世界各国提供了2900多亿只口罩、35亿多件防护服、45亿多份检测试剂，帮助很多国家建设病毒检测实验室。中国与多国广泛开展疫苗合作，已通过捐赠、出口等方式，向90多个国家提供了超过4亿剂疫苗和原液，其中大多数是“一带一路”合作伙伴。

与此同时，疫情没有打乱“一带一路”建设的节奏，中国援助沿线国家建设的步伐仍在稳健迈进。在巴基斯坦，默蒂亚里—拉合尔输电线路全线贯通，中巴经济走廊能源合作为巴基斯坦贡献了1/3电力供应；在塞尔维亚，中国企业参与设计了两座“火眼”病毒检测实验室并捐赠设备；在马里，人福非洲药业股份有限公司员工加班加点，为西非多国生产大量抗疫所需的基础药品……疫情期间，“一带一路”建设项目的如期竣工，为沿线国家的经济稳定与复苏注入新鲜力量。

据中国商务部最新数据显示，2021年1—5月，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元，同比增长13.8%，占同期总额的17.2%，较上年上升1.7个百分点。2020年全年，中国与沿线国家货物贸易额1.35万亿美元，占我国总体外贸的比重达到29.1%；中国对沿线国家非金融类直接投资177.9亿美元，增长18.3%，占全国对外投资的比重上升到16.2%。同时，沿线国家企业也看好中国发展机遇，在华新设企业4294家，直接投资82.7亿美元。

中国新兴经济体研究会秘书长徐秀军接受本报采访时表示，“一带一路”倡议提出8年间，中国与沿线国家合作基础十分牢固。中国与沿线国家经济互补性强，在全球产业链、价值链上的相互依存程度不断提升，具备非常好的合作基础。疫情发生后，“一带一路”合作模式再次突显出相关国家间良性互动带来的高效能。此外，疫情客观上加快了全球经济数字化转型，也为“一带一路”国际合作提供新的增长点。疫情发生后，中国和沿线国家借助网络平台、线上支付等数字经济手段，为相关国家间的经贸合作提供重要平台。“一带一路”沿线国家对数字技术、软件产品、数据服务等数字经济产品的需求增加，相关领域也获得较快发展，而中国在数字经济产品供应和数字技术基础设施建设方面具有技术优势，可以预见，中国与沿线国家在数字经济方面的合作迎来新机遇。

新形势呼唤深化合作

西班牙《起义报》刊文称，“一带一路”倡议是开放且不断发展的实践综合，这种与其他国家互相接近和共同建设的一体化进程，不能用国际关系中传统的现实主义或地缘政治观点来理解。

“当前，世纪疫情与百年变局相叠加。新的国际形势下，中国和‘一带一路’沿线国家有更多应行之举和可为之处。”谢来辉分析，中国应进一步落实更高水平的对外开放，推动构建开放型世界经济，通过中国的开放和发展带动沿线国家乃至世界共同繁荣发展。中国企业应当保证项目建设的质量标准，坚持“高标准、可持续、惠民生”的要求，同时加强“廉洁之路”的建设，获得沿线国家民众的认可，促进民心相通。

徐秀军认为，短期来看，中国应继续帮助“一带一路”沿线国家进行疫情防控和经济复苏，通过疫苗援助、出口等方式团结合作，抗击疫情，共同抵御美西方政客炮制的政治病毒。中期来看，随着“一带一路”合作不断推进，中国须加强风险识别和预警机制建设，防范因国际形势变化带来的阻碍因素影响“一带一路”合作进程。长期来看，“一带一路”建设须打造稳定可靠的供应链、产业链和价值链，增强“一带一路”国际合作抗风险能力，将中国与沿线国家融入共同的经贸链条，推动合作行稳致远。

据国际金融论坛今年5月发布的第四次“一带一路”国家央行年度调查结果显示，87%的受访央行认为，“一带一路”项目有助于后疫情时代经济复苏，其中75%表示，这些项目有助于绿色复苏和可持续发展。大部分受访央行期望“一带一路”倡议能在未来五年促进本国GDP增长。

上海社科院国际问题研究所研究员胡志勇接受本报记者采访时表示，目前美西方部分政客对华战略的转变和对“一带一路”倡议的抹黑，根本目的在于借此压制中国发展，同时拖延新兴经济体的发展速度。“一带一路”沿线大多是发展中国家，在经济社会发展方面与中国有相似经历和发展目标，能够通过深化合作达到互利共赢。在当前国际形势下，沿线国家都应保持长远的战略定力，认识到中国坚持“一带一路”倡议并非出于地缘政治考虑，没有政治或军事方面的任何附加条件，是为沿线国家和人民带来切实利益、推动相关国家务实合作的全球性倡议。唯有如此，“一带一路”沿线国家才能自觉抵制美西方国家别有用心的炒作和泼脏水，共同推进“一带一路”建设持续发力。

“面对新的国际形势，沿线国家也应发挥自身主动性，共同坚定维护多边主义和开放的世界经济秩序，反对贸易保护主义、经济民族主义；认识到共同参与构建更加公平、包容和普惠的新型全球化进程，才是共同应对挑战的根本出路。沿线国家应当与中国加强政策沟通，积极参与健康丝绸之路、绿色丝绸之路和数字丝绸之路的建设，通过共商共建共享，借助技术创新发展，共同解决疫情和发展等各种全球性的问题与挑战。最重要的是，沿线国家应增强发展的自主性，积极实施灵活有效的宏观经济政策，应对世界经济不确定性和疫情的双重挑战。”谢来辉表示。

(责编：赵欣悦、白宇)